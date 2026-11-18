Un avión Lockheed C-5 Galaxy se desplaza en altitud a través de un cielo despejado. (Japanese Ministry of Defense)

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Dos aeronaves rusas ingresaron en la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) de Taiwán frente a su costa oriental y salieron por el sur del condado de Taitung, informó el Ministerio de Defensa Nacional. El vuelo ocurrió en vísperas de una reunión de dos días de líderes de APEC en China y de una cumbre prevista entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia.

Las aeronaves, cuyo modelo no fue identificado, fueron seguidas durante todo su recorrido mediante capacidades conjuntas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La cartera taiwanesa afirmó que respondió de manera apropiada, sin divulgar las medidas adoptadas, según Taipei Times.

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El trayecto coincidió con una incursión denunciada por Japón frente a la isla de Okinoshima, en el suroeste de Fukuoka. El Ministerio de Defensa japonés indicó que los aparatos atravesaron posteriormente el estrecho de Tsushima, pasaron entre la isla de Yonaguni y Taiwán y continuaron hacia el océano Pacífico.

Yonaguni, la isla japonesa más cercana a Taiwán, se encuentra a unos 100 km de la costa oriental de la isla. Un mapa difundido por la defensa japonesa mostró que el vuelo siguió una ruta hacia el este de Taiwán en dirección sur, lo que sugiere que se trató de los mismos aviones detectados más tarde por las autoridades taiwanesas.

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La protesta japonesa por la incursión cerca de Okinoshima

Japón presentó una protesta formal ante Moscú después de que dos aeronaves presuntamente rusas violaran su espacio aéreo. El secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara, calificó el hecho como una vulneración de la soberanía del país y advirtió sobre el riesgo para la seguridad.

Un mapa oficial traza la trayectoria de un avión militar ruso y señala un punto de incursión en el espacio aéreo del archipiélago japonés.

“La violación del espacio aéreo japonés por aeronaves rusas constituye una grave infracción de la soberanía de Japón”, declaró Kihara. “Presentamos una fuerte protesta ante Rusia y le pedimos que evite que vuelva a ocurrir”.

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón desplegaron cazas y adoptaron medidas como advertencias y notificaciones a los aviones. El último caso confirmado de una violación del espacio aéreo japonés por aeronaves rusas se registró frente a la isla de Rebun, en Hokkaido, en septiembre de 2024.

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Taiwán ya había detectado en 2023 dos buques de guerra rusos frente a su costa oriental y había enviado sus propias aeronaves y embarcaciones para vigilarlos. Sin embargo, las entradas de aviones militares rusos o de la antigua Unión Soviética en la ADIZ taiwanesa se han vuelto mucho menos frecuentes desde el final de la Guerra Fría.

Los antecedentes soviéticos y la demanda de más información

El profesor adjunto del Instituto de Posgrado de Asuntos Internacionales y Estudios Estratégicos de la Universidad Tamkang, Chieh Chung, recordó que en 2010 un bombardero estratégico ruso Tu-95 ingresó en la ADIZ del noreste de Taiwán antes de girar hacia las islas Ryukyu de Japón, tras una advertencia por radio de las fuerzas taiwanesas.

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La identidad de aquella aeronave fue confirmada varios días después mediante intercambios de inteligencia con países vecinos. Durante la Guerra Fría, añadió Chieh, aviones soviéticos que viajaban a la base de Cam Ranh, en Vietnam, entraban ocasionalmente en la zona taiwanesa para acortar sus rutas o realizar reconocimiento electrónico.

El experto consideró que el vuelo reciente adquirió especial relevancia por su cercanía con los encuentros de APEC y la reunión prevista entre los líderes de las tres potencias. Moscú sabía que Japón probablemente divulgaría los movimientos de las aeronaves, sostuvo.

Chieh pidió al Ministerio de Defensa Nacional que revele datos como las rutas de vuelo y las horas de entrada, tal como lo hizo Japón. También estimó que Taiwán probablemente desplegó cazas para seguir a los aviones y que pudo identificar sus modelos e incluso obtener pruebas fotográficas.

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