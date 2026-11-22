A la izquierda, Carlos Fonseca Amador, líder y fundador de la revolución sandinista en Nicaragua. A la par, su hijo del mismo nombre, preso del régimen de Ortega y Murillo

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Daniel Ortega no estaba invitado a la ceremonia, pero apareció de todas maneras. Era noviembre de 1999 y un grupo de sandinistas había organizado la reinauguración del monumento funerario de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en Managua.

Habían conseguido unos 20,000 dólares para rehabilitar el lugar, pagar el gas y devolverle la llama verdadera que durante años había sido sustituida por una bujía dentro de una antorcha de plástico. Cuando Ortega llegó, en lugar de aplausos recibió abucheos. “¡No al pacto! ¡No al pacto!”, comenzaron a gritarle los asistentes.

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La ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, entonces diputada sandinista y una de las organizadoras de aquella ceremonia, recuerda que la decisión de excluir a Ortega había sido deliberada. El dirigente del FSLN estaba negociando con el presidente liberal Arnoldo Alemán un acuerdo político que permitiría a ambos repartirse cuotas de poder en las instituciones del Estado y modificar las reglas electorales. Una parte del sandinismo consideraba aquel entendimiento una traición a los principios de la revolución.

“Estábamos tan enfrentados con Daniel Ortega que no lo invitamos a la reinauguración”, relata Baltodano. Entre los participantes se encontraban María Haydée Terán, viuda del fundador sandinista, y sus hijos Tania y Carlos Fonseca Terán. Este último, también diputado, había manifestado expresamente que no deseaba la participación de Ortega.

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“Carlos Fonseca Terán había dicho que quería encender la llama y que no deseaba que Daniel Ortega participara en aquella reinauguración de la tumba de su padre”, recuerda Baltodano.

Veintisiete años después, Ortega y Rosario Murillo exaltan la figura de Carlos Fonseca Amador, levantan monumentos gigantescos en su honor y lo presentan como símbolo de su régimen. Sin embargo, en los últimos tres años, el hijo de Fonseca Amador ha estado ausente de las ceremonias oficiales. Está en arresto domiciliario.

Un antiguo sandinista que pidió anonimato resume la contradicción en una frase: “Ensalzan al padre y encierran al hijo”.

Daniel Ortega y Rosario Murillo han usado la figura de Carlos Fonseca para darle contenido histórico a su dictadura. (Foto 19 Digital)

Origen del fundador sandinista

Carlos Fonseca Amador nació en Matagalpa el 23 de junio de 1936, en una familia de recursos modestos. Hijo de Justina Fonseca Úbeda y Fausto Amador Alemán, destacó desde joven por su capacidad intelectual, su interés por la historia nacional y su participación en movimientos estudiantiles. Su formación política comenzó en los círculos socialistas, pero pronto se convenció de que la dictadura de los Somoza no sería derrotada mediante la oposición política tradicional.

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A comienzos de los años sesenta participó, junto con Tomás Borge, Silvio Mayorga, Santos López y otros militantes, en la organización del movimiento guerrillero que terminaría convirtiéndose en el FSLN. Fue uno de los principales impulsores de recuperar la figura de Augusto C. Sandino y vincular la nueva organización revolucionaria con la resistencia nacionalista y antiimperialista de los años treinta.

Fonseca sufrió persecuciones, encarcelamientos y períodos de exilio. Murió en noviembre de 1976, a los 40 años, en la zona montañosa de Zinica, durante una operación de la Guardia Nacional somocista. No alcanzó a presenciar el triunfo revolucionario de julio de 1979.

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“Daniel Ortega es la antítesis de Carlos Fonseca”, afirma Mónica Baltodano. Aunque no conoció personalmente a Fonseca Amador, lo ha estudiado como historiadora y ha entrevistado a quienes lo trataron de cerca.

La ex guerrillera recuerda a Fonseca como un dirigente particularmente exigente con la disciplina y la conducta personal de sus compañeros, pero también como alguien capaz de comprender la diversidad social y religiosa del pueblo nicaragüense. “Era muy abierto y flexible con la diversidad popular, con la gente creyente, por ejemplo. Nunca fue ortodoxo con el tema religioso”, explica.

El máximo líder del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, murió en combate en noviembre de 1976. Esta imagen lo muestra en Cuba, poco después de la liberación de una cárcel en Costa Rica, en 1970, junto a Humberto Ortega (Foto archivo)

La excomandante le atribuye además una conducta austera y un especial respeto hacia las mujeres. “Carlos era una persona muy recta en su conducta personal y en el manejo de los recursos. En ese sentido, para mí, era como aquellos personajes que retrataba Leonel Rugama, como los santos”.

