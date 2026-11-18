Estados Unidos, Japón, India y Australia establecieron un mecanismo de cooperación para vigilar las aguas del Indo-Pacífico.

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Estados Unidos, Japón, India y Australia acordaron establecer un nuevo mecanismo de cooperación para vigilar las aguas del Indo-Pacífico, una región estratégica para el comercio internacional y la seguridad donde el régimen de China incrementó su presencia naval y su influencia en los últimos años. La iniciativa contempla compartir información sobre movimientos marítimos, mejorar la coordinación entre sus fuerzas y organizar ejercicios conjuntos para detectar posibles amenazas en las principales rutas oceánicas.

El entendimiento fue anunciado por los mandatarios de los cuatro países durante una reunión vinculada a la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), celebrada en Filipinas. El proyecto se incorporará a las actividades del denominado Quad, el mecanismo de diálogo y cooperación que reúne a Washington, Tokio, Nueva Delhi y Canberra.

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En un comunicado conjunto, Donald Trump, Sanae Takaichi, Narendra Modi y Anthony Albanese presentaron el programa como una herramienta para fortalecer la seguridad regional. “Nos enorgullece dar la bienvenida a la Iniciativa de Colaboración para la Vigilancia Marítima del Indo-Pacífico”, expresaron los dirigentes, que destacaron su propósito de ampliar el intercambio de datos y mejorar el conocimiento de lo que sucede en los espacios marítimos.

Uno de los principales componentes del acuerdo será la preparación de maniobras navales y aéreas. Los cuatro gobiernos prevén realizar durante el próximo año un ejercicio que utilizará aviones de patrulla marítima P-8 y P-3C, plataformas diseñadas para localizar embarcaciones, identificar movimientos sospechosos y contribuir a las operaciones de vigilancia sobre grandes extensiones de agua.

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El acuerdo incluye medidas para proteger cables submarinos y proyecta nuevos enlaces de conexión en el océano Índico. (REUTERS/Carlos Barria)

Estas aeronaves permiten realizar misiones de reconocimiento y seguimiento a distancia, además de facilitar la coordinación entre distintas fuerzas militares. Su utilización conjunta permitirá a los integrantes del Quad compartir procedimientos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que comprometan la seguridad de las rutas marítimas.

La cooperación también alcanzará a las infraestructuras que sostienen las comunicaciones y el suministro energético de la región. Los cuatro países resolvieron ampliar una iniciativa de conectividad y protección de instalaciones estratégicas para incorporar formalmente a Australia y extender sus actividades a los sistemas de transmisión eléctrica.

El programa incluirá medidas destinadas a proteger los cables submarinos, instalaciones fundamentales para el funcionamiento de internet y las comunicaciones internacionales. Una parte sustancial del tráfico mundial de datos circula por estas conexiones, que también pueden quedar expuestas a accidentes, sabotajes o acciones deliberadas.

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En ese marco, los dirigentes destacaron los proyectos previstos para instalar nuevos enlaces submarinos en el océano Índico. Según el comunicado, esas obras buscan mejorar las conexiones entre los países y fortalecer la infraestructura de comunicaciones regionales.

La seguridad energética constituye otro de los objetivos incorporados al entendimiento. La protección de los cables eléctricos y de las redes que permiten transportar energía entre distintos territorios apunta a reducir los riesgos de interrupciones en servicios esenciales y garantizar una mayor continuidad del suministro.

Los cuatro países realizarán maniobras conjuntas el próximo año con aviones de patrulla marítima P-8 y P-3C para localizar embarcaciones.

Los gobiernos también manifestaron preocupación por el crecimiento de las amenazas informáticas. El documento conjunto advirtió sobre el “rápido aumento del número y la magnitud de los incidentes cibernéticos en la región” y planteó la necesidad de profundizar el trabajo coordinado para proteger los sistemas digitales.

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La intención es avanzar hacia un “ciberespacio abierto y seguro”, mediante una mayor cooperación entre los integrantes del grupo. Aunque el anuncio no detalló operaciones específicas ni estableció un calendario para todas las medidas, incorporó la ciberseguridad como otro de los ámbitos prioritarios de trabajo.

La agenda acordada incluyó además el combate contra el terrorismo y el extremismo violento. Estados Unidos, Japón, India y Australia se comprometieron a reforzar la colaboración en esas áreas, aunque no precisaron qué mecanismos adicionales pondrán en marcha.

El entendimiento se inscribe en la estrategia del Quad, creado como un espacio de coordinación entre cuatro democracias con intereses compartidos en el Indo-Pacífico. Su actividad adquirió mayor relevancia ante las disputas territoriales, la competencia militar y las tensiones por el control de espacios marítimos y corredores comerciales.

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China constituye uno de los principales factores de preocupación para los integrantes del grupo debido a su creciente capacidad naval y a sus reivindicaciones territoriales en la región. Beijing mantiene disputas con varios países por el control de áreas del mar Meridional y sostiene una posición cada vez más firme en el Indo-Pacífico.