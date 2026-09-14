Tecno

Preventa iPhone 18 Pro y Pro Max: todo lo que se necesita saber para reservar el celular de Apple

La preventa oficial de la línea iPhone 18 Pro ya comenzó en Estados Unidos este sábado 12 de septiembre a través de la tienda oficial de la compañía

El canal recomendado para adquirir los nuevos modelos es la tienda oficial de Apple. REUTERS/Priyanshu Singh
El canal recomendado para adquirir los nuevos modelos es la tienda oficial de Apple. REUTERS/Priyanshu Singh
Guardar

La preventa oficial de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max quedó habilitada desde el sábado 12 de septiembre de 2026, con entrega y disponibilidad en tiendas físicas a partir del viernes 18 de septiembre. Los interesados pueden reservar su unidad a través de la tienda oficial de Apple, operadores de telefonía o distribuidores autorizados.

Quienes buscan asegurar una entrega temprana deben completar el proceso de reserva con rapidez, ya que los inventarios se ajustan según la demanda registrada en las primeras horas de preventa.

PUBLICIDAD

Cómo reservar el iPhone 18 Pro en la tienda oficial de Apple

El canal recomendado para adquirir los nuevos modelos es la tienda oficial de Apple, accesible tanto desde Apple.com como desde la aplicación Apple Store instalada en un dispositivo iOS. La app suele mostrar el inventario disponible unos segundos antes que la versión web, una diferencia que resulta determinante durante los picos de alta demanda.

La preventa oficial de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max quedó habilitada desde el sábado 12 de septiembre de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov
La preventa oficial de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max quedó habilitada desde el sábado 12 de septiembre de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

Dentro de la plataforma, el comprador debe seleccionar primero el tamaño de pantalla: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro o 6,9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max. Luego corresponde definir el color y la capacidad de almacenamiento, que va de 256 GB a 2 TB, pasando por las opciones intermedias de 512 GB y 1 TB.

PUBLICIDAD

El siguiente paso consiste en elegir el método de entrega: envío a domicilio o recogida en una tienda Apple Store cercana, cuando esta opción está disponible en la región del comprador. Antes de confirmar la transacción, se aconseja verificar con la entidad bancaria el límite de crédito o débito habilitado para la compra.

Pasos para completar la compra desde la aplicación Apple Store

Una vez abierta la aplicación en el dispositivo, el proceso de compra se organiza en una secuencia de pasos concretos. El primero exige tener la sesión iniciada con la Apple ID o Cuenta de Apple correspondiente, verificable desde el icono del perfil ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)
Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)

Después, el usuario debe dirigirse a la pestaña Comprar o utilizar el buscador interno para localizar la sección iPhone y pulsar sobre iPhone 18 Pro. Allí se define el modelo específico, ya sea el Pro o el Pro Max, junto con el color preferido y la capacidad de almacenamiento elegida.

La aplicación permite además configurar opciones adicionales de compra, como la entrega de un equipo anterior a través del programa Apple Trade In, o la modalidad de pago, ya sea al contado o en cuotas. En caso de que el sistema solicite seleccionar un operador, se recomienda optar por la versión liberada, sin vínculo a ninguna compañía telefónica.

El último paso es añadir el producto a la bolsa de compras y finalizar el pedido mediante Apple Pay, confirmando la transacción con Face ID o Touch ID para asegurar el pedido de manera instantánea.

Tras completar la operación, el sistema envía una notificación inmediata en pantalla con el número de pedido asignado. A esta confirmación se suma un correo electrónico enviado por Apple, que detalla la fecha estimada de entrega o de recogida en tienda, según la modalidad elegida durante el proceso de compra.

iPhone 18 Pro - Apple - Siri AI - Siri IA - Apple Intelligence - tecnología - 9 de septiembre
(Composición Infobae: Apple)

Diferencias clave entre iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

La batería marca la diferencia más notable entre el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Según Apple, el modelo Pro Max presenta el mayor incremento de autonomía registrado hasta ahora en un iPhone, gracias a mejoras en sus componentes internos y a una batería de mayor tamaño físico.

En cifras concretas, las versiones exclusivas con eSIM alcanzan 36 horas de reproducción de video en el caso del iPhone 18 Pro, mientras que el Pro Max llega a 45 horas bajo la misma condición.

La razón de esa brecha está en el diseño interno de los equipos: al prescindir de la ranura para SIM física, Apple aprovecha ese espacio para instalar una batería de mayor capacidad, lo que se traduce en dos horas adicionales de uso frente a las variantes con SIM tradicional.

