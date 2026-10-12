“Hablar, sanar y vivir”: la campaña dominicana que busca promover el diálogo sobre la salud mental

Una mujer se quita una máscara sonriente ante una acompañante durante un diálogo que aborda la salud mental y la eliminación del estigma social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana lanzó la campaña “¿Cómo estás realmente?”, una iniciativa que busca promover la conversación sobre la salud mental, derribar prejuicios frente al pedido de ayuda y acercar a la población recursos de orientación y acompañamiento profesional.

La propuesta, presentada por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, se difunde bajo el lema “Habla, sana y vive”. El eje de la campaña consiste en resignificar una pregunta habitual —“¿Cómo estás?“— para que se convierta en una instancia de escucha atenta y de interés genuino por el estado emocional de las personas.

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La cartera sanitaria dominicana planteó que, en muchos casos, una respuesta breve como “estoy bien” puede ocultar situaciones de ansiedad, tristeza, depresión u otras dificultades que afectan la vida cotidiana. Por ese motivo, la iniciativa convoca a prestar atención a las señales de malestar emocional, evitar juicios frente a quienes expresan lo que sienten y promover la consulta oportuna con especialistas.

Cuatro objetivos y énfasis en el entorno familiar y comunitario

Las piezas de difusión de la campaña sintetizan cuatro objetivos: incentivar a las personas a hablar sobre su salud mental sin prejuicios, escuchar con atención para comprender lo que sienten los demás, acompañar a quienes atraviesan una situación de malestar y favorecer la búsqueda temprana de ayuda profesional.

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Un grupo de personas de distintas edades conversa alrededor de una mesa en una ilustración para una campaña de concienciación sobre la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta apunta a reforzar el rol de los entornos familiares, sociales y comunitarios en la detección y el acompañamiento de problemas vinculados con la salud mental. El mensaje oficial sostiene que una sociedad que escucha, comprende y acompaña puede ofrecer mejores condiciones para que las personas pidan ayuda cuando la necesitan.

El Ministerio señaló que la campaña pretende instalar una conversación pública sobre el tema, con especial énfasis en la necesidad de que la salud mental reciba atención al igual que cualquier otro aspecto de la salud.

Atallah: consultar por un problema emocional debe ser tan natural como una visita médica

Durante la presentación, Atallah subrayó que la atención de la salud mental debe formar parte de una mirada integral sobre el bienestar de las personas. El ministro sostuvo que consultar a un profesional ante un problema emocional debe asumirse con la misma naturalidad que una visita médica por una afección física.

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“La depresión es una enfermedad, no una debilidad”, señala una de las piezas de la campaña, que también destaca que pedir ayuda forma parte del cuidado de la salud.

La comunicación oficial busca cuestionar estigmas que todavía dificultan que muchas personas hablen sobre sus emociones o soliciten acompañamiento. El Ministerio plantea que el silencio, los prejuicios y la minimización de los síntomas pueden retrasar el acceso a orientación y tratamientos adecuados.

Atallah recomendó no postergar la consulta cuando el malestar emocional persiste o empieza a interferir en las actividades cotidianas, los vínculos personales, el descanso o el desempeño laboral y académico.

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Videos, charlas y mensajes en medios para llegar a todo el país

(Publicación oficial del Ministerio de Salud)

La campaña contempla la producción de videos de sensibilización, la organización de charlas en distintas partes de República Dominicana y la difusión de mensajes a través de medios de comunicación y redes sociales.

El Ministerio explicó que estas acciones forman parte de una estrategia dirigida a facilitar información accesible sobre prevención, señales de alerta y recursos de acompañamiento. La cartera sanitaria no detalló en el material difundido el calendario ni las localidades donde se realizarán las charlas.

Hábitos cotidianos como parte de la prevención

Además de promover el acceso a profesionales, la campaña incluye recomendaciones vinculadas con hábitos cotidianos que pueden contribuir al bienestar emocional. Entre ellas figuran cuidar las horas de descanso, realizar actividad física y sostener vínculos familiares y sociales saludables.

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El mensaje oficial remarca que esas medidas no reemplazan la atención especializada cuando existe un problema de salud mental, pero pueden formar parte de una estrategia de prevención y cuidado personal.

La iniciativa también hace foco en la importancia de acompañar a las personas que manifiestan angustia o cambios persistentes en su conducta. La campaña propone evitar reacciones que desacrediten sus sentimientos y priorizar una escucha que permita identificar si requieren asistencia.

(Publicación oficial del Ministerio de Salud)

Como parte de la campaña, el Ministerio recordó que la población puede comunicarse con la Línea de Salud Mental a través del número 711. También difundió el teléfono 809-200-1400 como canal de orientación.

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