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Las diferencias con Ortega

Baltodano recuerda que existieron desacuerdos importantes entre Carlo Fonseca y los hermanos Daniel y Humberto Ortega durante las divisiones que sacudieron al FSLN en la década de 1970.

“A Carlos le molestó muchísimo que los Ortega le escribieran a su hermano Camilo (Ortega) y comenzaran a reclutarlo para otras posiciones. Consideraba que estaban actuando con un doble rasero”, relata Baltodano.

La excomandante asegura que existe un documento de Fonseca especialmente crítico con los Ortega, que no fue difundido por el FSLN durante los años ochenta y que posteriormente apareció publicado en un libro sobre la historia interna de la organización.

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“Carlos fue muy duro con los Ortega en esos escritos”, afirma, aunque aclara que la expulsión de los hermanos Ortega de una de las estructuras del FSLN ocurrió en 1977, cuando Fonseca Amador ya había muerto.

El sandinista histórico consultado para este reportaje coincide en destacar la exigencia moral de Fonseca, aunque lo recuerda como un dirigente rígido en determinadas posiciones y poco dispuesto a modificar algunas de sus interpretaciones estratégicas.

El hijo preso

Carlos Fonseca Terán, nacido en León en 1966, creció bajo el peso del apellido de su padre. Se incorporó a la Juventud Sandinista y participó activamente en la revolución. Durante los años noventa se distanció de Ortega, apoyó a Henry Ruiz para dirigir el FSLN y rechazó el pacto con Arnoldo Alemán.

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“Yo respeto mucho al comandante Daniel Ortega, respeto a los dirigentes históricos del Frente Sandinista, pero nunca los he considerado dioses”, declaró en ese tiempo.

Aquella rebeldía terminó diluyéndose. Según un perfil publicado por el diario La Prensa, Tomás Borge intervino alrededor de 2002 para acercarlo a Ortega. Fonseca Terán regresó a la disciplina partidaria y se convirtió en uno de los defensores más vehementes del régimen.

Durante años, la presencia del hijo de Carlos Fonseca, quien lleva su mismo nombre, fue habitual a la par de Murillo y Ortega en los actos oficiales. Desde 2023, desapareció (Foto 19 Digital)

“Posteriormente se acercó mucho a Daniel Ortega y llegó a convencerse de que este representaba las posiciones más revolucionarias. En la crisis de 2018 fue durísimo contra quienes cuestionábamos al régimen”, recuerda Baltodano.

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Durante años, Fonseca Terán fue una presencia habitual en los actos oficiales del FSLN, particularmente en los homenajes dedicados a su padre. Aparecía junto a Ortega y Murillo, respaldaba sus posiciones políticas y participaba en la defensa ideológica del régimen.

El 26 de julio de 2024, la Policía impuso un arresto domiciliario de facto al hijo del fundador sandinista, en su vivienda de Lomas del Valle, Managua. Las autoridades no hicieron pública una acusación formal ni informaron sobre la existencia de un proceso judicial que justificara su privación de libertad.

Su caída estuvo relacionada, según las investigaciones periodísticas, con un grupo de WhatsApp denominado “La Comuna”, en el que participaban militantes sandinistas, profesores universitarios y antiguos colaboradores del régimen. Los integrantes intercambiaban opiniones críticas sobre decisiones del Gobierno y sobre el rumbo del sandinismo, aunque no necesariamente rechazaban el liderazgo de Ortega. La operación policial también alcanzó a otros miembros del grupo. Varios fueron detenidos y sometidos a incomunicación.

Durante los últimos tres años. Fonseca Terán ha estado ausentes de los homenajes a su padre que hace el régimen.

Baltodano considera que el encarcelamiento responde al temor de Rosario Murillo a cualquier expresión de autonomía dentro del propio sandinismo. “El trato hacia Carlos Fonseca Terán es una expresión del temor que tienen a que pueda articularse algo desde el propio sandinismo”, sostiene. “Rosario tiene un temor enorme a la historia. Ella siente que durante los años ochenta y posteriormente, en los noventa, fue menospreciada por la militancia histórica”.

El sandinista histórico consultado coincide en que la detención resulta especialmente reveladora porque Fonseca Terán no había roto públicamente con el régimen. “Posiblemente emitió algunas críticas en privado que lo llevaron a la cárcel, pero dudo que fuese un enemigo o conspirador contra el régimen”, señala.

