La frase de Steve Jobs que explica por qué los fracasos tienen sentido: “No puedes conectar los puntos mirando hacia delante”

El propio Jobs ofreció un ejemplo concreto de este razonamiento al relatar cómo abandonó la universidad. (EPA/JOHN G. MABANGLO)

Guardar

Steve Jobs dejó en 2005 una de las reflexiones más citadas sobre el sentido de la vida durante un discurso pronunciado en la Universidad de Stanford. El cofundador de Apple, fallecido en 2011, utilizó tres historias personales para transmitir lecciones sobre resiliencia, propósito y aceptación de la muerte.

Entre esos pasajes, uno permanece con especial fuerza en la memoria colectiva: la idea de que solo es posible entender el sentido de las propias experiencias al mirar hacia atrás, nunca hacia delante.

PUBLICIDAD

Por qué la frase “conectar los puntos” sigue vigente

La frase surgió cuando Jobs explicó que “no puedes conectar los puntos mirando hacia delante; solo puedes conectarlos mirando hacia atrás”. Con esas palabras planteó que el significado de las decisiones y los tropiezos solo se revela con el paso del tiempo, nunca en el momento en que ocurren.

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Esta idea explica por qué es imposible anticipar el propósito de una experiencia mientras se está viviendo: el sentido de cada paso solo se hace visible en retrospectiva, cuando ya se puede observar cómo esa vivencia se conectó con las que vinieron después. Es una lectura que despoja de ansiedad al presente, porque libera al individuo de la exigencia de comprenderlo todo de inmediato.

PUBLICIDAD

El propio Jobs ofreció un ejemplo concreto de este razonamiento al relatar cómo abandonó la universidad, pero decidió seguir asistiendo, sin estar matriculado, a clases de caligrafía. En ese momento, esa elección no tenía una utilidad evidente ni una proyección clara hacia el futuro.

Años después, esa formación en caligrafía se tradujo en la tipografía distintiva que incorporó el primer Macintosh. Un punto aparentemente aislado del pasado terminó conectado con uno de los desarrollos que definieron a Apple en el terreno de la informática personal.

PUBLICIDAD

El visionario de Apple fue férreo en la elección del color de una de las computadoras icónicas de la marca - crédito Fotomontaje Infobae (Reuters - Apple2gs/Wikipedia)

El legado de Jobs en Apple y Pixar

La trayectoria de Jobs no se limitó a un discurso memorable. Como cofundador de Apple junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne, transformó la informática personal, la telefonía móvil y la música digital. Su influencia se extendió también a la animación cinematográfica a través de Pixar, lo que consolidó su lugar entre las figuras más destacadas de su generación.

Ese recorrido, marcado por decisiones que no siempre tuvieron una lógica inmediata, respalda el mensaje central de su discurso en Stanford: la vida exige mantener la fe en el proceso, en el intento o en el destino, incluso cuando el camino no ofrece certezas.

PUBLICIDAD

Los desvíos, los fracasos y los momentos complicados, según esa misma reflexión, pueden preparar el terreno para algo mejor, aunque esa utilidad solo se revele con el paso del tiempo. El propio abandono universitario de Jobs, lejos de ser un final, se convirtió en el origen de una de las señas de identidad más reconocidas de sus productos.

ARCHIVO - El director general de Apple, Steve Jobs, muestra un iPhone en la MacWorld Conference, el 9 de enero de 2007, en San Francisco. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

Steve Jobs y la fórmula que propuso para destacar en el trabajo

Steve Jobs subió al estrado de la Universidad de Stanford en 2005 frente a miles de estudiantes que estaban a punto de enfrentarse al mundo laboral. No llevaba consigo una fórmula para el éxito. Llevaba una reflexión sobre el tiempo, el fracaso y el sentido del trabajo.

PUBLICIDAD

Su mensaje no nació de un momento de gloria. Nació de haber sido despedido de la empresa que él mismo había fundado y de haber tenido que reconstruir su carrera desde cero, sin garantías de que las cosas volvieran a salir bien.

La frase que pronunció aquel día (la de amar lo que se hace) lleva dos décadas repitiéndose en oficinas, redes sociales y remeras. Sin embargo, su sentido original suele diluirse en tanta repetición.

PUBLICIDAD

Cuando Jobs habló de amar el trabajo, no se refería a mantener el entusiasmo todo el tiempo. Se refería a la resistencia: a la capacidad de sostenerse cuando la motivación inicial ya se agotó.

El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Su propia historia funciona como ejemplo de esa idea. Tras salir de Apple, fundó NeXT, una compañía que no logró transformar la industria como él esperaba. Después compró Pixar, en ese momento una apuesta incierta que tardó años en mostrar resultados concretos.

PUBLICIDAD

Nada de eso ocurrió de manera inmediata ni evidente. No hubo una señal clara de que el camino elegido fuera el correcto. Pero Jobs continuó de todos modos.

Esa perseverancia, esa insistencia sostenida incluso cuando todo indicaba un fracaso, es lo que él llamaba amar el trabajo. No la pasión del primer entusiasmo, sino la decisión de no abandonar cuando nadie cree en el proyecto y los resultados no llegan.

PUBLICIDAD