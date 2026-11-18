El mes de octubre registró la cifra más alta con 847 armas de fuego ocupadas en el país. (Foto cortesía Policía Nacional Dominicana)

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Las autoridades dominicanas retiraron de circulación 1,675 armas de fuego durante operativos realizados entre septiembre y noviembre, un período en el que se reforzaron las acciones de seguridad ante hechos de violencia y delincuencia registrados en distintas zonas del país.

El registro abarca los primeros tres meses de gestión del mayor general Ernesto Rodríguez García al frente de la Policía. Las armas fueron recuperadas en operativos coordinados por la Fuerza de Tarea Conjunta en distintas provincias, según explicó el vocero policial, coronel Diego Pesqueira.

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Los operativos incluyeron labores preventivas, patrullajes, investigaciones y actuaciones dirigidas contra personas señaladas por presuntos delitos. La institución no informó cuántas armas tenían documentación vigente, cuáles eran ilegales o si algunas estaban vinculadas con homicidios, robos u otros expedientes en investigación.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la Policía, octubre fue el mes con mayor cantidad de armas ocupadas, con 847 unidades. En septiembre se recuperaron 483 armas, mientras que en noviembre fueron 345. Dichos procedimientos incluyeron la incautación de municiones, chalecos antibalas y otros ilicitos.

(Foto cortesía Policía Nacional Dominicana)

Octubre concentró más de la mitad de las armas ocupadas

La cifra registrada en octubre representó poco más de la mitad del total de armas recuperadas durante los tres meses analizados. El reporte institucional no detalló los tipos de armas ni las provincias donde se produjeron la mayor cantidad de incautaciones.

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Las autoridades tampoco precisaron cuántas personas fueron detenidas en los procedimientos ni la situación judicial de los casos. La Policía señaló que los resultados integran las acciones destinadas a retirar armas de fuego de circulación y a fortalecer la seguridad ciudadana.

En relación con el manejo de las evidencias, la entidad informó que el 100% de las armas ocupadas en septiembre y octubre fue remitido a la Policía Científica, para analizar si están vinculadas a delitos registrados previamente. En noviembre, el indicador de entrega fue de 87%.

La remisión permite realizar evaluaciones técnicas y peritajes balísticos, que pueden determinar si un arma fue utilizada en hechos bajo investigación. También posibilita establecer sus características y contrastarlas con registros de otros casos, cuando corresponde.

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Los operativos correspondieron a los primeros tres meses de gestión del mayor general Ernesto Rodríguez García. (Foto cortesía Policía Nacional Dominicana)

El despliegue de seguridad se reforzó en los últimos meses

Las incautaciones se producen mientras las autoridades aplican medidas de refuerzo para responder a hechos violentos y a denuncias vinculadas con la delincuencia. Entre las acciones anunciadas figuran el incremento del patrullaje, la incorporación de nuevos agentes y una mayor coordinación entre la Policía, el Ministerio de Interior y Policía y otras instituciones de seguridad.

La Fuerza de Tarea Conjunta ha concentrado parte de esa estrategia operativa. El mecanismo reúne a organismos estatales para coordinar intervenciones, revisar indicadores de criminalidad y dar seguimiento a las medidas implementadas en distintas provincias.

Las autoridades dominicanas retiraron de circulación 1,675 armas de fuego entre septiembre y noviembre. (Foto cortesía Policía Nacional Dominicana)

En los últimos días, la Policía también informó sobre operativos en los que fueron recuperadas armas sin documentos, ocupadas durante allanamientos o encontradas en poder de personas detenidas. Cada caso queda bajo investigación para establecer la procedencia de las armas y determinar si existe relación con hechos delictivos.

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Pesqueira afirmó que la institución mantendrá las labores de prevención, investigación y persecución penal dentro de los operativos en curso. Las armas remitidas a la Policía Científica continuarán bajo análisis técnico, según los procedimientos establecidos por las autoridades.