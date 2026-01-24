Chacra y Campo

Otro récord para el campo

Argentina alcanzó en 2025 un incremento sin precedentes de las exportaciones agroindustriales medidas en toneladas

Guardar
El cierre de 2025 arrojó
El cierre de 2025 arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Presidencia)

El cierre de 2025 arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas y un aumento del 9% en el valor llegando a 52.337 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas del INDEC.

Diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados, representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024. Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros.

Los principales destinos de las
Los principales destinos de las exportaciones agroindustriales argentinas en 2025 fueron China, Vietnam, Brasil, Perú y Arabia (SAGyP)

A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años.

Asimismo, el informe de la SAGyP destaca 132 productos que tuvieron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años, representando el 36,5% del volumen total exportado (42 millones de toneladas). Se trata de:

  • granos de trigo
  • poroto de soja
  • aceite de soja y de girasol
  • maní
  • azúcar de caña
  • maderas aserradas
  • rollizos
  • moluscos congelados
  • sebo bovino
  • carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada
  • alimentos balanceados para animales
  • miel
  • jugo de limón
  • vermut
  • margarina
  • semillas de trébol
  • queso pasta azul
  • pastas alimenticias rellenas
  • productos de mostaza

En tanto, los principales destinos de venta fueron en orden de importancia: China, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia; los que representaron más del 58% del volumen exportado.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaRécordExportación Agroindustrial

Últimas Noticias

En otoño, puede ser tarde

Tras una prolongada inundación, la Cuenca del Salado enfrenta ahora un inicio marcado de sequía, lo que genera una ventana clave para reactivar las obras del Plan Maestro

En otoño, puede ser tarde

La campaña gruesa sigue condicionada por los contrastes hídricos

El panorama afecta tanto el avance de las labores, como el estado general de los cultivos

La campaña gruesa sigue condicionada

El secreto detrás del dulzor que distingue al maní argentino en el mundo

El frío cordobés y un manejo nutricional preciso explican un dulzor único en el maní que el mercado internacional reconoce desde hace décadas

El secreto detrás del dulzor

Los precios empujan a China a comprar trigo argentino

Nuestro país y Australia parecen haber sido elegidas como las principales fuentes de suministro del cereal, apuntando a solucionar dificultades ante una disponibilidad de granos forrajeros no acorde a las necesidades internas

Los precios empujan a China

Alerta por “chicharrita”

Desde la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis advierten que el clima y el avance del maíz tardío favorecieron la presencia de la plaga por lo que “hay que monitorear más”

Alerta por “chicharrita”
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Sueltan amarras los grandes veleros en la principal competencia de yachting de Sudamérica

La selección argentina de futsal comienza su camino en la Copa América: sus rivales, los convocados y todo lo que hay que saber

Tiene 8 hermanos, su padre es chofer de aplicación y realizó un posteo en redes para buscar club: “No pensé que sería viral”

River Plate renueva la ilusión en 2026: refuerzos de peso, apuesta por juveniles y salida de históricos

TELESHOW
Cómo hizo Maga Seggio para

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

Homero Pettinato, en Mar del Plata tras su ruptura con Sofía Gonet: “Se cierran etapas y se abren nuevas”

Pepe Cibrián regresa con “Aquí no podemos hacerlo”, su primer musical exitoso: “Siempre aposté por los jóvenes y lo nacional”

La travesura de un participante de MasterChef que descubrió Evangelina Anderson: “¡Te agarré!"

INFOBAE AMÉRICA

El régimen chino abrió una

El régimen chino abrió una investigación contra el general de más alto rango de Xi Jinping

Cuando ya no queda nadie para contarlo: América Latina frente a la prueba de la memoria

Murió un nene australiano de 12 años que fue mordido por un tiburón en el puerto de Sídney

Ucrania, Rusia y EEUU reanudan sus negociaciones sobre el acuerdo de paz tras un primer encuentro en Abu Dabi

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones iraníes contra Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos