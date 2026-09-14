Estados Unidos desclasificó nuevos videos que muestran el rescate de los dos oficiales de la Fuerza Aérea derribados en Irán

Estados Unidos desclasificó nuevos videos que muestran el rescate de dos oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense derribados en Irán (REUTERS)

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Estados Unidos desclasificó nuevos videos que muestran el rescate de dos oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense derribados en Irán, con dos días de diferencia, en una operación que involucró a decenas de aeronaves, cientos de militares y una compleja misión de búsqueda tras las líneas enemigas. Las imágenes, capturadas en abril y obtenidas por el programa 60 Minutes, revelan el despliegue de las fuerzas estadounidenses para localizar y rescatar a los dos tripulantes del avión de combate F-15E, derribado durante la guerra contra Irán.

Los dos oficiales, identificados por sus indicativos de misión Alpha y Bravo por motivos de seguridad, se eyectaron después de que el avión fuera alcanzado por un misil iraní. Ambos aterrizaron en una región montañosa al sur de Isfahán, a unos ocho kilómetros de distancia el uno del otro, mientras las fuerzas iraníes los buscaban activamente.

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El primer video desclasificado muestra el rescate de Alpha, ocho horas después de su eyección. Estados Unidos envió 21 aeronaves para recuperar al piloto, en una operación diurna que implicó una incursión tras las líneas enemigas.

“Siempre que uno se adentra tras las líneas enemigas a plena luz del día, la situación es arriesgada”, declaró Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, a Norah O’Donnell, periodista del programa 60 Minutes. “Pero dada la amenaza que pesaba sobre el 44 Alpha, se tomó la decisión de adentrarnos audazmente tras las líneas enemigas a plena luz del día para asegurarnos de llegar hasta él antes que nadie”.

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Las imágenes muestran el despliegue de las aeronaves de rescate y los momentos en que las fuerzas estadounidenses lograron recuperar a Alpha. Los helicópteros recibieron ataques durante la operación, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Fue un tiroteo de principio a fin”, afirmó. “Pero lograron recuperar Alpha”.

El segundo video, grabado con infrarrojos, muestra el rescate de Bravo aproximadamente dos días después del derribo. Las imágenes registran el momento en que dos rescatistas paracaidistas de élite de la Fuerza Aérea estadounidense se acercan al oficial de sistemas de armas, lo sujetan y lo trasladan hasta un helicóptero estadounidense.

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Bravo resultó gravemente herido al eyectarse. El misil iraní dañó su paracaídas y provocó una caída a una velocidad estimada de entre 110 y 160 kilómetros por hora. El oficial sufrió fracturas en la espalda, un brazo y un hombro, pero logró desplazarse por el terreno montañoso y alcanzar una cresta de unos 2.134 metros de altura, donde esperó el rescate.

El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, explicó que la misión de rescate de Bravo requirió un despliegue mayor que el utilizado para Alpha. Más de 90 militares estadounidenses llegaron a tierra en Irán, mientras varios cientos participaron desde el aire y varios miles prestaron apoyo a la operación.

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“Creo que lo que deben saber es que habríamos enviado más efectivos para ir a buscar al copiloto”, dijo Caine.

El contingente estadounidense llegó en dos grandes aviones de búsqueda y rescate que aterrizaron en una pista improvisada en el desierto. Desde allí, desplegó helicópteros Little Bird capaces de alcanzar la cresta donde Bravo esperaba la llegada de los rescatistas.

Para facilitar la operación, bombarderos y drones estadounidenses atacaron a fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní cerca de la zona donde se escondía el oficial. La CIA también participó en la misión con una campaña de engaño para confundir a las fuerzas iraníes que lo buscaban y tecnología ultrasecreta para localizarlo.

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Los videos muestran el momento en que los rescatistas finalmente encuentran a Bravo. El oficial, quien permaneció casi 50 horas tras las líneas enemigas, afirmó en una entrevista con el programa 60 Minutes que ver a los militares estadounidenses fue “uno de los mejores momentos de mi vida”.

Cuando los rescatistas llegaron hasta él, Bravo les dijo: “Vamos”.

La operación aún no había terminado. El tren de aterrizaje de los aviones de rescate quedó atascado en la arena del desierto de la pista improvisada, lo que impidió el despegue. Más de 90 militares estadounidenses permanecieron atrapados hasta que una unidad clandestina de la Fuerza Aérea acudió al rescate.

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Un helicóptero AH-6 "Little Bird" del Ejército de los EEUU (REUTERS)

Estados Unidos destruyó los dos aviones varados, valorados en unos 100 millones de dólares cada uno, y los helicópteros Little Bird para evitar que su tecnología cayera en manos iraníes.

Cincuenta horas después del derribo, Bravo fue rescatado al amanecer del Domingo de Pascua. Poco después de abandonar Irán, llamó a su esposa en Estados Unidos.

Alpha, quien volvió a volar para la Fuerza Aérea, rechazó la entrevista con el programa estadounidense 60 Minutes por motivos de seguridad. En un comunicado, expresó su agradecimiento por las operaciones de rescate.

“Sigo maravillado por la profesionalidad y la destreza táctica de los especialistas en búsqueda y rescate en combate y de la Fuerza Conjunta que llevaron a cabo las misiones de rescate de mi compañero y de DUDE 44 Bravo, tanto los que estaban en el campo de batalla como los que trabajaban tras bambalinas”, declaró.

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