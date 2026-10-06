27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

(Ministerio Administrativo de la Presidencia)

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La XI Semana de la Energía convirtió a República Dominicana en sede del diálogo regional sobre seguridad del suministro, infraestructura e inversión para la transición energética, con autoridades y representantes de los 27 países de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade).

El encuentro comenzó este martes en Santo Domingo y se extenderá hasta el 9 de octubre. La agenda reúne a organismos internacionales, empresas, universidades y jóvenes para debatir cómo garantizar energía confiable y asequible en América Latina y el Caribe, según El Dinero, diario dominicano.

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La actividad fue organizada por Olade y el Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana. El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, participó en representación del presidente Luis Abinader, de acuerdo con el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Capacidad renovable y almacenamiento para 2028

República Dominicana elevó su capacidad eléctrica instalada de 4.921 megavatios en 2020 a 7.120 megavatios en 2025. Durante ese período, la capacidad solar y eólica se cuadruplicó hasta superar los 2.000 megavatios, afirmó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

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El país prevé alcanzar cerca de 2.800 megavatios de capacidad renovable y disponer de al menos 800 megavatios de almacenamiento para 2028. Esas inversiones se complementarán con proyectos de generación firme para atender el aumento de la demanda y reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico.

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Santos sostuvo que los desafíos de la región exigen una respuesta compartida para transformar sus recursos en desarrollo y bienestar. “Necesitamos más integración, más inversión, más innovación y más cooperación energética regional”, expresó.

El ministro señaló que cada nación avanzará en la transición de acuerdo con sus recursos y circunstancias. Sin embargo, consideró que los países pueden intercambiar conocimientos, tecnologías, infraestructura y experiencias para construir sistemas eléctricos más seguros y resistentes.

La programación incluye la LVI Reunión de Ministros de Energía, un diálogo entre gobiernos y empresas, sesiones con representantes de organismos multilaterales y del sector privado, y el Premio Olade a la Excelencia Energética 2026. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— y GET.transform participan como coorganizadores.

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(Ministerio Administrativo de la Presidencia)

Los debates abarcan la integración eléctrica y gasífera, el financiamiento, el almacenamiento, la reducción de emisiones de metano y la pobreza energética. El secretario ejecutivo de Olade, Andrés Rebolledo, planteó que la meta regional no es la uniformidad, sino la interconectividad respaldada por inversión e infraestructura.

“Avanzar a un marco regional que permita la cooperación energética, que cuente con reglas y que tenga intimidad con el tiempo”, expresó Rebolledo. Añadió que la integración es una herramienta de seguridad y resiliencia, orientada a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.

El Salvador dice presente

El presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez, señaló que estos encuentros permiten fortalecer el trabajo energético de El Salvador y compartir experiencias con otros países. También anticipó una reunión con el presidente de EDEL, la empresa transmisora de República Dominicana, y destacó que El Salvador busca consolidarse como referencia en seguridad, crecimiento económico y energía.

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