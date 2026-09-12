República Dominicana

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

De ese total, 1,026 defunciones fueron neonatales, es decir, ocurrieron en los primeros 28 días de vida, según el sistema de vigilancia

Un bebé de piel morena viste una camiseta turquesa de manga larga y pañal blanco sobre una colchoneta blanca.
El acumulado de muertes infantiles en República Dominicana llegó a 1,227 hasta la semana 34, frente a 1,298 en el mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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República Dominicana notificó 41 muertes infantiles durante la semana epidemiológica 34 de 2026, que abarcó del 23 al 29 de agosto, según el Boletín Semanal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). La cifra elevó a 1,227 las defunciones en lo que va del año. Frente a las 1,298 registradas en el mismo período de 2025.

El acumulado supone una reducción de 5% interanual, aunque la vigilancia sanitaria mantuvo bajo observación el comportamiento de las defunciones por provincia y la notificación oportuna de los establecimientos de salud. El boletín aclara que los datos son preliminares y pueden modificarse tras la clasificación final de los casos, la búsqueda comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales de morbilidad y mortalidad.

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Entre las semanas epidemiológicas 31 y 34, el sistema registró 161 muertes infantiles, apenas por debajo de las 164 contabilizadas en el mismo lapso de 2025.

Del total acumulado en 2026, 1,026 defunciones fueron neonatales, es decir, ocurrieron en los primeros 28 días de vida. Esa cifra equivale a cerca del 84% de las muertes infantiles bajo vigilancia.

En la semana analizada se registraron 34 muertes neonatales, mientras que durante las últimas cuatro semanas el total fue de 136. El indicador refleja el peso que conservan los fallecimientos en las primeras semanas de vida dentro de la mortalidad infantil y sitúa la atención prenatal, el parto y el seguimiento inmediato de los recién nacidos entre las áreas centrales de la respuesta sanitaria.

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Fotografía en blanco y negro de un bebé acostado con gorro de lana junto a la mano de un adulto que extiende un dedo.
Las muertes neonatales sumaron 1,026 casos en 2026 y representaron cerca de 84% de las muertes infantiles bajo vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional concentraron los mayores acumulados

La provincia de Santo Domingo acumuló 344 muertes infantiles hasta la semana 34, una disminución de 10% frente a las 382 del mismo corte de 2025. En el período semanal, esa demarcación informó 12 defunciones infantiles, el mayor número entre las provincias que aparecen en el registro.

En Santiago, el acumulado llegó a 137 muertes infantiles, frente a 147 en igual tramo del año pasado. El Distrito Nacional sumó 110, cinco más que las 105 registradas a la misma altura de 2025.

La Altagracia pasó de 23 a 41 defunciones infantiles, un alza de 78%, mientras que Monte Plata subió de 22 a 40, equivalente a 82%. Azua registró 20 muertes, frente a 16 del año anterior, y el Distrito Nacional presentó un incremento de 5%.

Por su parte, Barahona redujo el acumulado de 41 a 15 muertes infantiles; Espaillat, de 34 a 14; La Romana, de 29 a 18; y Baoruco, de 15 a nueve.

Las muertes maternas bajaron en el acumulado, pero hubo cuatro casos en la semana

El informe incluyó otros indicadores de mortalidad. Durante la semana epidemiológica 34 se notificaron cuatro muertes maternas: tres corresponden a mujeres de nacionalidad haitiana y una a una mujer dominicana. Los decesos ocurrieron en La Romana, con dos casos, La Vega y Santo Domingo.

Una mujer embarazada. (David Zorrakino / Europa Press)
República Dominicana acumuló 93 muertes maternas hasta la semana 34 de 2026. (David Zorrakino / Europa Press)

Hasta la fecha, el país acumuló 93 muertes maternas, frente a 119 en el mismo período de 2025, una reducción de 22%. En las cuatro semanas previas se informaron 13 fallecimientos, contra 14 del año anterior.

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