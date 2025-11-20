Chacra y Campo

Sigue recuperándose el consumo de carne vacuna

En octubre, se incrementó un 3,2 % en la comparación interanual, ubicándose en 49,1 kilos per cápita al año

Guardar
El consumo de carne vacuna
El consumo de carne vacuna alcanzó los 49,1 kilos/año per cápita en octubre de 2025, mostrando una recuperación de 1,5 kg/hab/año (Imagen ilustrativa Infobae)

En octubre de este año, la producción de carne vacuna fue equivalente a 279 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), superando en 2,3% a la registrada en septiembre. Esta suba se explica por la mayor faena de hacienda, ya que el peso en gancho del animal faenado se mantuvo en 232 kilos. En tanto, al comparar con octubre de 2024, la producción experimentó un retroceso de 4,9%, merced a una mejora de 1,6% anual del peso en gancho que compensó la retracción de la faena total.

Los datos, se desprenden del informe económico la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que agrega que la industria frigorífica produjo un total de 2,635 millones de toneladas r/c/h de carne vacuna en los primeros diez meses del año, es decir una cantidad casi idéntica a la registrada en enero-octubre de 2024.

En tanto, del lado de la demanda, las ventas al exterior de carne vacuna experimentaron un retroceso de 10,2% interanual en el período analizado (-79,65 mil tn r/c/h equivalentes). El total exportado habría caído a 704,35 mil tn r/c/h de carne vacuna en diez meses. Dicha merma se explicó por la brusca reducción de las compras que hizo China hasta el cierre del primer semestre del año.

El consumo aparente de carne
El consumo aparente de carne vacuna en octubre de 2025 fue de 1,931 millones de toneladas res con hueso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En consecuencia, el consumo aparente de carne vacuna verificó una recuperación de 4,4% interanual, hasta ser equivalente a 1,931 millones de tn r/c/h. Y con estos guarismos, el consumo per cápita llegó a 49,1 kilos/año en el décimo mes del año, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses. La mejora interanual fue de 3,2% (1,5 kg/hab/año).

En cuanto a las exportaciones, totalizaron 59 mil toneladas peso producto en septiembre de 2025 (tn pp; sin considerar las exportaciones de huesos con carne), lo que representa un incremento del 0,6% respecto de agosto y 1,9% inferiores al máximo alcanzado en septiembre de 2024.

Si se considera una perspectiva ‘histórica’, septiembre de 2025 fue el noveno mejor mes de los últimos veintiún años y el tercer septiembre de la serie (detrás de los correspondientes a 2024 y 2020), señala en su informe CICCRA.

Temas Relacionados

Revista Chacra GanaderíaCarne VacunaConsumo De Carne Vacuna

Últimas Noticias

Exportaciones agroindustriales récord

Medio centenar de productos tuvo la mejor performance interanual de los últimos siete años

Exportaciones agroindustriales récord

Argentina reconoce a los mercados de carbono como herramienta para alcanzar sus metas climáticas

El Gobierno actualizó su compromiso climático ante Naciones Unidas y adoptó una postura más clara respecto del Artículo 6 del Acuerdo de París.

Argentina reconoce a los mercados

La campaña 2025/26 del garbanzo finalizó con una producción histórica

En Santiago del Estero, el cultivo obtuvo un rinde promedio de 15,6 quintales por hectárea

La campaña 2025/26 del garbanzo

El Instituto Nacional de la Yerba Mate ya no podrá intervenir sobre el precio pagado a los productores

El Gobierno Nacional derogó esa facultad del INYM a través de un Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial

El Instituto Nacional de la

El secreto del picudo algodonero: cómo cambia su forma según el clima

Un estudio revela que el insecto más temido del algodón modifica su cuerpo según la estación y la región

El secreto del picudo algodonero:
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

Japón alertó sobre la creciente

Japón alertó sobre la creciente “incertidumbre” en el Indopacífico por el fortalecimiento de los vínculos entre China, Rusia y Corea del Norte

El Parlamento de Kosovo rechazó el gobierno propuesto por el primer ministro Konjufca y el país quedó a un paso de elecciones anticipadas

Una explosión en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas dejó herido a un oficial militar surcoreano

Al menos 10 presos muertos en la cárcel más poblada de Ecuador: investigan si se trata de un contagio de tuberculosis

Erdogan afirmó que Turquía está “cerca” de erradicar el terrorismo tras los últimos avances en el proceso de paz con el PKK