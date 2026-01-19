Chacra y Campo

Las exportaciones agroindustriales argentinas marcaron un alto nivel de cumplimiento en 2025

Se destacan la cuota de azúcar con destino a Estados Unidos, la de duraznos en lata a México y diversas cuotas de carne a mercados internacionales

Guardar
En el marco del crecimiento
En el marco del crecimiento de las exportaciones agroindustriales observado en 2025, Argentina cumplió la cuota de azúcar con destino a Estados Unidos (CREA)

Argentina alcanzó durante 2025 un elevado nivel de cumplimiento de las cuotas de exportación de productos agroindustriales, con resultados que marcaron récords históricos en varios destinos estratégicos, consolidando su presencia internacional en productos como carne vacuna, duraznos en conserva y azúcar, entre otros.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el país logró ejecutar los distintos cupos de exportación asignados en mercados clave para la agroindustria nacional. Entre los hitos más relevantes se destacan la cuota de azúcar con destino a Estados Unidos, la de duraznos en lata a México —cumplida por primera vez desde su creación en 2005— y diversas cuotas de carne en mercados internacionales.

En el marco de un crecimiento generalizado de las exportaciones agroindustriales durante 2025, Argentina cumplió plenamente con la cuota de carnes vacunas y menudencias hacia Colombia, la cual incluso se sobreejecutó en un 120%, al utilizar parte del cupo renunciado por otros países del Mercosur. A su vez, se alcanzó el total previsto en la cuota Hilton al Reino Unido; así como también en la cuota de carnes con destino a Estados Unidos.

Al finalizar el primer semestre
Al finalizar el primer semestre del ciclo 2025/26 de la cuota Hilton asignada por la UE a la Argentina, la ejecución alcanzó el nivel más alto desde 2018 (SAGyP)

Respecto del mercado europeo, en particular, al finalizar el primer semestre del ciclo 2025/26 de la cuota Hilton con la UE, la ejecución alcanzó el 65%, el nivel más alto desde 2018. Este desempeño se vio acompañado por precios promedio cercanos a los 17.000 dólares por tonelada de carne, lo que refuerza la relevancia económica del cupo.

Otro dato destacado del año fue la evolución de la cuota de ovinos y caprinos, que históricamente no superaba el 5% de ejecución. En 2025, ese cupo cerró con un 11% de utilización, el porcentaje más alto registrado en los últimos 21 años, reflejando una mejora sostenida en la inserción de estos productos en los mercados externos.

Finalmente, la cuota de tabaco con destino a Estados Unidos mostró signos de reactivación a partir de septiembre y avanza de manera sostenida en su ejecución.

