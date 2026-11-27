La directora de "Crepúsculo" recordó el tropiezo que sufrió Pattinson en su habitación durante la audición que realizó con Kristen Stewart en 2008

Guardar

Durante casi dos décadas, Robert Pattinson pasó de encarnar al vampiro Edward Cullen en Crepúsculo a consolidarse en producciones de distintos registros, incluida su interpretación de Bruce Wayne en The Batman. Ahora, el actor británico asumirá uno de los personajes más reconocibles del cine, James Bond, el agente 007 cuya nueva etapa dirigirá Denis Villeneuve.

La confirmación de su incorporación a la saga reavivó escenas, recuerdos y especulaciones vinculadas con sus primeros años de fama. Entre quienes reaccionaron a la noticia estuvo Catherine Hardwicke, directora de la primera película de Crepúsculo, quien relató que la novedad la llevó de inmediato a recordar una particular audición que Pattinson hizo junto a Kristen Stewart en 2008.

PUBLICIDAD

Hardwicke contó en el podcast The Kyle Buchanan Show, citado por Entertainment Weekly, que casi se cae de la cama al enterarse de que Pattinson será el próximo James Bond. Además, explicó que la designación la sorprendió porque suponía que la producción buscaría un perfil menos asociado a franquicias de gran escala.

Hardwicke asoció la noticia con la audición de Pattinson para “Crepúsculo”

La cineasta explicó que se encontraba en la misma cama de su casa donde Pattinson y Kristen Stewart habían realizado una prueba de química para Crepúsculo. Durante aquella audición, ambos interpretaron una escena de besos entre Edward Cullen y Bella Swan, los personajes centrales de la adaptación de la novela de Stephenie Meyer.

PUBLICIDAD

Hardwicke recordó además que el actor se cayó de la cama y terminó en el suelo mientras hacía esa prueba. Por eso, al enterarse de su elección como el agente 007, consideró que la coincidencia tenía un significado particular. “Casi me caigo de la cama”, contó la directora sobre el momento en que recibió la noticia.

Catherine Hardwicke admitió su sorpresa ante la designación de Pattinson debido a la previa asociación del actor con franquicias de gran escala (REUTERS/Mario Anzuoni)

La película, estrenada en 2008, convirtió a Pattinson en una figura de alcance global y abrió una saga de cinco largometrajes. Tras ese ciclo, el intérprete británico amplió su carrera con producciones independientes, películas de autor y títulos de gran presupuesto, entre ellos The Batman, de 2022.

PUBLICIDAD

Una línea de “Crepúsculo” volvió a circular tras el anuncio de James Bond

La directora también se refirió a una escena de Crepúsculo que volvió a difundirse en redes sociales después de la confirmación. En ella, uno de los personajes pronuncia la frase “Bond. James Bond” y el montaje pasa a un primer plano de Pattinson como Edward Cullen.

Según Hardwicke, la toma surgió cuando el actor salió de un automóvil con gafas de sol y su apariencia llevó al equipo a incluir esa línea. “Pensamos que se parecía a James Bond”, afirmó en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly. Para la directora, esa secuencia parece ahora una anticipación involuntaria del papel que asumirá casi dos décadas después.

PUBLICIDAD

La elección de Robert Pattinson puso fin a meses de versiones sobre la sucesión de Daniel Craig. El anuncio oficial llegó el 16 de noviembre, después de una etapa de pruebas en la que también habrían participado Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O’Connor y Callum Turner.

Amazon MGM y Denis Villeneuve definieron el nuevo rostro de 007

La próxima película será la número 26 de la serie oficial y estará dirigida por Denis Villeneuve, responsable de Dune y Blade Runner 2049. El proyecto marca el inicio de una nueva etapa para James Bond después de No Time to Die (2021), la última aparición de Craig en el personaje.

PUBLICIDAD

Robert Pattinson interpretará al agente secreto James Bond en la nueva etapa de la saga cinematográfica a cargo de Denis Villeneuve (SOCIEDAD CULTURA PRIME VIDEO)

El proceso de selección se resolvió pocos días antes de la comunicación pública. Jeff Bezos, fundador de Amazon, señaló que Amazon MGM Studios y Villeneuve revisaron las pruebas finales el 13 de noviembre y tomaron entonces la decisión.

La noticia generó reacciones entre seguidores de Crepúsculo, algunos de los cuales propusieron en redes que Stewart participe en el futuro filme. La actriz Léa Seydoux, quien interpretó a Madeleine Swann en Spectre y No Time to Die, fue consultada por la posibilidad de que una nueva actriz asuma el lugar de “chica Bond”, aunque respondió que no le interesa quién pueda sucederla.

PUBLICIDAD

Por el momento, no se informó el título, la fecha de inicio de rodaje ni el resto del elenco de la producción que encabezará Pattinson.