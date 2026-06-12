Arranca la siembra de cebada

Comenzó una nueva campaña de cebada. La siembra ya cubre el 19% de las 1,35 millones de hectáreas previstas para el ciclo 2026/27 (Revista Chacra - Visuales IA)

Las lluvias registradas durante los últimos días en gran parte del área agrícola argentina marcaron el pulso de las principales actividades de campo.

En ese contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, informó que comenzó formalmente una nueva campaña de cebada. La siembra ya cubre el 19% de las 1,35 millones de hectáreas previstas para el ciclo 2026/27. Si bien el centro y norte del país muestran un avance fluido gracias a una adecuada disponibilidad de humedad, el ritmo nacional continúa condicionado por el sur del área agrícola, donde se concentra la mayor parte de la superficie destinada al cultivo y persisten dificultades para acceder a los lotes.

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Las perspectivas para la cebada son alentadoras. Los relevamientos muestran una intención de siembra superior a la de la campaña pasada, impulsada principalmente por la recuperación de superficie en regiones clave como el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires, zonas que históricamente tienen un peso significativo en la producción nacional.

La implantación del trigo de la campaña 2026/27 ya alcanzó el 44,2% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas (Revista Chacra)

En tanto, la siembra de trigo avanzó sobre nuevas regiones gracias a la mejora de la humedad superficial, aunque también se produjeron demoras en zonas donde el exceso de agua y la falta de piso dificultaron el ingreso de la maquinaria.

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De acuerdo con el último relevamiento, la implantación del trigo correspondiente a la campaña 2026/27 alcanzó el 44,2% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas, luego de registrar un avance intersemanal de 11,8 puntos porcentuales. Las labores se concentraron principalmente en el centro del área agrícola, el sur de Córdoba, Santa Fe y los Núcleos Norte y Sur, donde las condiciones mejoraron tras las recientes precipitaciones.

La cosecha de soja entró en su etapa final, proyectándose una producción nacional total de 50,1 millones de toneladas (REUTERS/Dane Rhys)

Por otra parte, la cosecha de soja entra en su etapa final y ya alcanza el 95,2% de la superficie apta. El rendimiento promedio nacional se ubica en 31,7 quintales por hectárea, un 6,7% por encima del ciclo anterior. Entre los datos más destacados sobresalen los excelentes resultados obtenidos en el NOA y el NEA, además del récord histórico de rendimiento registrado en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires. En este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene la proyección de producción nacional en 50,1 millones de toneladas.

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En maíz, la cosecha avanzó sobre el 43,6% del área apta y mantiene resultados superiores a los promedios de las últimas campañas. El rendimiento medio nacional alcanza los 82,1 quintales por hectárea, con Córdoba liderando el progreso de recolección y mostrando rindes destacados tanto en el norte como en el sur provincial. Aunque en el oeste bonaerense las tareas avanzan con algunas complicaciones por la elevada humedad de los perfiles, las expectativas se mantienen firmes y la proyección de producción nacional continúa en 64 millones de toneladas.