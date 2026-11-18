El director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, ofrece una rueda de prensa sobre la Ley 32-23. Dicha normativa regula el uso obligatorio del sistema de facturación electrónica en la República Dominicana. Durante la comparecencia ante periodistas y medios de comunicación, se exponen los lineamientos y alcances de su implementación en el ámbito tributario.

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que no aplicará, por el momento, multas, penalidades ni bloqueos a los contribuyentes que no hayan completado su incorporación al sistema de Facturación Electrónica al 15 de noviembre. La institución sostuvo que mantendrá una estrategia de orientación y asistencia para facilitar el cumplimiento del proceso.

El anuncio responde a las inquietudes que surgieron en medios de comunicación y redes sociales ante el vencimiento del plazo para avanzar con el sistema. La entidad indicó que su prioridad es acompañar a los contribuyentes que aún tienen pendientes trámites técnicos, operativos o administrativos.

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La DGII comunicó que, hasta el domingo 15 de noviembre, 162.708 contribuyentes ya se habían incorporado a la Facturación Electrónica. De ese total, 3.956 completaron el proceso durante esa jornada.

Asistencia sin sanciones inmediatas

La entidad pidió a los contribuyentes que todavía no se integraron al sistema que continúen el proceso y utilicen los canales oficiales de atención disponibles. Según señaló, habrá apoyo para quienes requieran orientación sobre los requisitos, las plataformas habilitadas o los pasos necesarios para emitir comprobantes electrónicos.

La Dirección General de Impuestos Internos mantendrá una etapa de orientación para quienes tengan pendientes trámites técnicos, operativos o administrativos, aunque el plazo de incorporación al sistema ya venció formalmente (Foto cortesía DGII)

La institución reconoció que la transición puede presentar obstáculos para empresas y personas físicas con dificultades tecnológicas u operativas. Por ese motivo, afirmó que la falta de incorporación al cierre del 15 de noviembre no derivará, en esta etapa, en medidas punitivas.

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“Queremos transmitir tranquilidad a los contribuyentes y animarlos a continuar su incorporación a la Facturación Electrónica”, expresó la DGII en su comunicado.

El organismo agregó que está disponible para responder consultas y asistir a quienes enfrenten problemas durante el procedimiento. La decisión, según indicó, busca facilitar que los contribuyentes concluyan su integración al esquema sin que el vencimiento se convierta, por ahora, en una causal de bloqueo o penalidad.

3.956 contribuyentes completaron el trámite el 15 de noviembre

Esa cifra refleja que el proceso mantuvo actividad hasta el último día del plazo comunicado por la institución. La DGII no detalló cuántos contribuyentes permanecen pendientes de completar la inscripción ni cuántos se encuentran en distintas etapas de adecuación.

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La Facturación Electrónica implica la emisión, recepción y conservación digital de comprobantes fiscales, dentro de un sistema que busca sustituir gradualmente los mecanismos tradicionales de documentación tributaria. Para los contribuyentes, el proceso requiere completar su registro y adecuar sus procedimientos de facturación a las disposiciones establecidas por la administración tributaria.

La DGII instó a quienes no iniciaron el trámite a dar los primeros pasos y pidió a quienes ya comenzaron la incorporación que continúen hasta finalizarla. El organismo remarcó que el acompañamiento institucional seguirá disponible mientras avanza la adopción del sistema.

Una infografía detalla que la DGII sumó 162.708 contribuyentes a la facturación electrónica y descartó sanciones inmediatas en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal limita una nueva prórroga general

Frente a los pedidos de una nueva extensión, la DGII recordó que el artículo 37 de la Ley núm. 32-23 fija los plazos para la implementación de la Facturación Electrónica.

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También citó el artículo 8, párrafo II, del Reglamento de Aplicación núm. 587-24. Esa disposición establece que la prórroga para la incorporación es única y no puede superar los seis meses.

De acuerdo con la explicación oficial, esa extensión ya fue concedida a través del Aviso 06-26. Por esa razón, la institución entiende que una nueva prórroga general no cuenta con respaldo en el marco reglamentario vigente.

La DGII diferenció esa limitación legal de la política de acompañamiento anunciada para los contribuyentes pendientes. El organismo sostuvo que no puede establecer otra ampliación general del plazo, pero aclaró que esa situación no derivará por ahora en multas, sanciones ni bloqueos.

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Llamado a completar la incorporación

La posición institucional mantiene vigente el plazo de implementación previsto en las normas, aunque contempla una etapa de asistencia para quienes no hayan concluido el trámite. La DGII no informó una fecha para el inicio de eventuales sanciones ni precisó cuáles serán los criterios que aplicará una vez finalizado este período de acompañamiento.

El organismo instó a los contribuyentes a recurrir a sus canales de atención para recibir ayuda según cada caso. “Estamos prestos a responder sus dudas, ayudarles a superar las dificultades y acompañarlos durante el proceso”, señaló la entidad.