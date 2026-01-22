El agro argentino exportó USD 50.549 millones en 2025, un 9,3% más que el año anterior

Aunque el aumento registrado en el primer semestre de 2024 es notable, la capacidad ociosa de las plantas procesadoras sigue siendo un factor preocupante. (Foto: Shutterstock)

El sector agrícola local alcanzó exportaciones por USD 50.549 millones en 2025, según los últimos datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Este número representó un incremento del 9,3% versus el año anterior, mientras que la diferencia respecto al total exportado en 2024 fue de USD 4.286 millones.

Según el informe elaborado por la asociación que representa a las economías agroindustriales de todo el país, en diciembre de 2025 el sector exportó USD 4.062 millones, USD 492 millones más que el mismo mes de 2024.

El informe también destacó que el desempeño exportador del agro se dio en un contexto de menor competitividad cambiaria. En diciembre, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) que publica el Banco Central cayó 1% respecto del mes previo y se ubicó 6% por debajo del promedio de 2024.

Esto quiere decir que, en términos reales, el peso se apreció frente a las monedas de los principales socios comerciales, lo que encareció los productos argentinos en dólares y redujo el incentivo cambiario para exportar. Aun así, el sector logró aumentar los envíos al exterior, impulsado principalmente por mayores volúmenes y una mejora en la producción tras la sequía.

Aporte por complejo

Entre los principales complejos responsables de este repunte, la asociación destacó a la soja, carne y cuero vacuno y trigo. El complejo sojero, históricamente el mayor proveedor de dólares de la Argentina, tuvo en este periodo una participación del 41,3% en el total exportado del sector, con USD 20.899 millones. El segmento tuvo un alza del 10%, incluso cuando el precio promedio de la tonelada para la exportación pasó de USD 473 en 2024 a USD 427 durante 2025.

FOTO DE ARCHIVO-Trabajador rural conduce una cosechadora en un campo de soja en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 15 mayo, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

Le siguió la carne y cuero vacuno, que superó los USD 4.272 millones, lo que evidenció un crecimiento del 27% contra su nivel de actividad correspondiente al año pasado. Este, no obstante, es el tercer segmento que más dólares aportó, con una participación del 8,5 por ciento.

Por el contrario, el segundo mayor proveedor de dólares fue el complejo maicero. Este, no obstante, evidenció una baja del 8% contra 2024 en el envío de granos al exterior. El aporte de divisas fue de USD 6.526 millones.

El complejo triguero aportó USD 3.470 millones, con un crecimiento de 34% frente al año pasado, mientras que la cebada registró ventas por USD 1.023 millones, una caída del 12% respecto a 2024.

Entre los complejos que más contribuyeron al crecimiento relativo destacaron el girasol, con exportaciones por USD 2.174 millones y un salto del 50%, y las legumbres, que sumaron USD 381 millones, con un aumento del 48%. El complejo lácteo también mostró una expansión con USD 1.459 millones exportados y un alza del 19 por ciento.

Por otro lado, el complejo pesquero alcanzó ventas por USD 2.030 millones, 2% más que el año anterior, mientras que el manisero exportó por USD 1.226 millones, con una suba del 3%. Otros complejos con desempeños destacados fueron el vitivinícola, limonero, peras y manzanas y papa, aunque con variaciones interanuales menores.

En contraste, algunos complejos mostraron retrocesos, como el cebadero y el maicero, junto al sector de arroz, que sumó USD 259 millones y cayó casi 10% frente al año previo.

Así, el balance de 2025 reflejó una recuperación en los principales complejos exportadores, impulsada por el aumento de volúmenes y una mejora en la producción agrícola tras la sequía.

Fotografía de archivo de un granjero trabajando con granos de maíz, en la localidad de Olivera, a unos 80 km de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE /Cézaro De Luca

Proyecciones para 2026

A pesar de que para este año se prevé la cosecha más grande en años, esta aportará menos dólares al inicio de 2026. Tras varias campañas afectadas por dificultades climáticas, la nueva temporada proyecta un récord histórico de 154,5 millones de toneladas. Sin embargo, este aumento en la productividad no se traducirá en un ingreso inmediato de divisas.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y marzo el Gobierno podría recaudar unos USD 6.600 millones, por debajo del promedio histórico para un año ‘normal’ e insuficiente frente al tamaño de la cosecha.

La explicación está vinculada al adelantamiento de la liquidación de divisas tras la eliminación de retenciones que decretó el Ejecutivo en septiembre de 2025. El beneficio, que permitió liquidar unos USD 8.000 millones en apenas tres días, generó un fuerte ingreso momentáneo, pero derivó en meses posteriores con registros mínimos.

De hecho, octubre y noviembre marcaron la menor liquidación desde 2005. Como resultado, pese a que el valor total de exportaciones del agro para 2026 se estima en USD 36.800 millones, la oferta de dólares al Mercado Libre de Cambios será de USD 33.600 millones, un 8% menos que en 2025.