La Policía Nacional confirmó que tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron abatidos durante operaciones en el departamento de Yoro. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

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Tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron abatidos este sábado durante operaciones policiales y militares desplegadas en el departamento de Yoro, como parte de la búsqueda de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como «El Diablo».

La Policía Nacional confirmó inicialmente el hecho mediante una publicación en su cuenta oficial de X, aunque no proporcionó detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento ni la identidad de los hombres fallecidos.

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Posteriormente, el comisionado Lenin Pineda Bocanegra, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, informó que los tres abatidos serían miembros de la estructura criminal que opera en esa región del país.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por el oficial, el enfrentamiento se produjo durante allanamientos ejecutados en el marco de las operaciones especiales que se desarrollan en los municipios intervenidos de Yoro.

Los enfrentamientos se registraron durante allanamientos ejecutados en municipios intervenidos por las autoridades de seguridad. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Las acciones forman parte del plan de seguridad implementado tras la declaratoria de territorio de alto riesgo emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), luego de una serie de hechos violentos que dejaron al menos 12 personas muertas el pasado 18 de noviembre.

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Pineda explicó que los operativos se ejecutan de manera coordinada entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con acompañamiento técnico del Ministerio Público.

Los equipos de seguridad mantienen cercos en sectores rurales y urbanos, además de realizar registros a personas y vehículos para localizar a los integrantes de la organización criminal, señalada de mantener bajo temor a los habitantes de diferentes comunidades de Yoro.

El comisionado confirmó que, después del enfrentamiento en el que murieron los tres presuntos miembros del cartel, las operaciones continuaban y los agentes todavía perseguían a otros integrantes de la estructura que lograron escapar.

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Las operaciones se desarrollan con participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Asimismo, aseguró que, según el reporte preliminar recibido hasta ese momento, no se registraban policías ni militares heridos durante el intercambio de disparos.

El funcionario aclaró que la información permanecía en desarrollo y que mantenía comunicación con los equipos desplegados en el terreno para conocer nuevos detalles de los procedimientos.

El jefe policial sostuvo que el cerco contra la organización criminal se está reduciendo progresivamente y expresó su expectativa de que las autoridades puedan informar en un corto plazo sobre su desarticulación.

La prioridad, afirmó, es capturar a los demás integrantes de la estructura y recuperar las condiciones de seguridad para que los pobladores puedan regresar a sus actividades cotidianas sin temor a nuevos ataques.

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Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuántos sospechosos permanecen prófugos ni han confirmado si los tres hombres abatidos participaron directamente en los ataques registrados recientemente en el departamento.

Los equipos de seguridad mantienen cercos en sectores rurales y urbanos para localizar a los integrantes de la organización criminal. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Restricciones en tres municipios podrían extenderse hasta un año

Los operativos se desarrollan en medio de medidas excepcionales que también afectan la movilidad de los habitantes de Sulaco, Yorito y Victoria, tres municipios de Yoro donde las autoridades reforzaron la presencia policial y militar.

El comisionado Lenin Pineda advirtió este sábado que las restricciones de seguridad podrían mantenerse hasta por 12 meses, dependiendo de la evolución de la situación y de las evaluaciones que realicen las instituciones responsables.

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Entre las disposiciones establecidas figura la prohibición de que dos hombres se movilicen en una misma motocicleta, además de restricciones a la circulación de personas y vehículos entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

Las medidas buscan limitar la movilidad de posibles integrantes de estructuras criminales y facilitar las labores de identificación, registro y captura en las zonas intervenidas.

Según el reporte preliminar, otros sospechosos lograron escapar y continuaban siendo perseguidos por los cuerpos de seguridad. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

La ofensiva de seguridad se intensificó después de los cuatro hechos violentos registrados el 18 de noviembre, que dejaron al menos 12 personas fallecidas en Yoro. Desde entonces, las autoridades mantienen la búsqueda de Ferrera Rodas y de otros presuntos integrantes del Cartel del Diablo.

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Por ahora, el abatimiento de los tres sospechosos representa uno de los resultados más recientes de la operación, que continúa en desarrollo mientras las fuerzas de seguridad intentan ubicar a los demás integrantes de la organización.