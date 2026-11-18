El Fondo Ibermedia destinó más de 139 millones de dólares al financiamiento de más de 3.100 iniciativas desde su creación en 1997. (Foto: Programa Ibermedia)

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El Fondo Ibermedia reúne a 21 países y financia proyectos vinculados con el cine y la producción audiovisual iberoamericana. La República Dominicana asumirá por primera vez la presidencia de este mecanismo de cooperación, creado en 1997.

La directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), Marianna Vargas Gurilieva, fue elegida por unanimidad para encabezar el programa. La designación representa la primera ocasión en que el país ocupa esta función dentro de Ibermedia.

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La presidencia dominicana estará a cargo de Marianna Vargas Gurilieva. La agenda contempla el fortalecimiento de la gobernanza del Fondo Ibermedia, la medición y comunicación de sus resultados y la ampliación de alianzas estratégicas para su sostenibilidad y alcance.

El programa apoya distintas etapas de la actividad audiovisual

El Programa Ibermedia cuenta con líneas de financiamiento para la coproducción y el desarrollo cinematográfico. Sus apoyos también alcanzan iniciativas de distribución y formación profesional.

Desde su creación, el fondo destinó más de USD 139 millones al financiamiento de proyectos audiovisuales. Los recursos beneficiaron a más de 3,100 iniciativas y propiciaron la realización de más de 1,000 películas estrenadas.

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El mecanismo reúne a países iberoamericanos que participan en convocatorias y programas destinados a la producción y circulación de obras. Su funcionamiento abarca distintas fases de los proyectos, desde su desarrollo hasta la difusión y capacitación de profesionales.

La República Dominicana asumirá por primera vez la presidencia del Fondo Ibermedia tras la elección unánime de Marianna Vargas Gurilieva. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La presidencia de la República Dominicana se produce después de casi tres décadas de funcionamiento del programa. La nueva etapa estará enfocada en la coordinación de los países que integran el fondo y en el impulso de sus prioridades institucionales.

Ibermedia apoyó 126 proyectos de la República Dominicana

La República Dominicana recibió respaldo del fondo desde 2008. En ese período, Ibermedia benefició a 126 proyectos dominicanos con cerca de USD 3.4 millones.

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Entre las películas que obtuvieron financiamiento figura Pepe, ganadora del Oso de Plata. También recibió apoyo Olivia y las Nubes, reconocida con el Premio Platino a la Mejor Película de Animación.

La relación de producciones apoyadas incluye a Candela, Bajo el mismo sol, La hija natural y Dólares de arena. El programa también respaldó a Cocote, Miriam miente y La lucha de Ana.

Dentro de las iniciativas vinculadas con la capacitación figura Miradas Afro. Estos proyectos forman parte de las modalidades de apoyo que el fondo ofrece a los países participantes.

Un total de 126 proyectos de la República Dominicana recibieron cerca de 3.4 millones de dólares de Ibermedia desde el año 2008. (Foto: Programa Ibermedia)

“Recibo esta elección con mucho honor y un profundo sentido de responsabilidad”, expresó Vargas Gurilieva. La directora general de DGCINE señaló que el programa ha mostrado los resultados que pueden alcanzarse a través del trabajo conjunto entre países.

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La funcionaria indicó que la gestión buscará contribuir al fortalecimiento de Ibermedia, poner en valor sus resultados e incorporar nuevos aliados. Según explicó, el objetivo será ampliar las oportunidades para el cine iberoamericano.

La nueva presidencia coordinará acciones con la secretaría técnica

La gestión contará con una secretaría técnica para avanzar en las prioridades definidas por la nueva presidencia. El trabajo conjunto estará centrado en las acciones vinculadas con la gobernanza, la comunicación de resultados y las alianzas estratégicas.

La elección se produjo meses después de que la República Dominicana acogiera la reunión ordinaria del Consejo Intergubernamental de Ibermedia. El país también recibió los encuentros de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI).

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Las reuniones se realizaron en Casa Hemingway, en Juan Dolio. Participaron representantes y delegaciones de 22 países.

El programa cuenta con líneas de apoyo financiero para el desarrollo cinematográfico, la coproducción, la distribución y la formación profesional. (Foto: Programa Ibermedia)

El encuentro constituyó un espacio de diálogo y coordinación para el fortalecimiento de la cooperación audiovisual regional. La realización de esas actividades antecedió a la designación de la República Dominicana al frente del fondo.

La nueva responsabilidad amplía la participación del país en espacios multilaterales relacionados con la cooperación cultural. La presidencia se vincula con el desarrollo de las industrias audiovisuales de Iberoamérica y con las tareas que Ibermedia impulsa entre sus países miembros.