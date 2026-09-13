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La interrupción del oleoducto saudí atacado por los hutíes amenaza con recortar el 4% del suministro mundial de crudo

Compradores y operadores advirtieron que, si las operaciones no se reanudan en los próximos días, el reino se quedará sin reservas para exportación

Una imagen satelital muestra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, situado a través de la península arábiga, tras un ataque que lo alcanzó el 11 de septiembre de 2026, en Arabia Saudita (Vantor/Handout via REUTERS)
Una imagen satelital muestra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, situado a través de la península arábiga, tras un ataque que lo alcanzó el 11 de septiembre de 2026, en Arabia Saudita (Vantor/Handout via REUTERS)
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Arabia Saudita se quedará sin reservas de petróleo para la exportación si no reanuda en los próximos días el funcionamiento de su principal oleoducto hacia el mar Rojo, lo que provocaría una pérdida de hasta el 4% del suministro mundial, señalaron compradores y operadores de petróleo saudíes.

Una nueva disminución de los flujos saudíes agravará la escasez de suministro mundial, que ya ha empujado los precios mundiales del combustible a máximos históricos, ha impulsado la inflación en todo el mundo y ha llevado los rendimientos de los bonos estadounidenses a los niveles más altos desde la crisis financiera de 2008.

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Desde que los ataques con drones obligaron a Arabia Saudita a cerrar el viernes su enorme oleoducto este-oeste, Riad no ha facilitado detalles completos sobre la magnitud de los daños ni sobre cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio el trazado.

Imagen satelital muestra daños en la instalación del oleoducto Este-Oeste en la región de Hiyaz, tras los ataques de los rebeldes hutíes (Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)
Imagen satelital muestra daños en la instalación del oleoducto Este-Oeste en la región de Hiyaz, tras los ataques de los rebeldes hutíes (Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)

Las fuentes consultadas por la agencia Reuters ofrecieron estimaciones dispares: una de ellas dijo que la reparación de los daños podría llevar entre cinco y seis semanas, mientras que otra señaló que podría solucionarse antes y que el bombeo podría reanudarse parcialmente mientras se llevan a cabo las reparaciones.

La oficina de prensa del Gobierno de Arabia Saudita y el Ministerio de Energía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Durante los últimos seis meses, el oleoducto que atraviesa el desierto de la Península Arábiga ha evitado que Arabia Saudita sufra de lleno el impacto del cierre del estrecho de Ormuz durante la guerra, que ha paralizado las exportaciones de sus vecinos.

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El mayor exportador del mundo ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de 4 millones de barriles al día —aproximadamente el 4% del suministro mundial— hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

El cierre del principal oleoducto saudí pondría en riesgo hasta el 4% del suministro mundial de petróleo. (Vantor/Handout via REUTERS)
El cierre del principal oleoducto saudí pondría en riesgo hasta el 4% del suministro mundial de petróleo. (Vantor/Handout via REUTERS)

Sin embargo, con el oleoducto fuera de servicio, Yanbu cuenta ahora con reservas suficientes para mantener las exportaciones durante solo entre cinco y siete días, según tres fuentes del sector familiarizadas con las exportaciones saudíes.

Arabia Saudita también dispone de reservas para abastecer a sus clientes durante varios días desde los puertos egipcios de Ain Sukhna, en el mar Rojo, y Sidi Kerir, en el Mediterráneo, según una cuarta fuente.

La capacidad de almacenamiento de Yanbu ronda los 35 millones de barriles, según estimaciones del sector, mientras que Ain Sukhna y Sidi Kerir pueden almacenar 18 y 20 millones de barriles, respectivamente.

Advierten que las reservas saudíes se agotarán si el oleducto dañado por los hutíes no reanuda sus operaciones en pocos días (REUTERS/Ahmed Jadallah)
Advierten que las reservas saudíes se agotarán si el oleducto dañado por los hutíes no reanuda sus operaciones en pocos días (REUTERS/Ahmed Jadallah)

Las reservas no están llenas y, en última instancia, se agotarán si el oleoducto este-oeste no reanuda sus operaciones, afirmaron las cuatro fuentes.

El suministro de petróleo saudí ya ha caído en agosto a su nivel más bajo en más de tres décadas debido a la reducción de los flujos a través de Ormuz y el mar Rojo, informó el viernes la Agencia Internacional de la Energía.

El suministro mundial de petróleo descenderá este año en 5,7 millones de barriles diarios, lo que supone alrededor del 6%, según la AIE, que coordina las políticas energéticas occidentales.

Además del ataque al oleoducto, los combatientes hutíes de Yemen, que han amenazado los envíos de petróleo saudí, se hicieron el viernes con el control de una isla situada en la desembocadura del mar Rojo.

Medio Oriente suministraba alrededor de 22 millones de barriles diarios de petróleo antes de la guerra. Según fuentes del sector, los flujos a través del estrecho de Ormuz se han reducido a tan solo entre 6 y 9 millones de barriles diarios.

Arabia Saudita comunicó a la OPEP la semana pasada que su producción de petróleo había caído hasta apenas 6,2 millones de barriles diarios en agosto, frente a los 10,9 millones de barriles diarios registrados en febrero, antes del inicio de la guerra.

(Con información de Reuters)

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