En octubre de 2023, el Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Médicos Especialistas San Francisco, en León, presidida por la doctora Tania Fonseca Terán, hija también del fundador del Frente Sandinista.

La médica había expresado solidaridad con profesionales despedidos por atender a manifestantes heridos durante las protestas de 2018. “Ensalzan al padre y eliminan la ONG de su hija dedicada a temas de salud”, agrega el antiguo militante.

Gigantes de metal

Mientras el hijo permanece confinado en su casa, la imagen del padre se multiplica en monumentos de grandes dimensiones. Con motivo del cincuentenario de su muerte, el régimen instaló estructuras metálicas con la figura de Carlos Fonseca Amador en Managua y Matagalpa, siguiendo la estética monumental de otras imágenes revolucionarias.

Las nuevas gigantografías forman parte de la exaltación oficial de personajes históricos mediante estructuras metálicas financiadas con recursos públicos. El contraste resulta evidente. El padre es convertido en una figura gigantesca que ilumina plazas y avenidas mientras el hijo, que lleva su mismo nombre, permanece preso en su vivienda.

El lunes 9 de noviembre de 2026, Daniel Ortega y Rosario Murillo llegaron al mausoleo de Carlos Fonseca Amador, en la Plaza de la Revolución de Managua, para conmemorar el cincuentenario de su muerte. Los acompañaban su hija Camila Ortega Murillo y miembros de la Juventud Sandinista, que portaban banderas rojinegras y azul y blanco mientras sonaba el himno dedicado al fundador del FSLN.

La ceremonia tenía un significado especial para el régimen, pero terminó atrayendo la atención por las condiciones físicas en que reapareció Ortega. El gobernante llevaba 68 días sin participar en actividades públicas, su ausencia más prolongada desde que regresó al poder en enero de 2007. Durante ese período circularon versiones no verificadas sobre un agravamiento de su salud.

Ortega, que dos días después cumpliría 81 años, apareció visiblemente desmejorado. Caminaba con lentitud, mostraba dificultades para desplazarse y permaneció rodeado de personas que parecían pendientes de sus movimientos. Su intervención fue extraordinariamente breve. No pronunció el habitual discurso político y se limitó a dirigir unas palabras al dirigente fallecido.

Rosario Murillo permaneció a su lado durante la breve ceremonia, pero hubo otra ausencia que el discurso oficial no mencionó. Carlos Fonseca Terán, quien durante años había acompañado a Ortega y Murillo en esas ceremonias, continuaba bajo arresto domiciliario. Su nombre no formó parte del homenaje, pese a que el acto estaba dedicado a su padre.

Un día antes, el 8 de noviembre, María Haydée Terán había acudido al mausoleo acompañada por Tania y otros familiares para depositar flores. Fue una ceremonia familiar, sin el despliegue político y propagandístico que caracterizó el homenaje oficial del día siguiente.

Si Carlos Fonseca estuviera vivo, estaría combatiendo o preso del régimen Ortega Murillo, asegura la ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano (Foto archivo)

Disputa por los símbolos

Para Mónica Baltodano, la utilización de Carlos Fonseca Amador por parte de Ortega y Murillo responde a una necesidad política. Después de regresar al poder en 2007, Ortega presentó su gobierno como una segunda etapa de la revolución sandinista, aunque adoptó decisiones económicas y políticas que, según la excomandante, se apartaban de los objetivos originales del movimiento.

“Daniel Ortega necesita la figura de Carlos Fonseca porque es uno de los pocos símbolos históricos que le quedan”, afirma. “Necesitaba mantener la idea de que su Gobierno representaba la continuidad de la Revolución. Y para eso necesitaba los símbolos”.

“El símbolo más importante del sandinismo, después de Sandino, es Carlos Fonseca. Por eso no va a renunciar a utilizar su figura. Al contrario, mientras más disputas existan dentro del sandinismo, más necesitará apropiarse de ella”, sostiene la exguerrillera.

“Carlos Fonseca jamás hubiera respaldado a la dictadura de Ortega y Murillo. Más bien, estaría en primera línea, combatiéndolos”, expuso. “Si Fonseca estuviera vivo y se hubiese cruzado en el camino de Murillo, no dudo que estuviera en la cárcel, pero muerto puede elevarlo a los altares sin ningún riesgo”, afirma la exguerrillera sandinista.