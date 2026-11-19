Con una adición de quince mil millones de pesos para proyectos comunitarios, las autoridades buscan dinamizar la actividad comercial y sostener el avance productivo frente a los desafíos del mercado internacional actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de República Dominicana anunció que prepara una modificación presupuestaria para elevar la inversión pública de RD 215.000 millones a RD 230.000 millones, un incremento de RD 15.000 millones equivalente a cerca de USD 250 millones, con el objetivo de sostener la actividad económica durante 2026.

El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante un conversatorio con empresarios y comerciantes que encabezó el presidente Luis Abinader este miércoles 18 de noviembre. La actividad fue organizada por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales.

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El monto inicialmente previsto para obras y proyectos públicos, de RD 215.000 millones, equivale a unos USD 3.570 millones. Con la modificación, el presupuesto de inversión subiría a RD 230.000 millones, cerca de USD 3.820 millones.

Las conversiones se calcularon con una tasa de referencia promedio de RD 60,17 por dólar, a partir de las cotizaciones de compra y venta divulgadas para el 18 de noviembre. Los valores pueden variar según la entidad financiera y el tipo de cambio vigente al momento de cada operación.

Ministerio de Hacienda y Economía Las cuentas con una insignia de verificación se han autenticado y pueden pertenecer a suscriptores de Meta Verified o personas o marcas conocidas. (Foto cortesía Ministerio de Hacienda y Economía)

Díaz: la inversión estatal evita una desaceleración de la economía

El ministro sostuvo que el Ejecutivo busca impedir una caída de la inversión pública, a la que atribuyó efectos sobre el crecimiento de corto y largo plazo. Según explicó, el Gobierno priorizó tres metas desde comienzos de marzo: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; moderar el traslado de los precios internacionales al mercado local, y sostener el gasto en infraestructura.

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Díaz señaló que la inflación se ubica en torno al 5% y afirmó que el Gobierno mantuvo el equilibrio de las principales variables económicas pese a la sucesión de crisis externas desde 2020, entre ellas la pandemia de COVID-19, el alza de los combustibles, las tasas de interés internacionales, la inflación global y los conflictos bélicos.

“Hay estabilidad macro, fiscal y social”, afirmó el funcionario durante su exposición sobre la gestión económica en un escenario de incertidumbre internacional.

El ministro también indicó que el Banco Central de la República Dominicana cuenta con USD 15.000 millones en reservas internacionales y que las remesas superan USD 1.000 millones mensuales. Añadió que las exportaciones crecen a dos dígitos, mientras que el turismo se acerca a ese ritmo.

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Según Díaz, la economía dominicana registra un crecimiento de 4,6% y la inversión extranjera directa podría alcanzar un récord por cuarto o quinto año consecutivo.

Magín Díaz también anunció la eliminación de anticipos para el 85% de las empresas y la supresión de tres tributos, en un paquete de medidas dirigido a aliviar la carga de las mipymes (Foto cortesía Ministerio de Hacienda y Economía)

Subsidios a los combustibles por RD 46.000 millones

El funcionario atribuyó parte de la estrategia oficial al uso de subsidios para reducir el impacto del aumento internacional de los combustibles. Precisó que el subsidio semanal promedió más de RD 1.400 millones, unos USD 23 millones, durante las últimas 16 semanas.

Ese gasto osciló entre RD 900 millones y RD 1.800 millones por semana, equivalentes a aproximadamente USD 15 millones y USD 30 millones, respectivamente. El subsidio semanal descendió recientemente a RD 925 millones, cerca de USD 15 millones.

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Díaz informó que el monto acumulado de esos apoyos asciende a RD 46.000 millones, alrededor de USD 764 millones. Afirmó que los combustibles registraron aumentos internacionales de hasta 130%, mientras que los ajustes aplicados en el país promediaron 23%.

El ministro indicó que el Gobierno concentró una mayor parte de los incrementos en la gasolina prémium, bajo el argumento de que el 75% de ese combustible es consumido por el 20% de la población con mayores ingresos. También señaló que no hubo aumentos en el gas licuado de petróleo durante este año.

Cambios tributarios para empresas y contribuyentes

Díaz mencionó medidas del plan anticrisis, como la eliminación del anticipo para el 85% de las empresas, la supresión de tres impuestos y la reducción de determinadas retenciones, que pasaron del 27% al 15%.

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También citó el ajuste por inflación de los tramos del impuesto sobre la renta personal y la reducción permanente de recargos tributarios a través de modificaciones al Código Tributario. Según sostuvo, las decisiones apuntan a aliviar la carga de micro, pequeñas y medianas empresas.

El ministro afirmó que el 3 de noviembre mejoró la calificación internacional de República Dominicana y aseguró que el país fue el único de América Latina cuya nota subió este año. No precisó en su exposición cuál fue la agencia que realizó esa actualización.

Al encuentro asistieron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo José Sanz Lovatón; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara; el presidente de la FDC, Iván de Jesús García, y Juan Francisco Cepín, de la Asociación de Detallistas y Mayoristas de Moca.

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