Medios alemanes revelaron que Rusia prepara el lanzamiento del satélite Sputnik-S con una ojiva nuclear. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

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Rusia estaría preparando el lanzamiento de un satélite con una ojiva nuclear capaz de destruir otros satélites en órbita, según revelaron medios alemanes este lunes. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, respondió a la consulta sobre esos reportes con una advertencia: la alianza defenderá “cada centímetro” de su territorio, incluido el espacio.

Los informes, difundidos por las emisoras públicas WDR y NDR junto con el diario Süddeutsche Zeitung, citan fuentes anónimas militares alemanas y del Servicio Federal de Inteligencia (BND). Según esas fuentes, Moscú tendría previsto lanzar en las próximas semanas un satélite bautizado “Sputnik-S” equipado con una ojiva nuclear.

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De acuerdo con los medios alemanes, el satélite permanecía almacenado en la región de Moscú y podría utilizarse para interrumpir o destruir satélites de comunicación y observación que orbitan la Tierra. Las informaciones de inteligencia sobre estos planes habrían sido compartidas recientemente entre varios países de la OTAN, y el Gobierno alemán ya fue informado al respecto.

El BND se negó a hacer comentarios al ser consultado por la agencia AFP. Un portavoz del Gobierno alemán había señalado previamente que los reportes se estaban tomando “muy en serio”, aunque tampoco los confirmó y advirtió contra generar “un nerviosismo excesivo respecto de peligros hipotéticos”.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, se pronunció sobre el asunto durante una conferencia conjunta con Rutte en Berlín. Sin confirmar ni desmentir los reportes, expresó preocupación por el nivel de escalada que implicarían.

Mark Rutte aseguró que la OTAN defenderá su territorio y el espacio ante las amenazas en órbita. (extrayendo crédito…)

“Reportes de que Rusia planea introducir armamento nuclear en el espacio no son nuevos, pero siguen siendo igual de impactantes”, afirmó Merz, cuya cancillería supervisa al BND. “Revelan el nivel de escalada que Rusia aparentemente está dispuesta a perseguir”, agregó.

Consultado sobre los mismos reportes, Rutte sostuvo que la alianza evalúa de forma constante su situación de disuasión y defensa. “Les puedo asegurar que siempre nos aseguraremos de defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Y eso incluye asegurarnos de estar protegidos en lo que respecta al elemento espacial”, declaró ante periodistas.

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El secretario general agregó que la organización cuenta con diversas opciones de respuesta, aunque el público no siempre las perciba. “Vemos situaciones en Polonia y Estonia, entre otras. Cuando se trata del dominio militar, siempre haremos evaluaciones de nuestra disuasión y defensa, y realizaremos actualizaciones cuando sea necesario”, sostuvo.

Pistorius pide cautela y el Kremlin desestima los reportes

El artefacto almacenado en la región de Moscú cuenta con capacidad para destruir satélites de comunicación y observación. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, consultado tras una reunión con su par ucraniano, consideró que es “demasiado pronto para especular públicamente”, en particular porque “la naturaleza de estas armas nucleares no está clara”. “Estamos consultando internamente y tomando las medidas que deben tomarse”, señaló.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no había visto las últimas informaciones sobre el tema, pero que los reportes frecuentes basados en “fuentes desconocidas” son algo que “difícilmente vale la pena tomar en serio”.

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El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, calificó la presencia de armas nucleares en el espacio como “el escenario de pesadilla definitivo”, en declaraciones al diario Handelsblatt.