Preventa iPhone 18 Pro y Pro Max: todo lo que se necesita saber para reservar el celular de Apple

El canal recomendado para adquirir los nuevos modelos es la tienda oficial de Apple. REUTERS/Priyanshu Singh

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La preventa oficial de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max quedó habilitada desde el sábado 12 de septiembre de 2026, con entrega y disponibilidad en tiendas físicas a partir del viernes 18 de septiembre. Los interesados pueden reservar su unidad a través de la tienda oficial de Apple, operadores de telefonía o distribuidores autorizados.

Quienes buscan asegurar una entrega temprana deben completar el proceso de reserva con rapidez, ya que los inventarios se ajustan según la demanda registrada en las primeras horas de preventa.

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Cómo reservar el iPhone 18 Pro en la tienda oficial de Apple

El canal recomendado para adquirir los nuevos modelos es la tienda oficial de Apple, accesible tanto desde Apple.com como desde la aplicación Apple Store instalada en un dispositivo iOS. La app suele mostrar el inventario disponible unos segundos antes que la versión web, una diferencia que resulta determinante durante los picos de alta demanda.

La preventa oficial de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max quedó habilitada desde el sábado 12 de septiembre de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

Dentro de la plataforma, el comprador debe seleccionar primero el tamaño de pantalla: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro o 6,9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max. Luego corresponde definir el color y la capacidad de almacenamiento, que va de 256 GB a 2 TB, pasando por las opciones intermedias de 512 GB y 1 TB.

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El siguiente paso consiste en elegir el método de entrega: envío a domicilio o recogida en una tienda Apple Store cercana, cuando esta opción está disponible en la región del comprador. Antes de confirmar la transacción, se aconseja verificar con la entidad bancaria el límite de crédito o débito habilitado para la compra.

Pasos para completar la compra desde la aplicación Apple Store

Una vez abierta la aplicación en el dispositivo, el proceso de compra se organiza en una secuencia de pasos concretos. El primero exige tener la sesión iniciada con la Apple ID o Cuenta de Apple correspondiente, verificable desde el icono del perfil ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

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Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)

Después, el usuario debe dirigirse a la pestaña Comprar o utilizar el buscador interno para localizar la sección iPhone y pulsar sobre iPhone 18 Pro. Allí se define el modelo específico, ya sea el Pro o el Pro Max, junto con el color preferido y la capacidad de almacenamiento elegida.

La aplicación permite además configurar opciones adicionales de compra, como la entrega de un equipo anterior a través del programa Apple Trade In, o la modalidad de pago, ya sea al contado o en cuotas. En caso de que el sistema solicite seleccionar un operador, se recomienda optar por la versión liberada, sin vínculo a ninguna compañía telefónica.

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El último paso es añadir el producto a la bolsa de compras y finalizar el pedido mediante Apple Pay, confirmando la transacción con Face ID o Touch ID para asegurar el pedido de manera instantánea.

Tras completar la operación, el sistema envía una notificación inmediata en pantalla con el número de pedido asignado. A esta confirmación se suma un correo electrónico enviado por Apple, que detalla la fecha estimada de entrega o de recogida en tienda, según la modalidad elegida durante el proceso de compra.

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(Composición Infobae: Apple)

Diferencias clave entre iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

La batería marca la diferencia más notable entre el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Según Apple, el modelo Pro Max presenta el mayor incremento de autonomía registrado hasta ahora en un iPhone, gracias a mejoras en sus componentes internos y a una batería de mayor tamaño físico.

En cifras concretas, las versiones exclusivas con eSIM alcanzan 36 horas de reproducción de video en el caso del iPhone 18 Pro, mientras que el Pro Max llega a 45 horas bajo la misma condición.

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La razón de esa brecha está en el diseño interno de los equipos: al prescindir de la ranura para SIM física, Apple aprovecha ese espacio para instalar una batería de mayor capacidad, lo que se traduce en dos horas adicionales de uso frente a las variantes con SIM tradicional.

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)

La velocidad de carga también varía entre ambos modelos. El iPhone 18 Pro llega al 50% de batería en 15 minutos con cable, o en 30 minutos mediante carga inalámbrica. El Pro Max, en cambio, ofrece un desempeño distinto en lapsos breves: apenas cinco minutos conectado al cargador bastan para obtener alrededor de siete horas de reproducción de video.

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A esto se suma un nuevo sistema de estimación de batería, basado en patrones reales de uso, que en el Pro Max proyecta hasta 30 horas de autonomía con una carga completa.

Más allá de estas diferencias en duración y velocidad de carga, ambos modelos comparten el mismo procesador, el sistema de cámaras, la pantalla con el rediseño de Dynamic Island y el resto de las funciones de software.

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