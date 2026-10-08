República Dominicana

República Dominicana asume la presidencia de la Cepal hasta 2028 y promete impulsar el diálogo regional

El mandatario Luis Abinader pidió reforzar la cooperación entre América Latina y el Caribe durante la apertura del cuadragésimo primer período de sesiones, al afirmar que ningún país enfrenta solo los retos actuales

(Foto cortesía Presidencia de la República)
(Foto cortesía Presidencia de la República)
Guardar

República Dominicana asumió la presidencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hasta 2028 con el compromiso de fortalecer el diálogo regional, compartir experiencias y promover acuerdos frente a los retos que marcarán el futuro, de acuerdo con la Presidencia de la República.

Luis Abinader llamó este miércoles a reforzar la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe durante la apertura del Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Cepal, al sostener que ningún Estado puede enfrentar por sí solo los desafíos actuales y que el crecimiento debe traducirse en salarios, reducción de la pobreza y mejores condiciones para los hogares.

PUBLICIDAD

La región reúne un mercado de más de 660 millones de personas, pero el comercio entre sus países equivale apenas al 14% de las exportaciones totales. Para Abinader, esa diferencia muestra el potencial pendiente de integración para empresas, productores y emprendedores que necesitan mejores conexiones, trámites más simples y fronteras comerciales más ágiles.

“La diversidad de América Latina y el Caribe puede ser una fortaleza si somos capaces de construir acuerdos y darles continuidad. Ese es el valor de este encuentro”, afirmó el mandatario durante la ceremonia, acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “ItoBisonó; el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el embajador del Perú en República Dominicana, Gustavo Lembcke Hoyle.

PUBLICIDAD

(Foto cortesía Presidencia de la República)
(Foto cortesía Presidencia de la República)

El nuevo período de la Cepal

República Dominicana sucede a Perú en la presidencia del organismo regional, luego de que Lima acogiera el cuadragésimo período de sesiones hace dos años. Abinader reconoció al Gobierno peruano por su liderazgo y respaldo a la cooperación regional.

El mandatario propuso sumar a los gobiernos, el sector privado, las universidades, los organismos internacionales y la sociedad civil. “El desarrollo requiere el esfuerzo de todos”, expresó.

Abinader expresó su deseo de que los tres días de sesiones produzcan acuerdos útiles, compromisos claros y una voluntad renovada de trabajo conjunto. “Porque juntos, no lo olviden, somos una alianza de posibilidades infinitas”, afirmó.

Inteligencia artificial, desigualdad y políticas públicas

Los cambios en las formas de producción, las relaciones comerciales y los equilibrios internacionales obligan a los gobiernos a tomar decisiones con rapidez, planteó Abinader. Mencionó que la inteligencia artificial transforma el trabajo, el conocimiento y los servicios, mientras la ciudadanía exige oportunidades, seguridad y la posibilidad de construir un futuro a partir de su esfuerzo.

(Foto cortesía Presidencia de la República)
(Foto cortesía Presidencia de la República)

“La pregunta que debemos responder es: ¿Cómo convertir estas transformaciones en bienestar para nuestros pueblos? ¿Cómo evitar que una nueva etapa de innovación reproduzca las desigualdades que todavía no hemos conseguido superar?”, planteó.

El mandatario afirmó que detrás de los indicadores que se analizarán durante las sesiones hay una madre que busca un empleo mejor, un joven que quiere estudiar y hallar oportunidades en su país, un pequeño empresario que requiere financiamiento y una familia que trabaja pero llega con dificultad a fin de mes.

“A ellos nos debemos. Y hacia ellos debe dirigirse el resultado de nuestras conversaciones. Porque el desarrollo adquiere sentido cuando mejora la vida de la gente”, dijo.

La Cepal aportará durante este período de sesiones los documentos “Gestión de las transformaciones en una era de rupturas” y “Rupturas y oportunidades”, orientados a enfrentar los cambios globales y aprovechar sus posibilidades. Abinader sostuvo que el desafío será convertir esos aportes en políticas concretas, ejecutables y evaluables, con resultados medibles para la región.

“La gente necesita que el conocimiento acumulado se traduzca en soluciones y también necesita instituciones capaces de escuchar, corregir y cumplir”, afirmó. Añadió que la confianza se construye mediante respuestas y que cada servicio público eficiente, oportunidad abierta y compromiso cumplido fortalece el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones.

La mejor manera de fortalecer la democracia es demostrar que puede mejorar la vida de la gente”, enfatizó Abinader.

Temas Relacionados

CepalSantiago de los CaballerosIntegraciónInteligencia artificialRepública DominicanaLuis AbinaderComisión Económica para América Latina y el Caribe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Disney Dream abre una nueva ruta de cruceros hacia República Dominicana, en medio del alza del turismo

La embarcación arribó el 6 de octubre a la terminal Taíno Bay con 3,194 viajeros y 1,467 tripulantes, procedente de Port Everglades, Estados Unidos, e incorporó a Puerto Plata a los itinerarios de la naviera

El Disney Dream abre una nueva ruta de cruceros hacia República Dominicana, en medio del alza del turismo

Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

Los fondos, asignados mediante Fotesir, financiarán mejoras hídricas en explotaciones registradas ante Conaleche, con el fin de asegurar forraje para el ganado durante los períodos de escasez de lluvias recurrente

Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

Hallaron osamentas humanas en una cisterna de una vivienda de República Dominicana

Los trabajadores suspendieron las tareas tras percibir un fuerte olor en una vivienda de Manganagua, Distrito Nacional, y avisaron a las autoridades, que aún no identificaron a la persona hallada

Hallaron osamentas humanas en una cisterna de una vivienda de República Dominicana

El comercio de República Dominicana acumula una disminución real hasta julio de 2026

La Organización Nacional de Empresas Comerciales vinculó la debilidad de la actividad con riesgos para puestos laborales, inversiones, suplidores y consumo de los hogares

El comercio de República Dominicana acumula una disminución real hasta julio de 2026

El ministro de Trabajo anuncia un alza de 25% en el sueldo mínimo de operadores agrícolas de maquinaria pesada en República Dominicana

La Resolución 11/2026 fija una remuneración mensual de RD$ 27,500 -USD 455.68-, frente a los RD$ 22,000 -USD 364.54-anteriores, para ese personal en todo el país, tras un consenso entre empleados, patronos y el Estado alcanzado

El ministro de Trabajo anuncia un alza de 25% en el sueldo mínimo de operadores agrícolas de maquinaria pesada en República Dominicana

TECNO

OpenAI seguía entrenando modelos de IA peligrosos pese a sus propias advertencias, afirma exlíder de seguridad de la empresa

OpenAI seguía entrenando modelos de IA peligrosos pese a sus propias advertencias, afirma exlíder de seguridad de la empresa

Nvidia y Microsoft anuncian las primeras PC Windows con RTX Spark: desde gaming extremo hasta agentes de IA que no descansan

Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

Así se puede liberar espacio en tu cuenta de Hotmail (Outlook) de forma gratuita y rápida

Amazon tiene una página web que expone el perfil de los clientes y desata reacciones: “Estoy literalmente sin palabras”

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

El regreso que los fans de ‘NCIS’ esperaban: Mark Harmon vuelve como Gibbs en una temporada completa

MUNDO

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

Tras 5 años en restauración: Dubái reabrirá como museo el Fuerte Al Fahidi, el edificio más antiguo de la ciudad

Video: identifican el “truco” de los abejorros para realizar maniobras increíbles en el aire

“Por qué no reinventamos el cuidado”: una joven que creó una aplicación de salud a demanda y construyó una empresa de más de USD 225 millones