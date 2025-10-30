Soja: la foto duele menos, la película mejora

Hubo acuerdo entre Trump y Xi Jinping en algunos puntos en disputa, pero interesan especialmente las novedades vinculados con los productos agrícolas, en particular la soja

Otra aparición del secretario del Tesoro de Estados Unidos, de gran protagonismo en el gobierno de Donald Trump, hizo que en pocos minutos Chicago pasara de acumular bajas importantes a festejar subas dignas de mención. Después de horas de incertidumbre, Scott Bessent volvió a pronunciar las palabras mágicas: “China comprará 12 millones de toneladas de soja estadounidense este año/esta campaña. Y serán 25 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años”. Las cotizaciones en el mercado de referencia terminando el nocturno fueron de la depresión a la euforia en pocos minutos, es decir, de perder USD 7 a subir USD 5 en un abrir y cerrar de ojos.

Es que en las horas posteriores a la tan esperada cumbre entre Donald Trump y Xi Jimping en Corea del Sur nada se sabía respecto de nuevos compromisos concretos y menos aún de un marco claro sobre las compras de productos agrícolas, y el mercado reaccionó en principio negativamente. Las menciones tras la reunión fueron referidas a una reducción de las tarifas al fentanilo y productos relacionados, con efecto inmediato, un recorte de los aranceles generales a China del 57% al 47%, y la eliminación de obstáculos para las tierras raras, entre otras cuestiones. Todo apunta a que próximamente se alcanzará alguna clase de acuerdo comercial.

Los cálculos del mercado indicaban que con entre 8 y 10 millones de toneladas de soja aseguradas, la reacción iba a ser neutral. Por debajo de eso los precios irían a caer, y por encima se generaría un nuevo rally, sobre todo en el caso de que fueran entre 12 y 20 millones de toneladas. El peor escenario era salir de la reunión sin precisiones al respecto.

Las cuentas de la soja zafan en campo propio pero se ven muy ajustadas cuando se trabaja bajo arrendamiento, por impacto de las retenciones que tolera el poroto (Gob.Argentina)

Para un analista brasileño, probablemente se indique que las empresas chinas comprarán soja estadounidense si existe un compromiso financiero, pero los traders seguirán privilegiando el poroto del socio del Mercosur, que ahora es más barato para la ventana de Navidad. “Diría que los comerciales no van a comprar, la duda son las empresas estatales chinas, pero no creo que se superen los 5 millones de toneladas”. Es evidentemente un tema en desarrollo, que va a generar nuevos capítulos, muchos de ellos difíciles de prever.

En la Argentina ya se está sembrando soja y la Bolsa de Comercio de Rosario ensayó los primeros números para la oleaginosa, que por ahora no contarán con el apoyo del gran mercado de referencia. Asegura que considerando un rinde de 40 qq/ha, el margen neto de la soja de primera en campo propio se ubica en USD 385/ha, en tanto que bajo arriendo, con un costo de alquiler de 18 qq/ha, se terminan perdiendo USD 20/ha. Estos cálculos se hicieron tomando un precio a cosecha de USD 311/t. De ahí que la apuesta del sector pasa por lograr muchos kilos; el 75 % de los lotes pone primera con niveles de agua adecuados, lo que lleva a aspirar a 50 qq/ha si el ambiente lo permite. Así, la ganancia neta podría ascender a USD 556/ha en campo propio y USD 152/ha en campo alquilado.

Como es habitual, estos números están sujetos a decisiones de gestión vinculadas con el productor, pero también a factores que en general no pueden controlarse. En lo local, probablemente nada sea más importante en este momento que la suerte de la paridad cambiaria. ¿Mantendrá Caputo a rajatabla las bandas que viene utilizando desde hace meses? ¿Tendrá in mente un sistema distinto, en el que pueda pensarse en la libre flotación del dólar? ¿Cuál podría ser el valor de la divisa en este último caso y cómo modificaría la ecuación del agro? Hoy por hoy es muy difícil responder a estos interrogantes.

