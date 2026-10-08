República Dominicana asume la presidencia de la Cepal hasta 2028 y promete impulsar el diálogo regional

(Foto cortesía Presidencia de la República)

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República Dominicana asumió la presidencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hasta 2028 con el compromiso de fortalecer el diálogo regional, compartir experiencias y promover acuerdos frente a los retos que marcarán el futuro, de acuerdo con la Presidencia de la República.

Luis Abinader llamó este miércoles a reforzar la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe durante la apertura del Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Cepal, al sostener que ningún Estado puede enfrentar por sí solo los desafíos actuales y que el crecimiento debe traducirse en salarios, reducción de la pobreza y mejores condiciones para los hogares.

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La región reúne un mercado de más de 660 millones de personas, pero el comercio entre sus países equivale apenas al 14% de las exportaciones totales. Para Abinader, esa diferencia muestra el potencial pendiente de integración para empresas, productores y emprendedores que necesitan mejores conexiones, trámites más simples y fronteras comerciales más ágiles.

“La diversidad de América Latina y el Caribe puede ser una fortaleza si somos capaces de construir acuerdos y darles continuidad. Ese es el valor de este encuentro”, afirmó el mandatario durante la ceremonia, acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el embajador del Perú en República Dominicana, Gustavo Lembcke Hoyle.

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(Foto cortesía Presidencia de la República)

El nuevo período de la Cepal

República Dominicana sucede a Perú en la presidencia del organismo regional, luego de que Lima acogiera el cuadragésimo período de sesiones hace dos años. Abinader reconoció al Gobierno peruano por su liderazgo y respaldo a la cooperación regional.

El mandatario propuso sumar a los gobiernos, el sector privado, las universidades, los organismos internacionales y la sociedad civil. “El desarrollo requiere el esfuerzo de todos”, expresó.

Abinader expresó su deseo de que los tres días de sesiones produzcan acuerdos útiles, compromisos claros y una voluntad renovada de trabajo conjunto. “Porque juntos, no lo olviden, somos una alianza de posibilidades infinitas”, afirmó.

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Inteligencia artificial, desigualdad y políticas públicas

Los cambios en las formas de producción, las relaciones comerciales y los equilibrios internacionales obligan a los gobiernos a tomar decisiones con rapidez, planteó Abinader. Mencionó que la inteligencia artificial transforma el trabajo, el conocimiento y los servicios, mientras la ciudadanía exige oportunidades, seguridad y la posibilidad de construir un futuro a partir de su esfuerzo.

(Foto cortesía Presidencia de la República)

“La pregunta que debemos responder es: ¿Cómo convertir estas transformaciones en bienestar para nuestros pueblos? ¿Cómo evitar que una nueva etapa de innovación reproduzca las desigualdades que todavía no hemos conseguido superar?”, planteó.

El mandatario afirmó que detrás de los indicadores que se analizarán durante las sesiones hay una madre que busca un empleo mejor, un joven que quiere estudiar y hallar oportunidades en su país, un pequeño empresario que requiere financiamiento y una familia que trabaja pero llega con dificultad a fin de mes.

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“A ellos nos debemos. Y hacia ellos debe dirigirse el resultado de nuestras conversaciones. Porque el desarrollo adquiere sentido cuando mejora la vida de la gente”, dijo.

La Cepal aportará durante este período de sesiones los documentos “Gestión de las transformaciones en una era de rupturas” y “Rupturas y oportunidades”, orientados a enfrentar los cambios globales y aprovechar sus posibilidades. Abinader sostuvo que el desafío será convertir esos aportes en políticas concretas, ejecutables y evaluables, con resultados medibles para la región.

“La gente necesita que el conocimiento acumulado se traduzca en soluciones y también necesita instituciones capaces de escuchar, corregir y cumplir”, afirmó. Añadió que la confianza se construye mediante respuestas y que cada servicio público eficiente, oportunidad abierta y compromiso cumplido fortalece el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones.

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“La mejor manera de fortalecer la democracia es demostrar que puede mejorar la vida de la gente”, enfatizó Abinader.