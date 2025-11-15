Chacra y Campo

Sigue demorada la siembra de soja y maíz

En tanto, la implantación de girasol avanzó sobre el 84,5 % de las 2,7 millones de hectáreas proyectadas

La siembra de soja registra
La siembra de soja registra una demora interanual del 7,4%, de acuerdo con relevamientos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (Revista Chacra)

Luego de un progreso intersemanal de 8,4 puntos porcentuales (p.p.), la siembra de soja a nivel nacional cubre el 12,9 % de los 17,6 millones de hectáreas (MHa) proyectadas para la campaña 2025/26, registrando una demora interanual de 7.4%, y del 3% respecto del promedio de las últimas cinco campañas, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

A su vez, se ha sembrado el 18,6 % de la intención de soja de primera, concentrado mayormente sobre ambos núcleos y el sur de Córdoba. Las demoras interanuales en los avances de siembra se concentran principalmente en el centro-oeste y norte de Buenos Aires, debido a los excesos hídricos que complican la logística para el inicio de la siembra.

El 76% del maíz sembrado
El 76% del maíz sembrado presenta una condición entre buena y excelente

En lo que respecta a maíz con destino grano, el avance de la siembra alcanza el 36,6% del área proyectada a nivel nacional, reflejando una demora interanual de 3,6 p.p. Las reservas hídricas adecuadas y las lluvias oportunas al inicio de la primavera han favorecido un arranque del ciclo con muy buen estado general. De acuerdo con el reporte de la BCBA, 76 % del maíz implantado presenta una condición entre buena y excelente, frente al 29 % informado en igual período de la campaña anterior.

En tanto, se espera que, durante la próxima semana, los productores inicien la siembra de los primeros lotes de fecha tardía

Tras las recientes precipitaciones, el
Tras las recientes precipitaciones, el 84% del girasol sembrabo presenta condición hídrica entre adecuada y óptima (REUTERS)

Por otra parte, luego de un progreso intersemanal de 12,9 p.p., la siembra de girasol avanzó sobre el 84,5 % de los 2,7 millones de hectáreas proyectadas.

A pesar de haberse registrado lluvias en toda el área agrícola, los registros más abundantes se concentraron sobre el margen oeste, donde las condiciones de humedad comenzaban a ser limitantes. En cambio, sobre el centro y este del área agrícola, los registros fueron moderados a escasos, aunque dadas las condiciones de excesos que aun imperan en el sur del área agrícola estas lluvias continúan comprometiendo el área destinada a la oleaginosa.

En cuanto al área en pie, luego de las precipitaciones de esta semana, el 84,1 % presenta condición hídrica adecuada/óptima, y el 100 % mantiene condición de cultivo normal a excelente, lo que resulta particularmente favorable para el 27 % del girasol que ya transita desde botón floral en adelante.

Histórica campaña de trigo

La producción nacional del cereal superaría los 24 millones de toneladas en el ciclo agrícola 2024/25, superando el récord de 2021/22

Histórica campaña de trigo

Entre ovejas y silbidos: el arte de manejar la majada sin estrés

Desde la Patagonia, una guía técnica propone un modo de trabajo más calmo y eficiente con las ovejas, basado en conocimiento, respeto y vínculo humano-animal

Entre ovejas y silbidos: el

Los precios en la ganadería “aún no tienen techo”

El consultor Víctor Tonelli aseguró que la actividad “está iniciando un momento extraordinario” y subrayó que EEUU, el país con mayor volumen de producción del mundo, hoy tiene el stock más bajo de los últimos 74 años

Los precios en la ganadería

La Bolsa de Cereales de Buenos Aries celebró sobre el Acuerdo con EEUU

Anticiparon que esperarán “el texto final para evaluarlo técnicamente” junto a los sectores que integran la entidad cerealista

La Bolsa de Cereales de

La revolución de la papa: así es la nueva variedad ideal para chips

Piru INTA puede conservarse hasta 120 días a baja temperatura sin perder calidad. Una innovación que mejora sabor, color y seguridad alimentaria

La revolución de la papa:
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz luchan por quedarse en Primera

Escalofriante accidente en la Fórmula 3 de Argentina: el coche salió despedido por el aire en la última vuelta y suspendieron la carrera

El equipo argentino de Copa Davis llegó a Bolonia tras una travesía de 20 horas y tuvo su primer entrenamiento

Era una promesa del fútbol inglés, lo dirigió Guardiola en Manchester City y dejó el fútbol a los 19 años para ir a la universidad: “No lo disfrutaba”

El show de provocaciones en los penales entre el arquero de Paraguay y un jugador de Brasil que terminó con una exquisita definición en el Mundial Sub 17

La emoción de Silvina Escudero

La emoción de Silvina Escudero al alcanzar un importante logro en su vida: “Cierro esta etapa con el corazón lleno”

Cristian Castro negó haber sido infiel a su exnovia con la presidenta de su club de fans de Formosa: “Nunca soy el malo”

Tini Stoessel adelantó el show de este sábado en FUTTTURA: el motivo

La emotiva dedicatoria de Oriana Sabatini a Paulo Dybala por el día de su cumpleaños: “Último añito siendo solo dos”

Diego Kolankowsky fue homenajeado en la Legislatura porteña tras su éxito en los Tony y el Emmy

El crimen que horrorizó al

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática

Alejandro Roemmers presentó en Miami su nueva novela, con prólogo de Vargas Llosa