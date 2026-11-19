Varios operarios extraen peces con una red desde jaulas de cultivo flotantes durante una jornada de acuicultura en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Especialistas de siete países centroamericanos y del Caribe analizan en Panamá cómo transformar residuos de pescado y larvas de mosca en alimento barato para la acuicultura.

El propósito central es reducir la dependencia de insumos importados que hoy encarecen la producción de peces en la región.

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Respecto al consumo de pescado, se tiene que a nivel mundial alcanza aproximadamente 21 kilogramos por habitante al año, mientras que en Centroamérica la cifra ronda los 11 kilogramos y en Panamá los 12 kilogramos.

Investigadores, extensionistas y productores de alimentos balanceados de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, participan de la actividad.

La organización corre por cuenta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

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Un cardumen de peces de acuicultura nada en espiral dentro de una jaula marina cercada con redes y flotadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los temas, el ensilado de pescado, consiste en transformar subproductos del procesamiento pesquero en ingredientes nutritivos para peces.

En paralelo, las larvas de mosca soldado negra convierten residuos orgánicos en proteínas y grasas de alto valor nutricional, lo que ofrece una vía concreta para abaratar los alimentos balanceados sin recurrir a importaciones.

Los alimentos balanceados representan una proporción importante de los gastos de producción acuícola en la región y eso frena la competitividad del sector.

El problema, se indicó, golpea con mayor fuerza a los pequeños productores, que tienen menos margen para absorber el costo de los insumos importados.

Gerardo Irimia, subadministrador de la ARAP, señaló que los costos de alimentación y la dependencia de insumos externos siguen siendo obstáculos para el crecimiento de la acuicultura panameña.

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Adoniram Sanches Peraci, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, destacó el potencial de la pesca y la acuicultura para fortalecer la seguridad alimentaria. EFE/Mario Guzmán

Destacó el potencial del ensilado y las larvas de mosca soldado negra como alternativas para aprovechar recursos disponibles localmente, reducir desperdicios y generar nuevas fuentes de proteína.

Irimia subrayó además la importancia de fortalecer la cooperación entre instituciones públicas, la academia y el sector productivo.

Esa articulación, planteó, es el camino para promover soluciones prácticas que mejoren la competitividad y la sostenibilidad del sector en Panamá.

Adoniram Sanches Peraci, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, destacó el potencial de la pesca y la acuicultura para fortalecer la seguridad alimentaria y ampliar la disponibilidad de proteínas de origen acuático.

La brecha entre el consumo regional y el promedio mundial, dijo, evidencia oportunidades concretas para impulsar el crecimiento sostenible del sector.

Una vendedora prepara pescado fresco sobre un mostrador con mariscos y hielo en un mercado tradicional de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coordinador de la FAO resaltó también la eficiencia de conversión alimentaria de la acuicultura frente a otras fuentes de proteína animal.

Planteó la necesidad de incrementar la productividad sin depender exclusivamente de la expansión de las áreas de producción, lo que refuerza el interés en tecnologías como el ensilado y las larvas.

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Sanches Peraci insistió en que la sostenibilidad debe abordarse desde una perspectiva integral, que contemple toda la cadena agroalimentaria. Mencionó específicamente la producción, el transporte y el consumo, con atención particular a la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

El vicerrector de la UMIP, Roberto Aparicio, destacó el papel de las universidades como espacios para el intercambio científico, la investigación y la generación de soluciones frente a los desafíos de las industrias vinculadas a los recursos acuáticos.

Subrayó que la reducción de costos, la economía circular y la innovación deben avanzar junto con la conservación de los ecosistemas, dado que los recursos naturales no son ilimitados.

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Las larvas de la mosca soldado negra surgen como alternativas para aprovechar recursos disponibles localmente, reducir desperdicios y generar nuevas fuentes de proteína.

Aparicio reiteró la disposición de la universidad para continuar acogiendo encuentros que promuevan el intercambio de conocimientos. Esa apertura busca fortalecer la colaboración entre científicos, instituciones y sectores productivos de la región.

A lo largo de las jornadas, los participantes conocen experiencias y técnicas para la elaboración de ensilado de pescado y la producción de larvas de mosca soldado negra.