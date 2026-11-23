República Dominicana funciona como centro de evacuación médica para las fuerzas internacionales desplegadas en Haití. FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. REUTERS/Fildor Pq Egeder

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La frontera no es el único vínculo entre República Dominicana y Haití. En medio de las operaciones de fuerzas internacionales desplegadas en territorio haitiano, el país dominicano se ha convertido en un punto de atención médica y evacuación para agentes y militares heridos, una función que cobró nueva visibilidad tras la reciente explosión en un campamento salvadoreño en Puerto Príncipe.

La posición dominicana responde, en parte, a la cercanía geográfica con Haití y a la disponibilidad de centros hospitalarios capaces de atender emergencias que requieren traslados rápidos. Las aeronaves de evacuación médica llevan a los heridos desde territorio haitiano hacia hospitales dominicanos, donde reciben asistencia antes de retornar a sus países o continuar con tratamientos especializados.

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La información fue retomada de Diario Libre, que reconstruyó los traslados realizados desde julio de 2024 y estimó que al menos 49 integrantes de las fuerzas extranjeras fueron recibidos en República Dominicana por razones médicas o para facilitar la repatriación de sus cuerpos.

Al menos 49 efectivos extranjeros recibieron asistencia médica o apoyo para su repatriación en territorio dominicano desde julio de 2024.

Los traslados incluyen a policías kenianos y militares salvadoreños

La ayuda dominicana ha alcanzado sobre todo a policías de Kenia y militares de El Salvador, dos de los contingentes que participaron en tareas de seguridad en Haití. La atención incluye el traslado aéreo, el ingreso a hospitales y el apoyo logístico posterior cuando los pacientes deben regresar a sus países de origen.

En septiembre de 2025, el entonces canciller Roberto Álvarez informó que se habían realizado 42 vuelos de evacuación médica. Esas operaciones permitieron atender a 38 policías kenianos y a dos efectivos salvadoreños. Más adelante, la Cancillería comunicó que el número de personas recibidas había ascendido a 47 hasta noviembre de ese año, incluidos dos fallecidos que fueron trasladados para su repatriación.

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Los registros conocidos reflejan distintos tipos de incidentes. Un policía keniano herido de bala recibió atención en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) en 2024. En agosto de 2025, tres agentes kenianos fueron evacuados en condición grave después de un accidente entre vehículos blindados.

Los contingentes de Kenia y El Salvador concentran la mayor cantidad de traslados aéreos y atención hospitalaria. REUTERS/Fildor Pq Egeder

Una explosión volvió a poner el foco sobre la asistencia dominicana

El caso más reciente ocurrió tras una detonación accidental en un campamento de tropas salvadoreñas en Puerto Príncipe. Dos militares murieron en el lugar y otros dos resultaron heridos. Uno de los lesionados fue trasladado a República Dominicana, donde falleció mientras recibía atención médica.

El otro sobreviviente, el teniente coronel Edgar Romero, fue trasladado posteriormente a El Salvador. El militar ingresó el sábado a un hospital de las Fuerzas Armadas de ese país y fue reportado fuera de peligro.

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La explosión elevó el número de efectivos extranjeros trasladados a territorio dominicano a por lo menos 49. La cifra puede ser mayor, ya que no todos los traslados desde Haití han sido divulgados de manera pública.

La Cancillería dominicana ratificó que mantendrá el soporte hospitalario y logístico para las misiones de seguridad en Haití. REUTERS/Fildor Pq Egeder

La asistencia se desarrolla en medio de la violencia en Haití

La función asumida por República Dominicana se produce mientras Haití enfrenta una crisis de violencia que ha llevado al despliegue de contingentes extranjeros para apoyar las tareas de seguridad. Las operaciones se concentran en un escenario de riesgo, con incidentes que afectan tanto a la población como al personal de las misiones internacionales.

La Cancillería dominicana reafirmó que mantendrá la asistencia médica, hospitalaria y logística a los integrantes de fuerzas extranjeras que operan en Haití. La decisión consolida al país como una vía de respuesta para emergencias que no pueden ser atendidas de inmediato dentro del territorio haitiano.

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