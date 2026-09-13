Detienen a hombre acusado de embarazar a dos hermanas de 14 y 16 años en República Dominicana

La Policía Nacional de República Dominicana capturó a Jean Carlos E. por una causa por agresión sexual contra dos hermanas menores de edad en Santo Domingo Este. (Cortesía: Diego Pesqueira)

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La Policía Nacional de República Dominicana capturó a Jean Carlos E. quien era buscado bajo la acusación de haber agredido sexualmente y embarazado a dos hermanas que eran menores de edad al momento de los hechos, ocurridos en 2025 en el sector Valiente, en Santo Domingo Este.

La información fue difundida por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, a través de una publicación en la que precisó que el detenido fue localizado el 12 de septiembre en La Caleta, Boca Chica. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, con apoyo de personal de la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes.

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De acuerdo con el portavoz de la institución policial, las víctimas tenían 14 y 16 años cuando se produjeron los hechos investigados. Ambas ya dieron a luz y sus denuncias dieron origen al expediente judicial contra el ahora detenido.

La captura de Jean Carlos E. se produjo después de tareas de vigilancia y seguimiento desplegadas por las unidades policiales asignadas al caso. Las autoridades no informaron cuánto tiempo llevaba prófugo ni detallaron las circunstancias en las que se concretó el arresto.

La Policía Nacional señaló que las víctimas tenían 14 y 16 años cuando ocurrieron los hechos denunciados en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades capturaron al acusado en La Caleta, Boca Chica

El operativo tuvo lugar en La Caleta, una comunidad del municipio de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo. Según la publicación del vocero policial, los agentes actuaron en cumplimiento de una orden judicial emitida contra el acusado.

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La orden de arresto identificada en el comunicado lleva el número 973-2025-EMES-11325. Encarnación era requerido por la presunta violación de los artículos 12, 14 y 396 de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana.

También se le atribuye una presunta infracción al artículo 331 del Código Penal dominicano, citado en la orden judicial. La calificación definitiva de los hechos corresponderá a las autoridades judiciales durante el proceso.

La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por las dos hermanas, según indicó la Policía Nacional. La entidad señaló que las menores de edad residían en el sector Valiente, en Santo Domingo Este, donde habrían ocurrido los hechos denunciados durante 2025.

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La captura se concretó tras tareas de vigilancia y seguimiento de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso quedó bajo la intervención de la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, un área que trabaja en investigaciones relacionadas con delitos que afectan a menores de edad. La participación de esa dependencia respondió a la condición de las denunciantes al momento de los episodios bajo investigación.

La identidad de las adolescentes no fue divulgada, en línea con la protección que corresponde a las víctimas menores de edad en este tipo de investigaciones.

Tras su arresto, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. La Fiscalía deberá presentar las acusaciones que considere pertinentes ante el tribunal competente y solicitar las medidas procesales que correspondan.

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El avance del caso dependerá de las diligencias que realice el Ministerio Público, de los elementos reunidos durante la investigación y de las decisiones que adopte la Justicia dominicana.