República Dominicana

La Policía Nacional detuvo a tres colombianos por presuntos robos con sedación en Santo Domingo Este

La pesquisa apunta a una red que habría captado hombres, creado confianza y después anulado su reacción. En el apartamento se levantaron pruebas y dinero en varias monedas. El Ministerio Público define los próximos pasos

El allanamiento en un apartamento del residencial Arrecifes del Sol permitió secuestrar celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes y prendas de oro denunciados como robados. /(Policía Nacional de República Dominicana)
El allanamiento en un apartamento del residencial Arrecifes del Sol permitió secuestrar celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes y prendas de oro denunciados como robados. /(Policía Nacional de República Dominicana)
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La Policía Nacional de República Dominicana informó este sábado que detuvo a dos mujeres y un hombre colombianos acusados de integrar una estructura dedicada a drogar y robar a hombres, una modalidad delictiva conocida de forma popular como “Las Dormilonas”. El operativo se realizó en el residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este.

Según publicó la Policía Nacional de República Dominicana en su cuenta oficial de X, los arrestos estuvieron a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad.

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Los detenidos fueron identificados como Natali Valeria Castillo González, Laura Valentina Villegas Villafaña y Diego Armando González. Las autoridades los vinculan con una organización que presuntamente contactaba a hombres, los seducía y luego les suministraba una sustancia química para dejarlos en estado de sedación.

De acuerdo con la versión oficial, las víctimas quedaban sin posibilidades de reaccionar y los sospechosos aprovechaban esa situación para quitarles pertenencias. Entre los objetos que buscaban sustraer figuraban dinero en efectivo, prendas de valor, tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares y otros artículos personales.

La intervención se concretó tras una orden judicial de allanamiento en un apartamento del residencial Arrecifes del Sol. Durante el procedimiento, los investigadores recuperaron una serie de efectos que habían sido denunciados como robados por distintas víctimas.

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Según la Policía Nacional de República Dominicana, las víctimas eran despojadas de dinero en efectivo, prendas de valor, tarjetas, teléfonos celulares y otros objetos personales./ (Policía Nacional de República Dominicana)
Según la Policía Nacional de República Dominicana, las víctimas eran despojadas de dinero en efectivo, prendas de valor, tarjetas, teléfonos celulares y otros objetos personales./ (Policía Nacional de República Dominicana)

El listado incluye celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, prendas de oro y artículos de marcas reconocidas. La Policía señaló que los objetos serán incorporados a la investigación para establecer su procedencia y determinar si pertenecen a personas afectadas por la presunta banda.

Los agentes también ocuparon RD$197,000 en efectivo, además de dinero en dólares canadienses y pesos colombianos. La información difundida por la institución no precisó el monto de las divisas extranjeras halladas durante el allanamiento.

Entre los elementos secuestrados figura una sustancia química que será examinada por técnicos de la Policía Científica. El análisis buscará establecer su composición y definir si guarda relación con los hechos que se investigan.

Las autoridades no detallaron qué tipo de sustancia habría sido utilizada contra las víctimas ni cuántas denuncias dieron origen a la pesquisa. Tampoco informaron si los detenidos poseen antecedentes penales en República Dominicana o en Colombia.

A Diego Armando González le fue incautado, además, un documento de identidad que presentaría indicios de falsificación, según indicó la Policía Nacional. Ese hallazgo podría ampliar las líneas de investigación sobre la actividad de la estructura y los mecanismos que habría empleado para evitar controles de las autoridades.

La investigación busca identificar a otras posibles víctimas

La Policía explicó que el caso permanece bajo coordinación del Ministerio Público, que tiene bajo su control a los detenidos y las pruebas ocupadas durante el procedimiento. La investigación procura identificar a otras personas que puedan haber sido afectadas por este método.

Durante el operativo, los agentes ocuparon RD$197.000 en efectivo, además de dólares canadienses y pesos colombianos cuyo monto no fue precisado./ (Policía Nacional de República Dominicana)
Durante el operativo, los agentes ocuparon RD$197.000 en efectivo, además de dólares canadienses y pesos colombianos cuyo monto no fue precisado./ (Policía Nacional de República Dominicana)

Los investigadores también intentarán establecer si existen más integrantes de la organización, cuál era el alcance de sus operaciones y si los objetos recuperados permiten vincular a los arrestados con denuncias concretas.

La modalidad atribuida al grupo consiste, según la información oficial, en generar un vínculo previo con las víctimas antes de suministrarles una sustancia en sus bebidas. Una vez que las personas quedaban sedadas, los sospechosos presuntamente se apoderaban de sus bienes.

El caso pone el foco en una práctica que las autoridades dominicanas denominan “Las Dormilonas”, en referencia a robos cometidos contra personas que son inducidas a un estado de inconsciencia o somnolencia. La Policía no informó si alguno de los afectados requirió atención médica ni si hubo víctimas que resultaron heridas.

Las pesquisas continuarán para determinar las responsabilidades individuales de los tres colombianos detenidos y la eventual participación de otros implicados. El Ministerio Público deberá definir las medidas judiciales que solicitará en las próximas horas.

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