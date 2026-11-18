El director ejecutivo de APORDOM, Alejandro Campos, atribuyó los resultados al dinamismo de la actividad comercial y logística nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los puertos de República Dominicana movilizaron 10,227,518 toneladas métricas de mercancías durante el trimestre julio-septiembre de 2026, un volumen que representó un aumento de 8.2% frente al mismo período de 2025, según las estadísticas de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).

La cifra superó en 773,587 toneladas métricas el movimiento registrado entre julio y septiembre del año pasado, cuando las terminales marítimas del país operaron 9,453,931 toneladas. El director ejecutivo de APORDOM, Alejandro Campos, señaló que los resultados responden a la actividad comercial y logística que concentraron los puertos nacionales durante el trimestre.

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Las importaciones constituyeron el principal componente del movimiento de mercancías. Alcanzaron 7,294,673 toneladas métricas, frente a las 6,783,074 toneladas del tercer trimestre de 2025. Esto implicó un alza de 7.5%.

Las exportaciones, por su parte, sumaron 1,461,385 toneladas métricas. El volumen quedó 2.4% por encima de las 1,426,598 toneladas contabilizadas en igual período del año anterior.

Los puertos de República Dominicana movilizaron más de 10,2 millones de toneladas métricas entre julio y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga en tránsito creció 18.3% durante el tercer trimestre

La mayor variación entre los tipos de operación correspondió a la carga en tránsito, que pasó de 1,244,259 toneladas métricas en 2025 a 1,471,460 toneladas en el trimestre julio-septiembre de 2026. El aumento fue de 18.3%, equivalente a 227,201 toneladas adicionales.

El desempeño de este segmento acompañó el crecimiento general del sistema portuario, que además registró un incremento en el movimiento de contenedores. Durante el trimestre se contabilizaron 625,936 TEU, unidad equivalente a un contenedor de 20 pies, frente a los 605,206.5 TEU del mismo lapso de 2025. La variación fue de 3.4%.

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De acuerdo con los datos de la Autoridad Portuaria, el crecimiento no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas modalidades de carga. Las mercancías a granel explicaron parte de la expansión de las importaciones y exportaciones, mientras que la carga general suelta y la contenerizada mostraron descensos en ambos flujos comerciales.

En las importaciones, el granel sólido alcanzó 2,494,878 toneladas métricas, con un alza de 17.4%. El granel líquido llegó a 2,413,196 toneladas, 9.5% más que en el mismo trimestre del año pasado.

Las exportaciones también mostraron aumentos en esos rubros. La carga sólida pasó de 137,942 a 205,137 toneladas métricas, lo que representó un crecimiento de 48.7%. La carga líquida llegó a 405,419 toneladas, con un incremento de 23.2%.

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La carga en tránsito registró la mayor variación del período con un aumento de 18.3% frente al tercer trimestre de 2025. (Cortesía: Autoridad Portuaria Dominicana)

Caucedo y las terminales de Haina concentraron el 68,.3% de la carga

Por volumen movilizado, Caucedo encabezó las operaciones del sistema portuario dominicano, con 3,090,079 toneladas métricas entre julio y septiembre. La cifra representó un aumento de 6.4% frente a las 2,904,494 toneladas registradas en el tercer trimestre de 2025.

Haina Occidental ocupó el segundo lugar con 1,979,049 toneladas y un crecimiento de 10.5%. Le siguió Haina Oriental, que movilizó 1,911,753 toneladas, 12.7% más que en igual período del año anterior.

Las tres terminales reunieron cerca de 68.3% de toda la carga transportada por los puertos del país durante el trimestre, según los datos de APORDOM.

La Cana registró uno de los mayores aumentos entre las principales terminales. Su movimiento pasó de 757,319 a 941,197 toneladas métricas, una variación de 24.3%. Punta Catalina movilizó 564,362 toneladas, 18.7% más, mientras que Boca Chica alcanzó 505,507 toneladas, con un incremento de 2.4%.

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Puerto Plata operó 422,991 toneladas métricas, lo que implicó una suba de 6.9%. Santo Domingo registró 240,115 toneladas, 6.8% más que durante el tercer trimestre de 2025.

También hubo incrementos en puertos con menores volúmenes. Azua pasó de 65,184 a 151,478 toneladas métricas; Barahona avanzó de 69,239 a 101,813 toneladas; y Plaza Marina alcanzó 63,243 toneladas, frente a las 55,220 registradas un año antes.