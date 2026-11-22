El excomandante de la revolución sandinista Víctor Manuel Tirado López falleció a los 86 años por complicaciones de salud. (Cortesía: Facebook)

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Víctor Manuel Tirado López, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista que derrocó en 1979 a la dictadura de la familia Somoza, murió este sábado a los 86 años por complicaciones de salud, según información oficial del régimen nicaragüense.

Tirado López, de origen mexicano, integró la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la conducción colectiva que tomó el poder tras la caída de Anastasio Somoza Debayle. En su anunció, el oficialismo lo definió como una “figura legendaria” de la lucha guerrillera y un “valiente soldado de la patria”.

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La pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresó sus condolencias a la esposa del excomandante, Ana Lorena Rondón, sus hijos Carlos, Federico y Andrés, y el resto de la familia.

Murillo informó que la familia decidió que Tirado López fuera sepultado con su traje de comandante de la revolución sandinista. El velatorio tendrá lugar el domingo y el lunes en la funeraria Sierras de Paz, en Managua. El entierro está previsto para la tarde del lunes, después de una misa campesina.

El dirigente de origen mexicano formó parte de la tendencia Tercerista y coordinó operaciones guerrilleras en zonas rurales. (Cortesía: X)

Tirado se alejó de la conducción del FSLN y cuestionó a Ortega

Después de formar parte de la cúpula del poder sandinista en la década de 1980, se apartó de las estructuras partidarias y expresó críticas a la concentración de poder dentro del FSLN.

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En una entrevista concedida a La Prensa en 2013, Tirado reclamó la salida de Ortega y la convocatoria a elecciones bajo las reglas constitucionales. “Que renuncie a la Presidencia y que haya elecciones de acuerdo con la Constitución”, declaró.

El medio confidencial.digital, en su investigación sobre las divisiones internas del FSLN, señaló que Tirado era conocido por su disidencia y su oposición a Ortega hasta 2018.

El 30 de abril de ese año, pocos días después del inicio de las protestas en el país, Tirado apareció en una tarima junto a Ortega, Murillo y otras figuras del régimen durante un acto por el Día de los Trabajadores. La presencia del antiguo comandante generó cuestionamientos por su estado de salud.

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Según confidencial.digital, uno de sus hijos denunció que el mandatario se había aprovechado de la condición de su padre. “Daniel Ortega sacó provecho de esta situación y de la condición en la que se encuentra mi papá”, afirmó. Agregó que Tirado no tenía “completa lucidez mental” por su edad y otros factores de salud.

La presencia del exguerrillero en un acto oficialista de 2018 motivó denuncias familiares por la falta de lucidez mental de Tirado,(Cortesía: Redes sociales)

La Dirección Nacional que condujo la revolución de 1979

Los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN eran Bayardo Arce, Tomás Borge, Luis Carrión, Carlos Núñez, Daniel Ortega, Humberto Ortega, Henry Ruiz, Víctor Tirado y Jaime Wheelock. Esa conducción reunió a representantes de las principales corrientes internas del sandinismo durante la lucha contra la dictadura de los Somoza.

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Tirado integró la tendencia Tercerista, junto con los hermanos Humberto y Daniel Ortega. Tuvo un papel en la organización de campesinos guerrilleros y en las operaciones del Frente Sandinista en las montañas nicaragüenses.

Fotografía de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN. (Cortesía: LA PRENSA)

De acuerdo con EFE, con su muerte, quedan menos integrantes de aquella conducción histórica. Carlos Núñez murió en 1990 y Tomás Borge falleció en 2012. Humberto Ortega, hermano de Daniel, murió el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado, después de que el régimen lo acusara de “traición a la patria” tras sus críticas a la sucesión política.

Luis Carrión fue desnacionalizado y enviado al exilio. Henry Ruiz y Bayardo Arce permanecen bajo custodia por motivos políticos, según información difundida por EFE. Mientras que Wheelock se mantiene alejado de la actividad política.

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