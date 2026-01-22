Economía

El agro argentino exportó USD 50.549 millones en 2025, un 9,3% más que el año anterior

Las exportaciones agrícolas subieron incluso con una baja del tipo de cambio real del 6 por ciento

Guardar
Aunque el aumento registrado en
Aunque el aumento registrado en el primer semestre de 2024 es notable, la capacidad ociosa de las plantas procesadoras sigue siendo un factor preocupante. (Foto: Shutterstock)

El sector agrícola local alcanzó exportaciones por USD 50.549 millones en 2025, según los últimos datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Este número representó un incremento del 9,3% versus el año anterior, mientras que la diferencia respecto al total exportado en 2024 fue de USD 4.286 millones.

Según el informe elaborado por la asociación que representa a las economías agroindustriales de todo el país, en diciembre de 2025 el sector exportó USD 4.062 millones, USD 492 millones más que el mismo mes de 2024.

El informe también destacó que el desempeño exportador del agro se dio en un contexto de menor competitividad cambiaria. En diciembre, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) que publica el Banco Central cayó 1% respecto del mes previo y se ubicó 6% por debajo del promedio de 2024.

Esto quiere decir que, en términos reales, el peso se apreció frente a las monedas de los principales socios comerciales, lo que encareció los productos argentinos en dólares y redujo el incentivo cambiario para exportar. Aun así, el sector logró aumentar los envíos al exterior, impulsado principalmente por mayores volúmenes y una mejora en la producción tras la sequía.

Aporte por complejo

Entre los principales complejos responsables de este repunte, la asociación destacó a la soja, carne y cuero vacuno y trigo. El complejo sojero, históricamente el mayor proveedor de dólares de la Argentina, tuvo en este periodo una participación del 41,3% en el total exportado del sector, con USD 20.899 millones. El segmento tuvo un alza del 10%, incluso cuando el precio promedio de la tonelada para la exportación pasó de USD 473 en 2024 a USD 427 durante 2025.

FOTO DE ARCHIVO-Trabajador rural conduce
FOTO DE ARCHIVO-Trabajador rural conduce una cosechadora en un campo de soja en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 15 mayo, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

Le siguió la carne y cuero vacuno, que superó los USD 4.272 millones, lo que evidenció un crecimiento del 27% contra su nivel de actividad correspondiente al año pasado. Este, no obstante, es el tercer segmento que más dólares aportó, con una participación del 8,5 por ciento.

Por el contrario, el segundo mayor proveedor de dólares fue el complejo maicero. Este, no obstante, evidenció una baja del 8% contra 2024 en el envío de granos al exterior. El aporte de divisas fue de USD 6.526 millones.

El complejo triguero aportó USD 3.470 millones, con un crecimiento de 34% frente al año pasado, mientras que la cebada registró ventas por USD 1.023 millones, una caída del 12% respecto a 2024.

Entre los complejos que más contribuyeron al crecimiento relativo destacaron el girasol, con exportaciones por USD 2.174 millones y un salto del 50%, y las legumbres, que sumaron USD 381 millones, con un aumento del 48%. El complejo lácteo también mostró una expansión con USD 1.459 millones exportados y un alza del 19 por ciento.

Por otro lado, el complejo pesquero alcanzó ventas por USD 2.030 millones, 2% más que el año anterior, mientras que el manisero exportó por USD 1.226 millones, con una suba del 3%. Otros complejos con desempeños destacados fueron el vitivinícola, limonero, peras y manzanas y papa, aunque con variaciones interanuales menores.

En contraste, algunos complejos mostraron retrocesos, como el cebadero y el maicero, junto al sector de arroz, que sumó USD 259 millones y cayó casi 10% frente al año previo.

Así, el balance de 2025 reflejó una recuperación en los principales complejos exportadores, impulsada por el aumento de volúmenes y una mejora en la producción agrícola tras la sequía.

Fotografía de archivo de un
Fotografía de archivo de un granjero trabajando con granos de maíz, en la localidad de Olivera, a unos 80 km de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE /Cézaro De Luca

Proyecciones para 2026

A pesar de que para este año se prevé la cosecha más grande en años, esta aportará menos dólares al inicio de 2026. Tras varias campañas afectadas por dificultades climáticas, la nueva temporada proyecta un récord histórico de 154,5 millones de toneladas. Sin embargo, este aumento en la productividad no se traducirá en un ingreso inmediato de divisas.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y marzo el Gobierno podría recaudar unos USD 6.600 millones, por debajo del promedio histórico para un año ‘normal’ e insuficiente frente al tamaño de la cosecha.

La explicación está vinculada al adelantamiento de la liquidación de divisas tras la eliminación de retenciones que decretó el Ejecutivo en septiembre de 2025. El beneficio, que permitió liquidar unos USD 8.000 millones en apenas tres días, generó un fuerte ingreso momentáneo, pero derivó en meses posteriores con registros mínimos.

De hecho, octubre y noviembre marcaron la menor liquidación desde 2005. Como resultado, pese a que el valor total de exportaciones del agro para 2026 se estima en USD 36.800 millones, la oferta de dólares al Mercado Libre de Cambios será de USD 33.600 millones, un 8% menos que en 2025.

Temas Relacionados

agroexportacionesliquidacionescamposojadolaresultimas noticias

Últimas Noticias

El Banco Central continúa con la compra de dólares y ya suma más de USD 900 millones en enero

La autoridad monetaria se hizo de USD 80 millones este jueves. Además, las reservas internacionales aumentaron a USD 45.399 millones, el mayor nivel en más de cuatro años

El Banco Central continúa con

Vuelve Uber Eats a la Argentina y reaviva la competencia entre las aplicaciones de reparto

La aplicación de delivery había tenido un intento de desembarco en el mercado local en 2018. Ahora regresa con nuevas condiciones

Vuelve Uber Eats a la

Cinco claves para entender por qué el dólar tocó un mínimo desde noviembre

La divisa mayorista restó un peso, y a $1.429,50 amplió la distancia que lo separa del techo de las bandas cambiarias. La cotización al público en el Banco Nación cayó a $1.550, un mínimo en dos meses

Cinco claves para entender por

Ante inversores, el BCRA celebró la caída de la compra de dólares tras las elecciones y previó un retroceso de la inflación

Durante un encuentro en Londres, el vicepresidente de la autoridad monetaria expresó que la presión sobre el dólar local perdió fuerza luego de los comicios legislativos y que la aceleración de precios comenzó a revertirse

Ante inversores, el BCRA celebró

La fórmula centenaria persa para calcular préstamos que fascinó a un científico de Google: paso a paso, cómo usarla

Un asombroso paper de la década del 90 vincula mercados antiguos orientales con matemáticas avanzadas. Y también incluye una conmovedora historia de un científico que se nutrió de la sabiduría milenaria compartida por su padre

La fórmula centenaria persa para
DEPORTES
Los 8 métodos de la

Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

Aldosivi recibe a Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

El récord mundial que consiguió Juan López a los 81 años sigue inspirando y desafiando mitos sobre el envejecimiento

Giro en el caso de Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River Plate en medio de una polémica: la negociación con un club italiano

TELESHOW
Las mejores fotos del penthouse

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

La supuesta amante de Mauro Icardi reapareció en medio del escándalo: “Es un psicópata”

INFOBAE AMÉRICA

La historia del explorador que

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial

La ciencia explica por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital

Han Kang, Angela Flournoy y Arundhati Roy, entre los finalistas de un importante premio literario en Estados Unidos