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)
El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)

La velocidad de carga también varía entre ambos modelos. El iPhone 18 Pro llega al 50% de batería en 15 minutos con cable, o en 30 minutos mediante carga inalámbrica. El Pro Max, en cambio, ofrece un desempeño distinto en lapsos breves: apenas cinco minutos conectado al cargador bastan para obtener alrededor de siete horas de reproducción de video.

A esto se suma un nuevo sistema de estimación de batería, basado en patrones reales de uso, que en el Pro Max proyecta hasta 30 horas de autonomía con una carga completa.

Más allá de estas diferencias en duración y velocidad de carga, ambos modelos comparten el mismo procesador, el sistema de cámaras, la pantalla con el rediseño de Dynamic Island y el resto de las funciones de software.

Temas Relacionados

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxApple StoreiPhoneAppleCelularPreventa iPhone 18 ProLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La frase de Steve Jobs que explica por qué los fracasos tienen sentido: “No puedes conectar los puntos mirando hacia delante”

Con esas palabras planteó que el significado de las decisiones y los tropiezos solo se revela con el paso del tiempo

La frase de Steve Jobs que explica por qué los fracasos tienen sentido: “No puedes conectar los puntos mirando hacia delante”

Google Cloud, el negocio que crece 385% en pedidos pendientes dentro de Alphabet

El segmento representa apenas el 17% de los ingresos de la compañía en los últimos 12 meses, una proporción todavía reducida si se la compara con el peso de la Búsqueda

Google Cloud, el negocio que crece 385% en pedidos pendientes dentro de Alphabet

Qué hace Apple con todo lo que escucha del micrófono del Apple Watch Series 12 y Ultra 4

Según explica la compañía en su web oficial, la función Inteligencia de audio combina los micrófonos del dispositivo, la potencia del chip S11 y modelos de IA dentro y fuera del reloj

Qué hace Apple con todo lo que escucha del micrófono del Apple Watch Series 12 y Ultra 4

“Algo más que compromisos voluntarios”: OpenAI pide al Congreso de Estados Unidos regular la IA

El pedido llega en un contexto de creciente inquietud por incidentes de seguridad vinculados a sistemas de IA que operan sin supervisión humana directa

“Algo más que compromisos voluntarios”: OpenAI pide al Congreso de Estados Unidos regular la IA

Qué pasa con Starlink en tormentas, lluvia fuerte o granizo: consejos para no perder conexión

Con lluvia ligera o moderada, el servicio funciona con normalidad o presenta una baja de velocidad casi imperceptible para el usuario

Qué pasa con Starlink en tormentas, lluvia fuerte o granizo: consejos para no perder conexión

DEPORTES

Alexander Zverev venció a Ben Shelton y conquistó el US Open 2026: la insólita reacción tras el punto de la consagración

Alexander Zverev venció a Ben Shelton y conquistó el US Open 2026: la insólita reacción tras el punto de la consagración

Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador: la frase especial con la que fue presentado

Boca Juniors acelera por una de las figuras del torneo argentino: los millones que ofertó a horas del cierre del mercado de pases

Siguen los avances para que la Fórmula 1 vuelva a CABA: funcionarios viajaron al Gran Premio de España

El golazo a lo Messi de Gianluca Prestianni con el que selló la remontada del Benfica

TELESHOW

Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi enamorados que despertaron rumores de casamiento

Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi enamorados que despertaron rumores de casamiento

Mirtha Legrand fue dada de alta tras su cuadro de bronquitis: “Continuará con la recuperación en su casa”

La indirecta de Luck Ra tras la foto con la que La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su romance

Vero Lozano contó qué lleva Johnny Depp en sus valijas y la amistad con Corcho Rodríguez: “Yo les digo ‘chicos, cásense’”

Gladys La Bomba Tucumana analiza cerrar su local de empanadas: “Cuesta un montón salir adelante”

INFOBAE AMÉRICA

Una municipalidad logra anular fallo que le impedía cobrar impuestos a fincas de una iglesia en Costa Rica

Una municipalidad logra anular fallo que le impedía cobrar impuestos a fincas de una iglesia en Costa Rica

Panamá se prepara para su participación en la Olimpiada Mundial de Robótica WRO

Régimen de Cuba prevé aprobar 17 nuevas normas en septiembre ante la crisis económica

En fotos: Entre tamales, yuca, marimba y danza, así se vivió la Tarde Típica que llenó de sabor a San Salvador

Honduras: vence el plazo para los consejeros electorales de Honduras