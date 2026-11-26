Los casos de violencia contra las mujeres representan la segunda causa de atención en el Sistema Nacional de Emergencias. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Procuraduría General de la República de República Dominicana prevé que el país cierre 2026 con más de 80 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual, mientras que los feminicidios ascienden a 87 en lo que va del año. Los datos fueron difundidos durante el lanzamiento de una estrategia estatal dirigida a prevenir las agresiones contra las mujeres, según consignó Listín Diario.

Hasta octubre, las autoridades habían recibido más de 69 mil denuncias vinculadas a esos delitos. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, indicó que estos casos constituyen la segunda causa de atención dentro del Sistema Nacional de Emergencias.

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Las cifras fueron expuestas durante la presentación de la Iniciativa Vida, una campaña que reúne al Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía. La propuesta busca sumar a los hombres a las acciones de prevención y promover una respuesta coordinada de las instituciones.

El acto se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Santo Domingo, y contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Reynoso sostuvo que las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y los servicios sanitarios suelen actuar después de que se produce una agresión. Por eso, planteó la necesidad de modificar las conductas sociales que sostienen la violencia contra las mujeres.

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El Ministerio de la Mujer planteó una ruta de atención para evitar que las víctimas repitan sus testimonios ante diferentes entidades. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“No sean pasivos, porque esa pasividad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer”, afirmó la procuradora ante una audiencia integrada en su mayoría por hombres.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que, durante 2026, murieron más mujeres a manos de sus parejas o exparejas que en todo 2025. También anunció que los Puntos Vida, espacios previstos para ampliar la atención y la prevención, superarán el centenar.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, señaló que las dominicanas han ganado espacios en la educación, el empleo y la participación pública, aunque muchas continúan sometidas a situaciones de control y violencia dentro de sus hogares o relaciones de pareja.

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“Una mujer que busca ayuda no debería tener que recorrer distintas instituciones contando una y otra vez su historia”, expresó Reyes. La funcionaria defendió un sistema de atención que permita a las víctimas acceder a protección, asistencia y acompañamiento sin repetir sus relatos ante distintos organismos.

El Gobierno prepara protocolos para denuncias en el ámbito estatal y laboral

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que el Gobierno trabaja en un procedimiento simplificado para recibir, investigar y sancionar denuncias de violencia, acoso laboral o sexual y discriminación en organismos estatales.

El Ministerio de Administración Pública prepara un procedimiento para investigar denuncias de violencia y acoso en oficinas estatales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, pidió avanzar con la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de toda persona a desarrollar sus tareas en un ambiente libre de violencia y acoso.

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia propuso una agenda nacional enfocada en la protección de las víctimas, en reemplazo de medidas aisladas entre las distintas áreas del Estado. Ricardo de los Santos, por su parte, destacó que el nuevo Código Penal contempla la tipificación del feminicidio, con penas de 30 a 40 años de prisión.

Durante el lanzamiento también se presentó “Hermano, baja la mano”, una canción compuesta por el juez Manuel Ulises Bonnelly Vega e interpretada por artistas dominicanos como parte de la campaña preventiva.