El ritmo de comercialización de soja en la Argentina supera al promedio de años recientes. Gran impacto del periodo en que se levantaron los DEX (Revista Chacra)

En medio de todo esto quedan las apuestas respecto de la magnitud de la cosecha brasileña, el árbitro de los precios de la oleaginosa al menos durante los primeros seis meses de 2026. No pocos analistas estiman que la cosecha se arrimará a los 180 millones de toneladas, lo que implica que habrá presión extra sobre las cotizaciones internacionales. Y además corresponde considerar a La Niña que ya está entre nosotros. Aunque se la anuncia débil y relativamente efímera, el tiempo dirá si efectivamente su performance será neutra para el este de nuestro país y el sur de Brasil, o terminará complicando a ambas zonas.

Con los números conocidos avanzado octubre, los herbicidas vuelven a tener un peso sustancial en el costo total de la soja de primera. Para la BCR representan el 20% del gasto en campo propio, lo que equivale a unos 4 a 5 qq/ha. Pero este año, además, el contexto juega en contra. Hay que considerar que en muchas zonas las lluvias del invierno adelantaron la aparición del yuyo colorado, y no siempre ha sido posible llegar a tiempo para combatirlo. Se estima que hay que sumar una aplicación más, con un costo extra entre USD 20 y USD 40/ha.

La forma en que se paguen los alquileres y la estrategia de comercialización que se decida también cuentan en esta historia. Para la entidad rosarina cubrir los costos implicará cosechar al menos 41 qq/ha en campo alquilado y 28 qq/ha en campo propio. No es poca cosa.

El tipo de cambio que primará durante los próximos meses tiene impacto directo en las cuentas de la soja. Es un punto a descubrir (Free photo)

Por lo demás, asistimos a un año que combina una buena performance industrial junto con la intensa compra de porotos por parte de China, lo que implica una tracción de la demanda externa que se vuelca al plano local vía la exportación y que se traduce en un ritmo de comercialización en máximos. Para la BCR, al 15 de octubre último se habían comprometido 38 millones de toneladas de soja, el 77% de la producción estimada para esta campaña. Sin tener en cuenta las últimas dos grandes sequías (2022/23 y 2017/18), es el avance de compras proporcional más importante en los últimos catorce años.

Es cierto que a medida que nos alejamos de la ventana de suspensión temporaria de retenciones, las cotizaciones de soja se han vuelto inestables en dólares, con tendencia a la baja. De superar los USD 360/t avanzado septiembre, se ha caído a USD 335 en días recientes. El analista Dante Romano, de la Universidad Austral, subraya que las ventas de productores a precio hecho alcanzan casi el 70% contra el 56% del promedio. La comercialización promediando octubre quedó en unas 520.000 toneladas semanales. Romano cree que faltarían comprar unos 3 millones de toneladas más para cubrir la originación de las DJVE acumuladas tras el breve período de derechos de exportación 0, y ponerle precio a unos 6 millones de toneladas.

Por cierto, la baja en los valores pagados no estaría tentando a los productores. Por su parte, a los compradores se los ve más tranquilos con este nivel de abastecimiento. No debe olvidarse que es posible cumplir las DJVE con un 90% de lo declarado, a lo que hay que sumar la chance de recibir soja desde Paraguay, y el hecho de que aquí no se contemplan las operaciones del MAT que tienen algo más de 1 millón de toneladas abiertas para noviembre y enero, aunque normalmente el porcentaje que va a la entrega es menor.

Resta ponerle precio a unos 6 millones de toneladas de soja de la campaña 2025/26, en un contexto más encalmado(Reuters)

En cuanto a la comercialización de soja nueva, con un 5% a precio versus un 3% histórico, puede decirse que muestra un adelanto, dentro de los valores bajos que habitualmente se ven en esta época del año. Romano recuerda que se ha declarado un volumen acotado para la campaña nueva en el momento de DEX 0, y que esto ya se ha comprado. Para 2025/26, la soja se negocia en torno a USD 310-315, un nivel elevado considerando que en cosecha podría convalidarse un valor menor. “El mercado parece descontar derechos de exportación más cercanos al 17% que al 26%. Esa diferencia refleja la incertidumbre sobre la política fiscal del próximo año”, concluye el analista.