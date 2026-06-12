Chacra y Campo

Arranca la siembra de cebada

La campaña se inicia con mejores reservas de humedad en el suelo, aunque con dificultades operativas en algunas regiones. ¿Cómo impactará este escenario en la apuesta por ampliar el área implantada?

Guardar
Google icon
Espigas verdes y semillas de cebada
Comenzó una nueva campaña de cebada. La siembra ya cubre el 19% de las 1,35 millones de hectáreas previstas para el ciclo 2026/27 (Revista Chacra - Visuales IA)

Las lluvias registradas durante los últimos días en gran parte del área agrícola argentina marcaron el pulso de las principales actividades de campo.

En ese contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, informó que comenzó formalmente una nueva campaña de cebada. La siembra ya cubre el 19% de las 1,35 millones de hectáreas previstas para el ciclo 2026/27. Si bien el centro y norte del país muestran un avance fluido gracias a una adecuada disponibilidad de humedad, el ritmo nacional continúa condicionado por el sur del área agrícola, donde se concentra la mayor parte de la superficie destinada al cultivo y persisten dificultades para acceder a los lotes.

PUBLICIDAD

Las perspectivas para la cebada son alentadoras. Los relevamientos muestran una intención de siembra superior a la de la campaña pasada, impulsada principalmente por la recuperación de superficie en regiones clave como el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires, zonas que históricamente tienen un peso significativo en la producción nacional.

Trigo recién sembrado
La implantación del trigo de la campaña 2026/27 ya alcanzó el 44,2% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas (Revista Chacra)

En tanto, la siembra de trigo avanzó sobre nuevas regiones gracias a la mejora de la humedad superficial, aunque también se produjeron demoras en zonas donde el exceso de agua y la falta de piso dificultaron el ingreso de la maquinaria.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el último relevamiento, la implantación del trigo correspondiente a la campaña 2026/27 alcanzó el 44,2% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas, luego de registrar un avance intersemanal de 11,8 puntos porcentuales. Las labores se concentraron principalmente en el centro del área agrícola, el sur de Córdoba, Santa Fe y los Núcleos Norte y Sur, donde las condiciones mejoraron tras las recientes precipitaciones.

La cosecha de soja entró en su etapa final, proyectándose una producción nacional total de 50,1 millones de toneladas (REUTERS/Dane Rhys)
La cosecha de soja entró en su etapa final, proyectándose una producción nacional total de 50,1 millones de toneladas (REUTERS/Dane Rhys)

Por otra parte, la cosecha de soja entra en su etapa final y ya alcanza el 95,2% de la superficie apta. El rendimiento promedio nacional se ubica en 31,7 quintales por hectárea, un 6,7% por encima del ciclo anterior. Entre los datos más destacados sobresalen los excelentes resultados obtenidos en el NOA y el NEA, además del récord histórico de rendimiento registrado en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires. En este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene la proyección de producción nacional en 50,1 millones de toneladas.

En maíz, la cosecha avanzó sobre el 43,6% del área apta y mantiene resultados superiores a los promedios de las últimas campañas. El rendimiento medio nacional alcanza los 82,1 quintales por hectárea, con Córdoba liderando el progreso de recolección y mostrando rindes destacados tanto en el norte como en el sur provincial. Aunque en el oeste bonaerense las tareas avanzan con algunas complicaciones por la elevada humedad de los perfiles, las expectativas se mantienen firmes y la proyección de producción nacional continúa en 64 millones de toneladas.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaCebadaTrigoSiembraSojaMaízCosecha

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina presenta una innovación única: el algodón que desafía los límites de la genética

La genética desarrollada por el INTA forma parte de un plan que promete multiplicar las opciones varietales para los productores durante los próximos años. ¿Qué impacto tendrá esta nueva generación de materiales en la competitividad del cultivo?

Argentina presenta una innovación única: el algodón que desafía los límites de la genética

Marcha atrás con la merluza: el Gobierno retiró la propuesta de transferencia de cuotas

Tras el rechazo de provincias, sindicatos y empresarios, el Consejo Federal Pesquero confirmó el retiro de la iniciativa que permitía trasladar cuotas de captura desde la flota fresquera hacia la congeladora

Marcha atrás con la merluza: el Gobierno retiró la propuesta de transferencia de cuotas

Cítricos récord: las exportaciones argentinas marcaron el mejor desempeño en dos décadas

¿Qué factores explican el salto histórico en las ventas externas de limones frescos, jugo concentrado y aceite esencial?

Cítricos récord: las exportaciones argentinas marcaron el mejor desempeño en dos décadas

Frío, lluvias desparejas y regreso de las heladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó que el escenario climático para el agro hasta el 17 de junio será de contrastes

Frío, lluvias desparejas y regreso de las heladas

Menos hacienda, más peso y una oferta ajustada: la faena vacuna sigue por debajo de 2025

Aunque mayo mostró una recuperación respecto de abril, la actividad continúa lejos de los niveles del año pasado. ¿Se está consolidando un nuevo escenario de menor oferta ganadera?

Menos hacienda, más peso y una oferta ajustada: la faena vacuna sigue por debajo de 2025

DEPORTES

Franco Colapinto larga desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Franco Colapinto larga desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

En la previa de la carrera de Colapinto, Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2

El gesto de la Mona Jiménez al encontrarse con los jugadores de la selección argentina: el regalo que le hizo Julián Álvarez

TELESHOW

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Magui Bravi presenta Hotline, su filme multipremiado en el mundo: “El cine nacional merece más atención”

El boom del teatro porteño que pone a la avenida Corrientes a la altura de Broadway y el West End

Jorge Marrale, el fútbol, Malvinas y un papel que lo conecta con sus grandes pasiones: “El que ama, resiste”

Cuando el Indio Solari se convirtió en El Artista Invitado: un viaje por sus grabaciones con otros músicos

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

Teo, víctima del régimen de Nicaragua, lidera la reconstrucción de vidas en el exilio

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras

Israel bombardeó un centro de mando de Hezbollah en Beirut en respuesta al lanzamiento de tres proyectiles contra el norte del país

La esencia del acuerdo es la supervivencia de la República Islámica: los errores de la administración Trump