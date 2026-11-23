Los agricultores arrojan plántulas de arroz a su campo en Los Palacios, Cuba, el viernes 21 de marzo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

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El régimen de Cuba entregó 131,000 hectáreas de tierra a cooperativas y empresas privadas en el marco de las 176 reformas económicas que anunció para elevar la producción nacional de alimentos, en medio de la crisis que afecta a la isla y de las dificultades de abastecimiento que enfrentan los hogares.

La medida se aplicó tras la entrada en vigor, en septiembre, de la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, que amplió el acceso al usufructo de terrenos estatales para personas naturales, empresas y micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas. La norma prevé que esas áreas se destinen a la producción de alimentos, bienes y servicios agropecuarios o forestales.

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Según informó el diario oficialista Granma, hasta el 21 de noviembre se registraron 5,333 solicitudes que abarcan 137,500 hectáreas. De ese total, las autoridades aprobaron 4,000 peticiones, equivalentes al 75% de los trámites presentados.

El director de Tierra del Ministerio de la Agricultura de Cuba, Raúl Placencia, indicó que parte de los beneficiarios ya trabajaba terrenos y solicitó una ampliación de sus áreas. La nueva legislación no fija un límite de superficie ni de tiempo para esos acuerdos, ya que esas condiciones se establecen mediante contratos entre la empresa estatal y el solicitante.

Agustín Núñez arranca yuca durante la cosecha en su finca en Quivicán, Cuba, el 18 de abril de 2025. REUTERS/Norlys Pérez

Villa Clara, con la mayor cantidad de pedidos de tierras

La provincia de Villa Clara encabezó el número de solicitudes para acceder a tierras bajo la nueva regulación. Detrás quedaron Santiago de Cuba y Camagüey, según los datos difundidos por el medio estatal.

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Placencia señaló que el reparto de terrenos no resuelve por sí solo las dificultades del sector agropecuario. “Más personas lleguen al campo y produzcan para que el pueblo pueda tener el beneficio”, afirmó el funcionario, de acuerdo con la información recogida por Granma.

El régimen busca que las hectáreas entregadas pasen a manos de productores, cooperativas y empresas con capacidad para cultivar, criar ganado o desarrollar actividades forestales. La norma también contempla solicitudes de compañías privadas y mixtas, una apertura incluida en el programa de reformas que La Habana lleva adelante.

La entrega se realiza en usufructo, por lo que el Estado conserva la propiedad de los terrenos. Los usuarios reciben autorización para trabajar las áreas bajo las condiciones fijadas en los contratos, con el objetivo declarado de incorporar superficies disponibles a la producción.

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Maquinaria agrícola permanece detenida junto a cables caídos en una plantación de caña de azúcar en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sector golpeado por la falta de alimentos e insumos

La decisión llega después de años de deterioro de la agricultura cubana. La isla ha dependido de las importaciones para cubrir una parte considerable de la demanda interna de alimentos, una situación que se volvió más compleja por la escasez de divisas, la falta de combustible, los problemas de transporte y las limitaciones para acceder a fertilizantes, semillas, maquinaria y otros insumos.

El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció durante la semana previa que la población espera “menos apagones y más alimentos”. El político ubicó esos dos asuntos entre las prioridades de las 176 reformas económicas impulsadas por el régimen.

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La crisis energética también condiciona la actividad agrícola. Los cortes de electricidad afectan los sistemas de riego, la conservación de productos, el procesamiento industrial y la cadena de distribución. A eso se suman problemas de transporte y falta de agua potable en distintas zonas del país.

Las autoridades cubanas plantean que el aumento de la producción local puede reducir la presión sobre las importaciones y mejorar la disponibilidad de alimentos. No obstante, la información oficial difundida hasta ahora se concentra en el número de solicitudes y hectáreas asignadas, sin precisar qué proporción de esas tierras ya está cultivada ni qué volúmenes de producción se prevén para los próximos meses.

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El agricultor Erwin Sánchez, de 52 años, recoge frijoles en un campo de Caimito, Cuba. 18 de noviembre de 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini

Las 176 reformas y los resultados esperados en los hogares

La ampliación del acceso a tierras forma parte de ese paquete de 176 medidas. Díaz-Canel sostuvo que las transformaciones deben traducirse en resultados visibles para la población, especialmente en la oferta de alimentos y la reducción de los apagones.

El desafío será que las nuevas adjudicaciones se conviertan en cosechas y productos disponibles en los mercados. La cantidad de tierra entregada representa un avance en la aplicación de la ley, pero la evolución de la producción dependerá de factores como el combustible, los insumos, el acceso al agua, la logística y la capacidad de los productores para sostener la actividad.

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