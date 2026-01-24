Otro récord para el campo

El cierre de 2025 arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Presidencia)

El cierre de 2025 arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas y un aumento del 9% en el valor llegando a 52.337 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas del INDEC.

Diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados, representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024. Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros.

Los principales destinos de las exportaciones agroindustriales argentinas en 2025 fueron China, Vietnam, Brasil, Perú y Arabia (SAGyP)

A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años.

Asimismo, el informe de la SAGyP destaca 132 productos que tuvieron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años, representando el 36,5% del volumen total exportado (42 millones de toneladas). Se trata de:

granos de trigo

poroto de soja

aceite de soja y de girasol

maní

azúcar de caña

maderas aserradas

rollizos

moluscos congelados

sebo bovino

carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada

alimentos balanceados para animales

miel

jugo de limón

vermut

margarina

semillas de trébol

queso pasta azul

pastas alimenticias rellenas

productos de mostaza

En tanto, los principales destinos de venta fueron en orden de importancia: China, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia; los que representaron más del 58% del volumen exportado.