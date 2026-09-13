El precio del petróleo subió más de 3% tras los ataques contra infraestructura energética clave en Arabia Saudita

El precio del petróleo subió más de 3% por la escalada militar en Arabia Saudita y el estrecho de Ormuz

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El barril de crudo Brent alcanzó los 108,23 dólares tras registrar una subida del 3,46% en la apertura de los mercados, impulsado por la escalada de las ofensivas militares contra la infraestructura energética de Arabia Saudita y las embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

La cotización del West Texas Intermediate (WTI) también experimentó un avance del 3,15% hasta situarse en 103,20 dólares por barril. Este repunte en las cotizaciones se produjo de forma paralela al aumento de los costes del gas natural en Europa, que registró incrementos de hasta el 3,8% debido a la intensificación del desabastecimiento energético internacional.

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El analista financiero Tony Sycamore advirtió que “a menos que las conversaciones de esta semana en Omán produzcan algo operativo, o que el oleoducto Oriente-Occidente vuelva a estar en línea rápidamente, el riesgo es que el petróleo crudo continúe extendiendo sus ganancias hacia el máximo de 119,48 dólares de principios de marzo”.

La paralización preventiva del oleoducto Oriente-Occidente en territorio saudita, medida adoptada a finales de la semana anterior tras sufrir un ataque con drones lanzado desde Irak, cerró una de las rutas alternativas más relevantes para esquivar el paso de Ormuz. La ausencia de un plazo definido para la reanudación de las operaciones en esta conducción clave redujo la oferta disponible y profundizó la preocupación entre los operadores financieros globales.

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En la apertura de los mercados asiáticos, el Brent cotizó a USD 108,23 por barril y el West Texas Intermediate alcanzó los USD 103,20

Los episodios de violencia en la península arábiga incluyeron impactos de proyectiles contra viviendas y una mezquita en la provincia meridional de Jazán, según las imágenes difundidas por las autoridades gubernamentales que atribuyeron la autoría al movimiento hutí. Por su parte, la milicia insurgente afirmó haber atacado una instalación militar en una provincia vecina. En aguas del Golfo, una embarcación comercial sufrió un incendio y la posterior evacuación de su tripulación tras recibir el impacto de un proyectil en el estrecho de Ormuz.

De forma simultánea, el régimen de Teherán dijo que un buque mercante de bandera iraní recibió un disparo cerca de sus costas, hecho que dejó un muerto y cuatro tripulantes heridos.

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Las gestiones diplomáticas sufrieron un revés este domingo cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, confirmó la postergación del encuentro programado para el lunes entre las naciones del Golfo e Irán. La cumbre buscaba acordar mecanismos para restaurar la circulación en el estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que transitaba una quinta parte del volumen petrolero mundial antes del estallido del conflicto armado en febrero.

En aguas del Golfo, una embarcación comercial sufrió un incendio y la posterior evacuación de su tripulación tras recibir el impacto de un proyectil en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, supeditó la normalización del tránsito naval a las decisiones políticas de Estados Unidos. La representación diplomática de Teherán ratificó que el entendimiento alcanzado con la mediación de Omán no se implementará mientras la administración estadounidense no restablezca los compromisos asumidos en el memorando de paz firmado en junio.

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Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó su posición sobre el desarrollo de las hostilidades y condicionó el repliegue militar de Irán al control de los yacimientos de hidrocarburos.

“Al final nos saldremos, a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, aseveró el mandatario en Irlanda. Sobre la reunión multilateral promovida por los países de la zona, Donald Trump afirmó: “No me importa. Eso depende de ellos. Está bien. Con tal de que Israel, junto con las naciones de las que estamos hablando, estén contentos. Está bien”.

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Al comparar la situación de Oriente Medio con la coyuntura de Caracas, el líder norteamericano respaldó la presencia de corporaciones multinacionales en el sector petrolero venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en enero.

Donald Trump argumentó que las compañías energéticas están creando miles de empleos e inyectando ingresos significativos en Venezuela, al tiempo que indicó que los procesos electorales en el país sudamericano se convocarán únicamente cuando se perciban las condiciones necesarias.