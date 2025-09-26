Toma ritmo la siembra de maíz

Evolución de la siembra de maíz a nivel nacional para la campaña agrícola 2025/26 y su relación con lo ocurrido en el ciclo 2024/2025 (BCBA)

La siembra de maíz con destino grano registra un progreso intersemanal de 6,1 puntos porcentuales (p.p.), alcanzando el 12,3 % del total previsto para esta campaña. En términos absolutos, se estima que ya se implantaron 1.000.000 de hectáreas frente a las 700.000 hectáreas que se habían sembrado a esta altura el año pasado, según indica el panorama agrícola elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Si bien, gran parte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos registran adelantos interanuales, en la provincia de Buenos Aires persisten los excesos hídricos y retrasan los planes de implantación del cultivo, e incluso se observan ya cambios hacia siembras tardías sobre el centro y oeste bonaerense.

En cuanto a la siembra de girasol, se registró un progreso intersemanal de 5,4 p.p., alcanzando el 31 % del área proyectada en 2,6 millones de hectáreas (MHa) para el ciclo en curso, registrando adelantos de 22 y 12,9 % en comparación al ciclo previo y el último quinquenio, respectivamente.

Evolución de la superficie sembrada con girasol en la Argentina en la última década (BCBA)

Luego de las lluvias del fin de semana, se logró avanzar sobre el este de Santiago del Estero, permitiendo finalizar la siembra de la región NEA, y también retomar las labores en el Centro Norte de Santa Fe. Sin embargo, el relevamiento de la BCBA indica que las precipitaciones sobre el sur del área agrícola demorarán el inicio de las mismas. En cuanto al área en pie, el 82,1 % se encuentra bajo condición hídrica entre adecuada y óptima, y el 100 % presenta condición de cultivo entre normal y excelente.

Por último, el 70,9 % de las 6,7 MHa estimadas de trigo transita desde encañazón en adelante. La recurrencia de las lluvias y los volúmenes acumulados mantienen el 81,7 % del área bajo condición hídrica adecuada a óptima. Esta disponibilidad de humedad resulta particularmente favorable sobre todo en el centro y norte del área agrícola, donde las expectativas de rendimiento continúan elevándose por encima de los promedios.

El informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires destaca que, pese al creciente reporte de nuevos focos de enfermedades fúngicas, actualmente el 96,9 % del cereal presenta condición de cultivo normal a excelente. Sin embargo, los excesos hídricos sobre el oeste y centro bonaerense podrían interrumpir el avance de las labores tanto de refertilización como de aplicación de fungicidas, impactando en la sanidad del cultivo.