Comenzó la siembra de girasol 2025/26 y finalizó la de trigo

Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que con la incorporación de los primeros lotes en el NEA y en el Centro – Norte de la provincia de Santa Fe se inició la implantación de la oleaginosa. En tanto, ¿cuál fue el área total implantada con el cereal?

Comenzó en la Argentina la
Comenzó en la Argentina la campaña 2025/26 de girasol para la que se proyecta un área total a sembrar de 2,6 millones de hectáreas (Pexels)

Comenzó la campaña 2025/26 de girasol con un avance de siembra del 7,2 % de un área total proyectada en 2,6 millones de hectáreas (MHa). Las labores hasta el momento se concentran en el noreste del área agrícola, en las zonas primicia para la oleaginosa, que, a diferencia de los últimos años, arrancan el ciclo agrícola con buenas reservas en el perfil, lo que le permitiría no solo recuperar el área resignada en campañas previas, sino también implantarlas en una ventana óptima de siembra.

Así lo indica el Panorama Agrícola elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), que agrega que, que, luego de un progreso intersemanal de 1,7 puntos porcentuales, la siembra de trigo 2025/26 se dio por finalizada con un área total nacional estimada en 6,7 MHa.

Pese a que aún restan lotes por sembrar en sectores de Necochea, Azul y Daireaux, estos no modificarían la actual estimación. En cuanto a la fenología, el 38,2 % del trigo del norte argentino se encuentran desde encañazón en adelante y con buenas expectativas respecto al potencial de rendimiento. Mientras tanto, en el centro y sur del área agrícola, el 100 % del trigo continúa en etapas vegetativas, manteniendo una condición de cultivo de “normal a excelente” en el 99 % de la superficie implantada.

La Bolsa de Cereales de
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la siembra de trigo 2025/26 con un área total nacional estimada en 6,7 MHa. (REUTERS/Todd Korol - RC2DU9AA1IAJ)

Pese a la permanencia de excesos hídricos que se sostienen en el centro y sudeste bonaerenses, la condición hídrica a escala nacional se encuentra entre “adecuada y óptima” en el 81,9 % del área en pie.

En cuanto a la cebada, la siembra está próxima a finalizar, con un 98 % de los lotes ya implantados. Solo resta completar la siembra en los últimos lotes ubicados en el sur del área agrícola. Durante los últimos quince días, el avance de siembra fue de 6,9 %, aunque se registra una demora interanual del 2 %.

En el sudeste y sudoeste bonaerense, el 30 % de los lotes se encuentra actualmente en la etapa de macollaje, mientras que la totalidad de la superficie implantada presenta una condición que varía de normal a buena, gracias a la adecuada disponibilidad hídrica durante la siembra. Sin embargo, comienzan a detectarse los primeros síntomas de enfermedades foliares en algunos lotes.

La BCBA mantiene su proyección
La BCBA mantiene su proyección de producción de maíz con destino a grano, en 49 MTn. (REUTERS/Adriano Machado)

Por su parte, la cosecha de maíz con destino a grano, durante los últimos siete días, avanzó 1,3 %, alcanzando el 89,3 % del total nacional, con un rinde promedio de 72,3 quintales por hectárea (qq/Ha).

En el norte del área agrícola, la cosecha supera el 90 % de avance, aunque los rindes se ubicaron por debajo de las expectativas iniciales, con excepciones puntuales, como el sur de Santiago del Estero, donde la campaña concluyó con resultados favorables.

En tanto, en la región centro-oeste, la cosecha también se encuentra próxima a finalizar, registrando rindes promedio de entre 75 y 80 qq/Ha. Por su parte, en el sur del área agrícola, los productores continúan aguardando que los lotes alcancen la humedad óptima para la cosecha, restando aún un 25 % del área por recolectar, con rindes que promedian los 70 qq/Ha. En este contexto, la BCBA mantiene su proyección de producción en 49 MTn.

