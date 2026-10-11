República Dominicana

Operativo policial en República Dominicana deja un muerto y un agente SWAT herido durante un allanamiento

La intervención nocturna en Ensanche Espaillat terminó tras un intercambio de disparos cerca de las 10:48, cuando efectivos de investigación criminal cumplían una orden judicial autorizada en la avenida Imbert

Un operativo de la Policía Nacional en Santiago dejó un saldo de un hombre muerto y un agente SWAT herido. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
Un operativo de la Policía Nacional en Santiago dejó un saldo de un hombre muerto y un agente SWAT herido. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
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Un operativo policial realizado durante la noche en Santiago terminó con la muerte de un hombre y un agente de la unidad SWAT herido de bala, según informó la Policía Nacional de República Dominicana. El hecho ocurrió en la avenida Imbert, en el sector Ensanche Espaillat, durante la ejecución de una orden de allanamiento.

La persona fallecida fue identificada como Isaac de Jesús Fernández Reyes, de 21 años, conocido como “Guccito”. De acuerdo con la versión preliminar de la institución, sin mediar palabras el joven abrió fuego contra los agentes que ingresaron al lugar, por lo que los policías respondieron a la agresión.

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El incidente se registró cerca de las 10:48 de la noche, cuando miembros de la Subdirección Regional de Investigación Criminal (DICRIM), con apoyo de la unidad táctica SWAT, cumplían una orden judicial. De forma inmediata las autoridades no han brindado detalles sobre el historial criminal del fallecido.

Cinta amarilla con la leyenda Policía no pasar en primer plano sobre asfalto mojado y un patrullero con luces encendidas al fondo.
Isaac de Jesús Fernández Reyes, conocido como Guccito, falleció tras enfrentarse con los agentes durante el allanamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente herido recibió un disparo en la mano izquierda

Durante el procedimiento resultó lesionado el cabo Rafael Gómez de la Cruz, integrante de la unidad SWAT. El agente sufrió una herida de proyectil en la mano izquierda, con orificio de entrada y salida, además de una fractura expuesta, según detallaron las autoridades.

Tras el tiroteo, Gómez de la Cruz fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención. La Policía Nacional no precisó su estado de salud ni informó si permanece internado.

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La institución señaló que sus agentes llegaron al inmueble como parte de un allanamiento autorizado por la Justicia. Según el informe oficial, Fernández Reyes disparó contra los uniformados en el momento en que estos se disponían a ejecutar la orden.

La secuencia exacta de los hechos forma parte de las diligencias que llevan adelante las autoridades. Hasta el momento, no se informó si había otras personas dentro del lugar ni si se produjeron detenciones vinculadas con el caso.

Peritos de la Policía Científica incautaron una pistola Glock de nueve milímetros y varios casquillos en la escena del crimen. (Foto cortesía Policía Científica)
Peritos de la Policía Científica incautaron una pistola Glock de nueve milímetros y varios casquillos en la escena del crimen. (Foto cortesía Policía Científica)

La Policía Científica recogió un arma y otros objetos

La Policía Nacional indicó que Fernández Reyes murió a causa de múltiples heridas de arma de fuego. El cadáver fue levantado con la presencia de las autoridades competentes y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

En el lugar, personal de la Policía Científica recogió una pistola Glock calibre 9 milímetros, un cargador con capacidad para 30 cápsulas, accesorios, un teléfono celular y varios casquillos.

Las autoridades deberán establecer si el arma hallada fue utilizada durante el enfrentamiento y realizar las pericias balísticas que permitan reconstruir lo ocurrido. También se espera que los análisis sobre los casquillos y otros elementos recogidos aporten información sobre la cantidad de disparos efectuados.

El caso ocurrió en medio de un operativo nocturno que derivó en un intercambio de disparos, según el reporte policial. La investigación continuará bajo la coordinación de las autoridades judiciales y los organismos técnicos que participaron en el levantamiento de pruebas.

La Policía Nacional mantiene como versión preliminar que el hombre fallecido atacó a los agentes durante el allanamiento. Los resultados de las pericias y las actuaciones posteriores permitirán determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho en el sector Ensanche Espaillat de Santiago.

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