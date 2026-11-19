El presidente de EEUU, Donald Trump (izq), saluda a su par ruso, Vladimir Putin, frente al chino Xi Jinping durante la cumbre de la APEC en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China. 18 noviembre 2026. Iori Sagisawa/Pool vía Reuters

Guardar

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, se reúnen este jueves en Shenzhen en una cumbre trilateral que tendrá como principales ejes el control de los arsenales nucleares, la guerra en Ucrania y el conflicto en Irán. El encuentro, sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, también estará atravesado por las diferencias comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing, aunque los analistas mantienen bajas las expectativas de acuerdos concretos.

Antes de la reunión trilateral, Trump mantendrá encuentros bilaterales con Xi y Putin. El mandatario estadounidense tiene previsto almorzar con el presidente chino y también sostendrá un diálogo privado con el jefe del Kremlin. Sin embargo, funcionarios rusos aclararon que no están previstas conversaciones de gran envergadura en ese encuentro.

PUBLICIDAD

La cumbre está prevista después de las actividades de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y será el último compromiso de la gira asiática de Trump, que comenzó el martes en Filipinas.

Uno de los principales asuntos de la agenda será el control de las armas nucleares. Trump insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo que incluya a Washington, Moscú y Beijing, pese a las reiteradas objeciones de China a participar en negociaciones con las otras dos potencias, cuyos arsenales superan ampliamente al suyo.

El último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, conocido como New START, expiró en febrero. Trump manifestó su intención de negociar un pacto “nuevo, mejorado y modernizado” que también incorpore a China.

PUBLICIDAD

La cumbre está prevista después de las actividades de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y será el último compromiso de la gira asiática de Trump, que comenzó el martes en Filipinas (REUTERS)

“Están apostando fuerte por la construcción de armas nucleares. Me encantaría que no lo hicieran”, afirmó el presidente estadounidense en referencia a Beijing.

El mandatario también describió las dificultades que supondría negociar una reducción de los arsenales. “Pero cuando me miran y me dicen: ‘De acuerdo, lo haremos, pero ¿reducirás tu arsenal nuclear en 2000 armas?’, es algo difícil de hacer para mí. Es algo difícil, y probablemente también lo sea para ellos”, sostuvo.

China cuenta con más de 600 ojivas nucleares, frente a las más de 5.000 que se estima que poseen tanto Estados Unidos como Rusia. El director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, Daryl Kimball, advirtió que una sola reunión difícilmente permita alcanzar avances significativos y reclamó negociaciones sostenidas para reducir los arsenales.

PUBLICIDAD

La guerra en Ucrania y el conflicto en Irán también forman parte de la agenda prevista. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, anticipó que los tres mandatarios probablemente abordarán la situación en territorio ucraniano, aunque aclaró que el temario todavía no está completamente definido.

La cumbre genera inquietud entre Ucrania y sus aliados europeos, que temen quedar excluidos de las negociaciones sobre el futuro de la guerra. El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió sobre la posibilidad de que se repita un “momento de Anchorage”, en alusión al encuentro entre Trump y Putin del año pasado, cuyas propuestas fueron rechazadas por Kiev y sus socios.

PUBLICIDAD

El recibimiento de Xi a Trump

Antes de la cumbre, Trump calificó como una “gran victoria” el recibimiento que le ofreció Xi en el aeropuerto de Shenzhen. El presidente chino lo recibió personalmente, un gesto que, según destacó el mandatario estadounidense, no había repetido con ningún otro líder visitante desde que asumió la presidencia. Ambos intercambiaron un apretón de manos y un breve abrazo.

Trump calificó como una “gran victoria” el recibimiento que le ofreció Xi en el aeropuerto de Shenzhen (REUTERS)

“Este es un gran presidente, uno de los grandes presidentes de China, y nunca ha ido al aeropuerto a reunirse con nadie”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News. “Y no solo eso, la pompa, la belleza, el boato, los miles de personas, los niños pequeños, los soldados, todo. Fue una muestra de gran respeto, y lo agradezco. Es una gran victoria para nosotros. También es una gran victoria para China”.

PUBLICIDAD

El recibimiento contrastó con el de otros dirigentes que llegaron para participar de la cumbre. Putin tuvo una recepción más discreta, mientras que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aterrizó sin una ceremonia de bienvenida.

Trump también destacó su relación personal con los dos mandatarios. “A los dos les gusta Trump. Ahora, ¿qué pasará después de mí? Eso no puedo decírselo”, afirmó en la entrevista televisiva.

Sin embargo, los vínculos entre Xi y Putin parecen sustentarse en intereses comunes más profundos. Durante sus conversaciones, el presidente chino llamó al líder ruso “mi viejo amigo”, mientras que Putin respondió con la expresión “mi querido amigo”.

PUBLICIDAD

China brindó respaldo económico a Rusia después de la invasión de Ucrania en 2022, lo que permitió a Moscú sostener parte de sus actividades comerciales frente a las sanciones de Estados Unidos y sus aliados.

Las diferencias comerciales y tecnológicas

La competencia económica entre Washington y Beijing también estará presente en la cumbre. China mantiene amplios superávits comerciales con el resto del mundo, mientras que Estados Unidos registra déficits de magnitud similar.

La disputa por el liderazgo en inteligencia artificial sumó nuevas tensiones durante las últimas semanas, en particular por el acceso chino a los chips avanzados de Nvidia. Trump evitó imponer restricciones más severas a las exportaciones de esos componentes, en una decisión que apuntó a no deteriorar las relaciones con Beijing.

PUBLICIDAD

La competencia económica entre Washington y Beijing también estará presente en la cumbre (REUTERS)

Antes de la APEC, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante comercial de Washington, Jamieson Greer, se reunieron con el viceprimer ministro chino He Lifeng. Después del encuentro, los funcionarios estadounidenses señalaron que China todavía no había cumplido plenamente los compromisos asumidos el año pasado para comprar más productos agrícolas estadounidenses y flexibilizar las restricciones a las exportaciones de minerales de tierras raras.

La tregua comercial entre Washington y Beijing, alcanzada el año pasado después de sucesivos aumentos de aranceles, vencerá el 10 de enero del próximo año.

(Con información de AP y Reuters)