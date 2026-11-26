La primera etapa de distribución cuenta con 200.000 canastas familiares con cobertura en todo el territorio nacional. (Foto cortesía INESPRE)

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Las familias dominicanas podrán acceder a un combo de 10 productos de la canasta básica por 1.000 pesos, una oferta que el Gobierno de República Dominicana pondrá en marcha a través del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) durante el período navideño. El precio informado por las autoridades es de aproximadamente $16.

El programa busca reducir el costo de una compra básica para los hogares mediante una canasta con alimentos de consumo cotidiano. La medida tendrá alcance nacional y contará con una primera distribución de 200.000 unidades, según informó el director del Inespre, David Herrera.

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La iniciativa fue presentada en Santo Domingo Este por el presidente Luis Abinader, quien señaló que el Estado absorberá una parte del valor de cada paquete. “Armamos un combo especial a precio especial para facilitar la compra de estos productos. Estamos subsidiando 470 pesos por combo y trabajamos para que los camiones lleguen a los barrios más lejanos de cada municipio”, manifestó el mandatario.

La canasta reúne 25 libras de alimentos para el consumo familiar

El combo navideño tendrá un peso total de 25 libras de alimentos. Entre sus productos figuran cinco libras de arroz selecto, 800 gramos de habichuelas rojas, un pollo entero de cuatro libras, un cartón de 30 huevos y dos libras de papas.

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La oferta también incluirá 400 gramos de espaguetis, media libra de ajo, un frasco de aceite, dos libras de azúcar y una libra y media de salami. De ese modo, la propuesta reúne proteínas, cereales, legumbres, vegetales y otros artículos habituales en la preparación de comidas familiares.

El Inespre calculó que el contenido de cada paquete alcanza para alimentar a cerca de ocho personas. Herrera explicó que esa estimación parte de un consumo promedio de 1,5 kilos de comida por persona al día. “Los estudios indican que una persona consume en promedio 1.5 kilos de comida diaria, por lo que cada combo da para alrededor de 8 personas, y al dividir su costo total, son 125 pesos por persona”, afirmó.

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El Gobierno dominicano ofrece un combo de diez productos básicos a 1.000 pesos a través del Inespre para la temporada navideña. (Foto cortesía INESPRE)

Los combos estarán disponibles en mercados, bodegas móviles y ferias

La venta se desarrollará a través de los canales de distribución que ya utiliza el Instituto de Estabilización de Precios. Los dominicanos podrán adquirir los combos en los mercados de productores, las bodegas móviles, las ferias agropecuarias y las rutas alimentarias que opera la institución.

La información oficial no establece requisitos de inscripción, límites de compra ni un padrón específico de beneficiarios. Por ese motivo, el acceso se realizará a través de los puntos de venta habilitados en las distintas provincias y municipios del país.

El Gobierno presentó el programa como una medida para facilitar el abastecimiento de alimentos en diciembre, cuando aumenta el gasto de los hogares por las celebraciones de fin de año. La distribución inicial de 200.000 combos permitirá medir la demanda y el alcance territorial de la iniciativa.

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Abinader también planteó la posibilidad de extender el esquema más allá de la temporada. El presidente indicó que, aunque la canasta fue pensada para Navidad, las autoridades trabajan en una alternativa que permita incorporarla de manera regular a la oferta del Inespre.

El lanzamiento contó además con una actividad simultánea en Santiago, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. El Ejecutivo vinculó el programa con sus acciones de seguridad alimentaria y con el objetivo de ampliar el acceso de los hogares a productos básicos a precios subsidiados.