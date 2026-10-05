República Dominicana

Estados Unidos felicita a República Dominicana tras golpe al narcotráfico: 749 paquetes de cocaína decomisados y mono recuperado

La delegación diplomática reconoció el trabajo conjunto de la agencia antidrogas, la marina y la fuerza aérea al interceptar dos embarcaciones marítimas con sustancias ilícitas, fortaleciendo la seguridad fronteriza entre ambas naciones

(Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
(Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
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La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana felicitó este lunes a las autoridades dominicanas por interceptar 749 paquetes de cocaína en dos embarcaciones frente a las costas de Baní.

El reconocimiento fue dirigido a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD). La misión diplomática afirmó que apoya estos operativos mediante la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S), con el objetivo de combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad de ambos países.

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El mensaje se colgó de forma pública a través de las redes sociales de la institución diplomática.

El suceso

La DNCD interceptó dos lanchas rápidas con 749 paquetes de presunta cocaína y detuvo a cuatro ciudadanos dominicanos este domingo al sur de Punta Salinas, en Baní, provincia Peravia. El operativo incluyó apoyo aéreo y marítimo de organismos dominicanos y estadounidenses, según informaron las autoridades la tarde de este domingo, a partir de un comunicado oficial.

Los paquetes quedaron bajo custodia y fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar el tipo de sustancia y el peso exacto. El Ministerio Público y la DNCD investigan la posible participación de más personas y la ruta utilizada desde Sudamérica hacia territorio dominicano, tal como se informó el domingo.

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Interceptaron 749 paquetes de cocaína en dos embarcaciones frente a las costas de Baní (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
Interceptaron 749 paquetes de cocaína en dos embarcaciones frente a las costas de Baní (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

La primera embarcación fue localizada a varias millas náuticas de Punta Salinas con dos hombres y 10 pacas que contenían 281 paquetes. Durante la inspección, los agentes hallaron un mono de procedencia exótica que viajaba junto al cargamento.

En una intervención paralela, las autoridades detuvieron a otros dos dominicanos a bordo de una segunda lancha rápida. En esa embarcación ocuparon 20 pacas con 468 paquetes de la sustancia, cuyos envoltorios tenían cinta adhesiva y distintos logotipos.

La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana, bajo la coordinación del Ministerio Público. También participaron organismos de inteligencia estatales, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El coronel piloto Manuel Gómez, director de comunicaciones de la Fuerza Aérea, dijo que las aeronaves realizaron más de nueve horas de vuelo para detectar y seguir las lanchas al sur de isla Beata. La información permitió orientar a las unidades marítimas de la Armada antes de la interdicción.

Las autoridades incautan cocaína y un mono exótico en Baní (Captura de video DNCD)
Las autoridades incautan cocaína y un mono exótico en Baní (Captura de video DNCD)

“La información obtenida desde el componente aéreo permitió apoyar la respuesta operacional y orientar las acciones de las unidades marítimas de la Armada de República Dominicana”, afirmó Gómez.

El capitán de navío Isaac Rodríguez, director de comunicaciones de la Armada, sostuvo que la institución mantendrá la vigilancia en los espacios marítimos nacionales. “En el mar no tienen ni tendrán espacio las acciones del crimen organizado transnacional”, declaró.

Las autoridades no divulgaron las identidades de los detenidos ni precisaron el destino de la carga. La investigación deberá establecer la ruta de las embarcaciones, el origen de la sustancia y la eventual conexión de los cuatro arrestados con organizaciones de narcotráfico transnacional.

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