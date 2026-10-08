La banda 400 Mawozo de Haití desvió más de 900 mil municiones pertenecientes a la policía de República Dominicana

Las investigaciones confirmaron que municiones de calibre .50 con punta amarilla halladas a la banda 400 Mawozo provenían de fabricación dominicana./ (Listín Diario)

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La banda haitiana 400 Mawozo y otros grupos armados de Puerto Príncipe utilizaron municiones procedentes de reservas estatales de República Dominicana, incluidas 908,001 unidades desviadas de la Policía Nacional, según un informe del Grupo de Expertos del Comité del Consejo de Seguridad sobre Haití, conformado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El documento, difundido por Listín Diario, atribuyó el desvío a “agentes corruptos de la policía y las Fuerzas Armadas Dominicanas”; fue presentado el 24 de julio de 2026 y examinado el 3 de septiembre.

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El análisis de cartuchos incautados a 400 Mawozo en 2026 confirmó que al menos 15 de 32 municiones de calibre 50 documentadas por los expertos habían sido fabricadas en República Dominicana. Wilson Joseph, conocido como “Lanmo San Jou” y señalado como líder de la banda, había publicado en redes sociales videos en los que mostraba ese tipo de proyectiles, que se podían identificar por su punta amarilla.

Las municiones dominicanas también fueron detectadas entre grupos delictivos de Bel-Air, un vecindario de Puerto Príncipe. Las autoridades dominicanas recibieron la información y realizaron un inventario de las reservas policiales, que derivó en la detención de varios agentes, aunque el reporte no precisó sus identidades ni el número de arrestados.

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Del total de municiones extraídas de la Policía Nacional, el Grupo de Expertos contabilizó más de 489,000 cartuchos de 9 mm; 230,000 de calibre 5,56 x 45 mm; 26,000 de 7,62 x 39 mm, y 93.000 cartuchos de escopeta. Las municiones habrían sido vendidas en zonas fronterizas.

FOTO DE ARCHIVO. El informe fue presentado el 24 de julio de 2026 al Comité del Consejo de Seguridad (de la ONU) establecido en virtud de la resolución 2653 (2022) relativa a Haití, que lo examinó el 3 de septiembre de 2026./ (REUTERS/Carlo Allegri)

Especialistas dominicanos en seguridad explicaron al Grupo que el mercado local de municiones de calibres 5,56 x 45 mm y 7,62 x 39 mm es limitado. Por ello, consideraron probable que la mayor parte de ese material hubiera llegado a Haití, donde ambos calibres figuran entre los más empleados por las bandas.

La Policía Nacional había informado en octubre de 2024 que miembros de la institución integraban una red dedicada a extraer municiones de sus depósitos para venderlas de manera particular. Por ese caso son juzgados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.

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También enfrentan juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión bajo arresto domiciliario, mientras que la empresa Tactical Accessories RH, S.R.L. fue clausurada de manera definitiva.

Cartuchos del Ejército identificados en incautaciones y redes sociales

El informe también identificó municiones con las siglas ERD, correspondientes al Ejército de República Dominicana, entre el material presuntamente traficado por integrantes de las Fuerzas Armadas. Parte de esos cartuchos apareció en una incautación realizada en febrero de 2026.

Las autoridades dominicanas vincularon proyectiles de calibre .50 con partidas elaboradas en la Armería de las Fuerzas Armadas de San Cristóbal entre 1950 y 1960./ (Cortesía: DGM).

En diciembre de 2025, autoridades dominicanas detuvieron en San Juan de la Maguana a un teniente del ERD y a un ciudadano haitiano que viajaban en motocicleta con 1,516 cartuchos. El reporte indicó que las municiones utilizadas habían sido adquiridas en 2022.

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Los expertos enviaron dos solicitudes de rastreo a las autoridades dominicanas por los cartuchos de calibre 50 vinculados con 400 Mawozo. Como respuesta, recibieron fotografías de municiones elaboradas por la Armería de las Fuerzas Armadas de San Cristóbal entre las décadas de 1950 y 1960.

Las autoridades explicaron que el excedente de esas municiones estaba en proceso de destrucción y que no habían detectado ningún desvío.