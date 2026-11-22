La República Dominicana proyecta su infraestructura de transporte aéreo, marítimo y terrestre para consolidar el flujo comercial en el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La República Dominicana busca afianzar su posición como plataforma aérea y logística para el Caribe y Centroamérica mediante una agenda de encuentros con autoridades y empresarios internacionales, que incluyó reuniones con representantes de Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Ecuador, las Bahamas y Guyana en Cap Cana.

Según informó la Cancillería dominicana, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, sostuvo que la infraestructura aeroportuaria y portuaria del país permite ampliar el comercio, atraer inversiones y canalizar mercancías hacia mercados de la región. Las actividades formaron parte del Diálogo Regional para América Latina y el Caribe del World Governments Summit, que se desarrolló el 20 y 21 de noviembre en Cap Cana.

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Conectividad, inversiones y nuevos negocios

El canciller sostuvo que la presencia de empresarios locales e internacionales en las reuniones busca extender los vínculos más allá de las relaciones entre gobiernos. El objetivo, indicó, es crear contactos que se traduzcan en operaciones comerciales y proyectos de inversión entre República Dominicana y otros países.

“En todo este entorno ustedes estarán viendo a empresarios dominicanos junto con empresarios internacionales”, afirmó Bisonó al término de una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, jeque Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan.

El canciller Víctor Ito Bisonó afirmó que puertos, aeropuertos y zonas logísticas permitirán atraer inversiones, ampliar el comercio y distribuir mercancías hacia mercados caribeños y centroamericanos desde instalaciones dominicanas del país (Foto cortesía Cancillería)

El encuentro reunió también al presidente de Panamá, José Raúl Mulino; a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto; al primer ministro de las Bahamas, Philip Davis; al primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y al director gerente del World Governments Summit, Mohamed Yousef Al Sharhan.

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Distribución regional de carga desde puertos dominicanos

Bisonó explicó que parte de la carga que llega a instalaciones de DP World está destinada al mercado local, mientras otro volumen se concentra en República Dominicana antes de su traslado a destinos del Caribe y Centroamérica.

“Una parte de la carga que llega a instalaciones como DP World tiene como destino el mercado dominicano, mientras que otra se consolida en el país para su posterior distribución hacia otros mercados”, señaló el ministro, de acuerdo con el comunicado oficial.

La declaración situó a los puertos, aeropuertos y zonas logísticas como elementos centrales de la estrategia de inserción regional que promueve el Gobierno dominicano. La Cancillería señaló que los contactos sostenidos durante el foro apuntan a reforzar ese perfil mediante acuerdos comerciales, inversión y cooperación institucional.

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Las autoridades de la nación caribeña coordinan con inversionistas extranjeros la redistribución de bienes desde sus puertos hacia diversas islas vecinas, aprovechando modernos centros de almacenaje para impulsar el comercio internacional este año. Video cortesía Cancillería

Abinader abordó la integración regional con Panamá y Emiratos Árabes Unidos

Antes de la reunión de alto nivel, Bisonó acompañó a Abinader en una conversación bilateral con el jeque Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. El mandatario también se reunió con el primer ministro de las Bahamas, Philip Edward Davis.

En ese último encuentro, ambos países identificaron áreas para ampliar el intercambio comercial, el turismo y los contactos bilaterales, según la información difundida por la Cancillería.

Durante la apertura del diálogo regional, Abinader presentó los sectores que el Gobierno considera prioritarios para el crecimiento económico, entre ellos el turismo, las zonas francas, la manufactura especializada y los servicios logísticos. El presidente vinculó esas actividades con las políticas de diversificación económica, innovación y conectividad.

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El mandatario mantuvo además un intercambio con Mulino sobre el papel de la integración regional. Abinader hizo referencia al proyecto de conectividad digital de Google y a la cooperación con Emiratos Árabes Unidos para modernizar la gestión pública. El presidente panameño planteó que esos cambios deben estar acompañados por inversiones en educación y formación tecnológica.

Sexto muelle para cruceros en Samaná

Durante el conversatorio, Abinader anunció que el martes 24 de noviembre se inaugurará un nuevo muelle turístico en Samaná. Con esa instalación, República Dominicana pasará de tres terminales para cruceros en 2020 a seis.

El anuncio se produjo en un foro que reunió a autoridades gubernamentales, empresarios y especialistas de América Latina, el Caribe y otras regiones. La agenda puso el foco en las conexiones aéreas, digitales, marítimas y comerciales como instrumentos para ampliar la cooperación entre países.

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La segunda jornada del encuentro contó con palabras de apertura de Bisonó y contempló una reunión bilateral con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Por la tarde, el canciller tenía previsto participar en el panel “Nuevos puentes, nueva influencia: ¿El futuro del Sur Global?”, junto a Frederick Mitchell, Javier Martínez-Acha Vásquez y Noura AlKaabi.