Crecen las exportaciones de carne aviar

La exportación de carne aviar se incrementó 8% interanual en valor el período enero-agosto de 2025 (Foto: Shutterstock)

Las exportaciones de carne aviar crecieron en valor un 8% interanual en el período enero-agosto de 2025, con un volumen de 112 mil toneladas y casi U$S155 millones, según información suministrada por el INDEC.

La reciente restitución del status sanitario de país libre de Influenza aviar permitirá retomar el comercio de mercancías aviares con distintos socios, con quienes se mantienen negociaciones tanto desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, como desde el SENASA.

El consumo de carne aviar en la Argentina registró un aumento interanual de 1,2% en agosto, alcanzando los 45,67 kg/persona/año (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, el consumo de carne aviar en el mercado interno también registró en agosto un aumento interanual de 1,2%; al pasar de un promedio registrado de 45,11 kg/persona/año en 2024 a 45,67 kg/persona/año, dato que representa un incremento de más de medio kilogramo por persona.

En cuanto al consumo de huevos, marcó un nuevo récord de casi 380 unidades/per cápita/año, lo que posiciona a la Argentina como segundo consumidor a nivel mundial, detrás de México, de acuerdo datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Con un consumo anual promedio de 380 huevos "per cápita", la Argentina se posiciona en el segundo puesto en el ranking mundial de ingesta de este producto (Infobae)

Con relación a la faena de aves, se registró un incremento de 1 % en el período enero-agosto 2025, en comparación con igual período del año anterior, con un volumen alcanzado de casi 495 millones de cabezas como resultado de la mayor cantidad de reproductoras alojadas, a partir de las cuales se obtienen los pollos parrilleros.

Desde la cartera agropecuaria nacional aseguran que la tendencia es producto de la valoración del pollo y del huevo como alimentos de alto valor proteico y fácil acceso, sumado a la necesidad de incorporar productos frescos que aportan aminoácidos, vitaminas y minerales.