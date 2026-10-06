República Dominicana

27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

La XI Semana de la Energía reúne en Santo Domingo a gobiernos, organismos multilaterales y sector privado de América Latina y el Caribe en torno a metas que el país anfitrión ya comenzó a cumplir

(Ministerio Administrativo de la Presidencia)
(Ministerio Administrativo de la Presidencia)
Guardar

La XI Semana de la Energía convirtió a República Dominicana en sede del diálogo regional sobre seguridad del suministro, infraestructura e inversión para la transición energética, con autoridades y representantes de los 27 países de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade).

El encuentro comenzó este martes en Santo Domingo y se extenderá hasta el 9 de octubre. La agenda reúne a organismos internacionales, empresas, universidades y jóvenes para debatir cómo garantizar energía confiable y asequible en América Latina y el Caribe, según El Dinero, diario dominicano.

PUBLICIDAD

La actividad fue organizada por Olade y el Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana. El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, participó en representación del presidente Luis Abinader, de acuerdo con el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Capacidad renovable y almacenamiento para 2028

República Dominicana elevó su capacidad eléctrica instalada de 4.921 megavatios en 2020 a 7.120 megavatios en 2025. Durante ese período, la capacidad solar y eólica se cuadruplicó hasta superar los 2.000 megavatios, afirmó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

(Ministerio Administrativo de la Presidencia)
(Ministerio Administrativo de la Presidencia)

El país prevé alcanzar cerca de 2.800 megavatios de capacidad renovable y disponer de al menos 800 megavatios de almacenamiento para 2028. Esas inversiones se complementarán con proyectos de generación firme para atender el aumento de la demanda y reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico.

PUBLICIDAD

Santos sostuvo que los desafíos de la región exigen una respuesta compartida para transformar sus recursos en desarrollo y bienestar. “Necesitamos más integración, más inversión, más innovación y más cooperación energética regional”, expresó.

El ministro señaló que cada nación avanzará en la transición de acuerdo con sus recursos y circunstancias. Sin embargo, consideró que los países pueden intercambiar conocimientos, tecnologías, infraestructura y experiencias para construir sistemas eléctricos más seguros y resistentes.

La programación incluye la LVI Reunión de Ministros de Energía, un diálogo entre gobiernos y empresas, sesiones con representantes de organismos multilaterales y del sector privado, y el Premio Olade a la Excelencia Energética 2026. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— y GET.transform participan como coorganizadores.

(Ministerio Administrativo de la Presidencia)
(Ministerio Administrativo de la Presidencia)

Los debates abarcan la integración eléctrica y gasífera, el financiamiento, el almacenamiento, la reducción de emisiones de metano y la pobreza energética. El secretario ejecutivo de Olade, Andrés Rebolledo, planteó que la meta regional no es la uniformidad, sino la interconectividad respaldada por inversión e infraestructura.

“Avanzar a un marco regional que permita la cooperación energética, que cuente con reglas y que tenga intimidad con el tiempo”, expresó Rebolledo. Añadió que la integración es una herramienta de seguridad y resiliencia, orientada a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.

El Salvador dice presente

El presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez, señaló que estos encuentros permiten fortalecer el trabajo energético de El Salvador y compartir experiencias con otros países. También anticipó una reunión con el presidente de EDEL, la empresa transmisora de República Dominicana, y destacó que El Salvador busca consolidarse como referencia en seguridad, crecimiento económico y energía.

Temas Relacionados

República DominicanaEnergíaTransición energéticaOladesuministro de energíaLVI Reunión de Ministros de Energía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno dominicano ajusta medidas de respuesta ante la criminalidad

La vicemandataria encabezó la reunión semanal con ministros y jefes de las Fuerzas Armadas para revisar el avance de los planes policiales en el país y coordinar acciones contra el crimen organizado

Gobierno dominicano ajusta medidas de respuesta ante la criminalidad

Rescatan a 61 migrantes de una embarcación que se hundía frente a República Dominicana

El operativo se inició de madrugada, cuando una tripulación detectó la nave sobrecargada a 22 kilómetros al noroeste de Cabo Cabrón y trasladó a todos sus ocupantes a un buque seguro

Rescatan a 61 migrantes de una embarcación que se hundía frente a República Dominicana

República Dominicana promoverá su oferta exportable en tres ferias de España, Estados Unidos y Francia

La presencia institucional permitirá conocer tendencias de consumo, requisitos de acceso y opciones de distribución, además de facilitar reuniones comerciales con compradores e importadores, según la Presidencia

República Dominicana promoverá su oferta exportable en tres ferias de España, Estados Unidos y Francia

Panamá y República Dominicana sellan un acuerdo para abrir camino a nuevas coproducciones audiovisuales

El convenio firmado en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo busca conectar a creadores, empresas y productores de ambos países, con recursos compartidos y mayores opciones de financiación regional

Panamá y República Dominicana sellan un acuerdo para abrir camino a nuevas coproducciones audiovisuales

Estados Unidos felicita a República Dominicana tras golpe al narcotráfico: 749 paquetes de cocaína decomisados y mono recuperado

La delegación diplomática reconoció el trabajo conjunto de la agencia antidrogas, la marina y la fuerza aérea al interceptar dos embarcaciones marítimas con sustancias ilícitas, fortaleciendo la seguridad fronteriza entre ambas naciones

Estados Unidos felicita a República Dominicana tras golpe al narcotráfico: 749 paquetes de cocaína decomisados y mono recuperado

TECNO

Anthropic explora la ‘salud mental’ de la IA ante las advertencias del Vaticano sobre la creatividad humana

Anthropic explora la ‘salud mental’ de la IA ante las advertencias del Vaticano sobre la creatividad humana

TikTok lanzó asistente con IA que permite comprarle a una marca sin salir de la aplicación

LibreOffice confirmó que no tendrá inteligencia artificial por decisión de privacidad

Aplicaciones desconocidas y batería baja: señales de que te pueden estar espiando por la cámara del celular

Lo que nunca debes hacer al limpiar tu freidora de aire para no dañarla

ENTRETENIMIENTO

Un cómic estuvo abandonado en una caja por 80 años: acaba de ser vendido por más de 700.000 dólares

Un cómic estuvo abandonado en una caja por 80 años: acaba de ser vendido por más de 700.000 dólares

El vergonzoso episodio que destrozó la amistad de Michael Douglas y Julia Roberts: “Estaba bastante borracho”

La historia de Hugh Hefner y la polémica mansión Playboy llegará al cine: estos son los actores confirmados

Tom Cruise resta importancia al fracaso inicial de ‘Digger’: “No estoy pensando en el fin de semana de estreno”

De la expulsión escolar al cine independiente: el camino poco conocido de Owen Wilson al estrellato

MUNDO

De cafecito a favorcito: cómo funciona el diminutivo en el habla rioplatense

De cafecito a favorcito: cómo funciona el diminutivo en el habla rioplatense

El Brent cierra casi sin cambios pese al aumento de los suministros desde Medio Oriente

Irán intensifica los ataques a buques en Ormuz mientras aumentan los flujos de petróleo y gas

Crean un catálogo de sonidos que permite reconocer poblaciones, clanes y familias de orcas

Detenido un séptimo hombre por la presunta trama contra la base británica de Fairford, que Londres vincula con Irán