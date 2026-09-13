Científicos proponen un nuevo método para proteger a los insectos tropicales y cerrar vacíos de información

El estudio sobre insectos tropicales advirtió que más del 80% de las especies vive en los trópicos, aunque la mayoría de los registros prolongados proviene de regiones templadas (Magnific)

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Un equipo internacional encabezado por Shawan Chowdhury, de la Universidad de Monash, propuso un marco para mejorar la conservación de los insectos tropicales mediante la integración de publicaciones regionales, colecciones de museos, observaciones ciudadanas, fotografías en línea, relevamientos de campo y análisis genéticos.

La iniciativa, publicada en la revista BioScience, toma como caso de referencia a Bangladesh, donde la información disponible sobre mariposas revela vacíos relevantes para definir áreas de protección.

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Más del 80% de las especies de insectos vive en los trópicos, aunque gran parte de los registros prolongados sobre sus poblaciones procede de regiones templadas. Esas zonas reúnen cerca del 20% de la diversidad mundial de estos individuos.

La diferencia entre la concentración de los grupos y el material reunido puede afectar las decisiones de protección. El estudio señala que se estima la existencia de entre 14 y 30 millones de tipos de mariposas, muchas de las cuales aún no fueron documentadas.

El desconocimiento limita las medidas de conservación

El trabajo identificó cuatro obstáculos para la conservación de artrópodos: la dificultad para hallar estudios útiles, la falta de datos básicos, las limitaciones de infraestructura local y su escasa presencia en políticas públicas (Magnific)

Según el artículo divulgado en Earth.com, los insectos polinizan más del 80% de las plantas silvestres, intervienen en el reciclaje de nutrientes, forman parte de las cadenas alimentarias y contribuyen en la producción global de alimentos.

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Su importancia se extiende a otros animales, ya que alrededor del 60% de las variedades de aves depende de los insectos como fuente de alimento, por lo que una reducción de sus poblaciones puede tener efectos más amplios en los ecosistemas.

“Más del 80% de las especies de insectos se encuentran en los trópicos, y sin embargo, son precisamente en estos lugares donde tenemos algunas de las mayores lagunas en nuestro conocimiento”, afirmó Chowdhury.

La Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad concentra casi el 26% de los datos de distribución de insectos en el Reino Unido, un sesgo que deja fuera a gran parte de la diversidad tropical (Magnific)

“No podemos conservar las especies de forma eficaz si no sabemos qué hay, dónde están cambiando las poblaciones o incluso dónde se puede encontrar información importante ya existente”, sostuvo el investigador.

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El equipo identificó cuatro obstáculos principales: la dificultad para encontrar investigaciones útiles a escala mundial, la ausencia de datos básicos, las limitaciones de infraestructura local y la escasa presencia de los artrópodos en las políticas y áreas protegidas.

Una concentración desigual de información

Casi el 26% de los datos de distribución de insectos incluidos en la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad procede solo del Reino Unido.

El caso de Bangladesh mostró que la revisión de 111 publicaciones sobre mariposas reveló vacíos de protección y documentó variedades que no habían sido registradas antes en el país (Magnific)

Dentro de los registros británicos, el 82% corresponde a mariposas y polillas. Según el trabajo, esa concentración muestra que los grupos más conocidos o populares pueden dominar el material disponible, mientras otros quedan fuera de los sistemas de seguimiento.

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Parte del contenido que falta en las bases de cifras internacionales existe en otros espacios: puede estar publicada en revistas regionales, conservada en colecciones de museos reunida por especialistas regionales o incluida en imágenes compartidas por internet.

“La solución no consiste simplemente en recopilar más datos. Necesitamos mejorar significativamente nuestra capacidad para encontrar, conectar y utilizar el conocimiento ya existente, al tiempo que desarrollamos la experiencia local y la infraestructura necesarias para el monitoreo a largo plazo”, indicó Chowdhury.

Los datos locales revelan especies antes desconocidas

Las observaciones en redes sociales aportaron registros de 167 de los 169 tipos de lepidópteros amenazados analizados en Bangladesh, aunque el estudio indicó que esos datos requieren validación experta (Magnific)

Para mostrar el alcance del método, los autores revisaron la información sobre mariposas del territorio bangladesí, el grupo de insectos mejor documentado en el país.

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La búsqueda reunió 111 publicaciones relevantes mediante internet, revistas regionales y cifras señaladas por personas con conocimiento local. Solo 34 de esos trabajos habían aparecido en revistas internacionales, y más del 90% se publicó después de 2010.

Cerca del 65% de los estudios se centró en los lugares donde se habían encontrado especies, mientras que únicamente tres analizaron de manera específica su protección. Además, el 45% informó variedades de estos animales que no habían sido documentadas antes en el país.

Un análisis sobre mariposas de Bangladesh concluyó que las áreas protegidas actuales cubren el 4,17% del territorio y no representan de forma adecuada a la mayoría de las especies evaluadas (Magnific)

El análisis también incorporó observaciones en redes sociales. Facebook contenía registros de 167 de los 169 tipos de lepidópteros amenazados en una comparación incluida en trabajos previos resumidos por el estudio.

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“Bangladesh demuestra que la falta de datos convencionales no significa que tengamos que aceptar la falta de medidas de conservación”, señaló el investigador.

Las observaciones aportadas por el público pueden ampliar las anotaciones disponibles, aunque requiere revisión de personas capacitadas y monitoreos sostenidos.

Las áreas protegidas no alcanzan para las mariposas

Un equipo internacional liderado por Shawan Chowdhury propuso en BioScience un marco para mejorar la conservación de los insectos tropicales con datos regionales, museos, ciencia ciudadana, fotografías en línea y análisis genéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis anterior de 226 especies de mariposas concluyó que solo una estaba adecuadamente representada dentro del actual sistema de zonas resguardadas de la nación asiática.

La evaluación calculó que esas áreas deberían abarcar aproximadamente el 27% del territorio nacional para representar de forma adecuada a todas las variedades estudiadas.

Actualmente cubren el 4,17%, este resultado se refiere a los animales evaluados y no demuestra que la misma proporción proteja a todos los grupos de insectos.

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La evaluación sobre mariposas estimó que las zonas resguardadas deberían cubrir el 27% del territorio nacional para representar de forma adecuada a todas las variedades estudiadas (Magnific)

Los modelos climáticos previos sugirieron que las condiciones futuras podrían resultar inadecuadas para entre el 2% y el 34% de los grupos de mariposas. Sin embargo, los autores precisaron que son proyecciones, no pérdidas ya observadas ni pronósticos garantizados.

El marco cuestiona además la llamada “ciencia paracaidista”, en la que equipos externos recogen datos en países tropicales sin otorgar a investigadores y comunidades locales participación equivalente en las decisiones, la dirección de los proyectos o el reconocimiento.

“Si queremos que los objetivos mundiales de biodiversidad tengan algún significado, los insectos tropicales no pueden seguir siendo una cuestión secundaria”, expresó Chowdhury. El estudio plantea situar a científicos y comunidades regionales en el centro de un sistema que permita medir los resultados de conservación.

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