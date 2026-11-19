La historiadora Alina Bárbara López Hernández fue detenida frente al Tribunal Provincial Popular de Matanzas antes de iniciar una protesta pacífica. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida este miércoles frente al Tribunal Provincial Popular de Matanzas, donde se disponía a realizar una protesta pacífica para reclamar que se fije la fecha del juicio que enfrenta junto a la socióloga Jenny Pantoja Torres.

La denuncia fue difundida a través de su Facebook. “Alina Bárbara López Hernández acaba de ser detenida fuera del Tribunal Provincial de Matanzas. Estaba en ejercicio de sus derechos”, escribió un allegado.

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La protesta de este miércoles tuvo como eje la demora en el proceso penal abierto contra López Hernández y Pantoja Torres. La académica había anunciado que trasladaría su habitual acción cívica mensual desde el Parque de la Libertad hasta las inmediaciones del tribunal, con un cartel para exigir el cumplimiento de la Ley de Procedimiento Penal.

Alina realiza manifestaciones pacíficas cada día 18 desde marzo de 2023. Según organizaciones de la sociedad civil cubana, sus reclamos incluyen la liberación de los presos políticos, el respeto de las libertades fundamentales y cambios democráticos en la isla.

La socióloga Jenny Pantoja Torres enfrenta una petición fiscal de tres años de trabajo correccional dentro del mismo expediente penal. (Cortesía: Facebook)

La movilización de este 18 de noviembre tuvo un objetivo adicional: exigir que se celebre la vista oral de la causa penal que la mantiene bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria.

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De acuerdo con información publicada por la agencia EFE, la Fiscalía imputó a López Hernández los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia. La petición fiscal es de cuatro años de trabajo correccional. En el caso de Pantoja Torres, acusada de presunto atentado, la solicitud es de tres años de trabajo correccional.

El juicio había sido convocado para enero de 2026, pero fue suspendido sin que se comunicara una nueva fecha. La falta de definición judicial motivó que ambas académicas acudieran al Tribunal Provincial Popular de Matanzas para reclamar información sobre el expediente.

El proceso se originó tras una detención en junio de 2024

La causa se remonta al 18 de junio de 2024, cuando López Hernández y Pantoja Torres viajaban en taxi desde Matanzas hacia La Habana para participar en una protesta. Ambas fueron detenidas durante el trayecto.

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La historiadora ha sostenido que fue víctima de violencia policial durante aquel arresto. La Fiscalía cubana presentó una versión diferente y afirmó que López Hernández forcejeó e insultó a los agentes, además de rechazar que las lesiones denunciadas por las dos mujeres fueran reales.

El tribunal suspendió el juicio fijado para enero de 2026 sin comunicar una nueva fecha para la apertura de la vista oral. (Cortesía: Facebook)

Organizaciones denunciaron detenciones reiteradas durante 2026

La organización Ciudadanía y Libertad condenó el arresto de este miércoles y exigió información sobre la situación de la académica, así como garantías para su integridad física. En su pronunciamiento, la entidad señaló que manifestarse pacíficamente, reclamar justicia y pedir la libertad de los presos políticos forman parte de derechos fundamentales.

El Observatorio de Libertad Académica también emitió una alerta por la detención. La organización sostuvo que López Hernández había llegado a los alrededores de la institución para realizar un “ejercicio cívico” y reclamar la aplicación de la normativa procesal en su caso y en el de Pantoja Torres.

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El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión denunció retenciones reiteradas contra la historiadora durante sus acciones cívicas en 2026. (Cortesía: Facebook)

Por su parte, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, afirmó que López Hernández ha sido detenida en varias ocasiones durante 2026 al intentar realizar sus protestas mensuales. Según ese registro, las retenciones suelen durar horas y, en algunos casos, los agentes le han presentado actas de advertencia que ella se ha negado a firmar.