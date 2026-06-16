Chacra y Campo

Rentabilidad ajustada y costos elevados: el diagnóstico de las economías regionales

Así surge del último informe de Coninagro: de 19 relevadas, 8 actividades están en rojo, 7 en amarillo y solo 4 en verde. El escenario es complejo.

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Producción de papa
Argentina exporta 30 productos lácteos distintos a 40 destinos (Coninagro)

La situación de las economías regionales argentinas continúa mostrando más señales de preocupación que de recuperación. Según el último Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro, correspondiente a abril de 2026, 8 actividades se ubicaron en rojo, 7 en amarillo y apenas 4 en verde, reflejando que gran parte de las producciones del interior siguen enfrentando dificultades para recuperar rentabilidad y competitividad.

El estudio, que Coninagro publica mensualmente desde hace más de 8 años, analiza 19 actividades productivas a partir de 3 variables: el componente negocio -que mide la evolución de precios y costos-, el productivo -que evalúa área, stock y producción- y el de mercado, que considera exportaciones, importaciones y consumo interno. Esta metodología permite observar no sólo la coyuntura, sino también tendencias de largo plazo en las distintas cadenas productivas.

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Dentro de las actividades en rojo se encuentran la yerba mate, el arroz, el vino y mosto, las hortalizas, el algodón, el maní, la lechería y la mandioca. De acuerdo con el informe, el principal problema que comparten estas producciones es el deterioro del negocio, ya que los precios percibidos por los productores crecieron menos que la inflación y que los costos operativos, afectando directamente la rentabilidad.

Semáforo de las encomias regionales
El relevamiento de Coninagro muestra a mayoría de las economías regionales con rentabilidad adversa o muy ajustada (Coninagro)

<b>La papa, en recuperación</b>

En la categoría amarilla quedaron la actividad forestal, el tabaco, los cítricos dulces, las peras y manzanas, la producción avícola, la porcina y la papa, que este mes logró salir de la zona roja. Se trata de sectores que muestran indicadores mixtos, con mercados relativamente estables, pero aún condicionados por costos elevados y una recuperación que avanza con lentitud.

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En el caso de la papa, el pasaje de rojo a amarillo se explica principalmente por la recuperación sostenida de su precio. En abril, el valor al productor subió 65% respecto de hace un año atrás y mejoró 10% respecto de marzo. Tras la campaña 2024/25 con una gran sobreoferta que deprimió los precios, en la temporada actual se redujo 12% en la superficie sembrada, llegando a 33.722 ha. Esta menor área derivó en una reducción de la oferta, factor que explica en gran medida la mejora de precios observada desde comienzos de 2026.

Por su parte, las actividades ubicadas en verde fueron los bovinos, los ovinos, los granos y la miel. En estos casos, los precios evolucionaron por encima de la inflación y estuvieron acompañados por buenos resultados productivos y comerciales, permitiendo mejorar los márgenes económicos de los productores.

Ganado vacuno en el campo
Los precios de la actividad vacuna de carne mejoraron y evolucionaron por sobre la inflación (Revista Chacra)

<b>En crisis crónica</b>

El informe también aporta una mirada histórica. En los más de 8 años de seguimiento, 8 de las 19 economías regionales permanecieron en rojo durante más de la mitad del tiempo. Entre las más comprometidas aparecen la vitivinicultura, los cítricos dulces, el arroz y la lechería, actividades que muestran dificultades estructurales para sostener su rentabilidad en el largo plazo.

Entre los casos más comprometidos, se destaca la vitivinicultura, que registró indicadores en rojo en más del 72% de los meses analizados. Le siguen la actividad arrocera y citrícola, con el 65%, y la lechería, con el 64%.

En contraste, algunas actividades mostraron trayectorias más favorables. Las carnes porcina, aviar y bovina se ubicaron en verde en una proporción significativa de los meses relevados (48% en bovinos y porcinos, 47% y 41% en aves). A este grupo también se suman la producción manisera (38%) y el complejo granario (46%), evidenciando un mejor desempeño en el período analizado.

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