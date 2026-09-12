República Dominicana

Estados Unidos pide a República Dominicana derogar el decreto que grava las importaciones de arroz

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sostuvo que la norma compromete las condiciones de acceso al mercado previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos

Un saco blanco abierto lleno de arroz de grano largo, junto a una cuchara de madera y varios sacos apilados al fondo.
Estados Unidos solicitó que República Dominicana derogue las medidas arancelarias que regulan el ingreso de arroz estadounidense./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estados Unidos pidió la derogación del Decreto 693-24, que fija aranceles para regular las importaciones de arroz en República Dominicana, al considerar que esa medida afecta los compromisos de acceso al mercado contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

La solicitud fue planteada durante una reunión virtual entre representantes de ambos países, según informó este viernes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El encuentro tuvo lugar a principios de esta semana y abordó la relación económica bilateral, así como una eventual negociación de un Acuerdo de Comercio Recíproco.

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Según Diario Libre, la delegación estadounidense sostuvo que la derogación de la norma firmada por el presidente Luis Abinader resulta relevante para que República Dominicana cumpla las condiciones de acceso para el arroz de Estados Unidos previstas en el DR-Cafta.

En la reunión participaron el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman; la embajadora estadounidense Julie Callahan; la principal negociadora agrícola de ese país, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó.

Producción de arroz
La discusión sobre el arroz se vincula con los compromisos comerciales establecidos en el DR-Cafta. /(Revista Chacra)

La USTR señaló en su cuenta de X que los representantes discutieron oportunidades para reforzar los vínculos comerciales entre los dos países. En ese marco, la entidad estadounidense remarcó la necesidad de dejar sin efecto el decreto relacionado con las importaciones de arroz.

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El Decreto 693-24 fue emitido por Abinader en 2024 y establece un esquema arancelario específico para varias categorías de arroz. La medida alcanza los productos clasificados en las partidas 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00.

Según la disposición, el arroz incluido dentro del contingente definido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) debe pagar un arancel de 20% ad valorem. Cuando las importaciones exceden ese cupo, la tasa se eleva a 99% ad valorem.

El objetivo de la norma es regular el ingreso de arroz al mercado dominicano y resguardar la producción local ante la apertura comercial prevista en el DR-Cafta. El sector arrocero ocupa un lugar relevante dentro de la agricultura del país, tanto por su participación en el consumo interno como por la cantidad de productores vinculados a esa actividad.

El decreto incluyó, además, una disposición particular para el arroz de origen estadounidense. El artículo 2 autoriza el ingreso de 23.300 toneladas métricas procedentes de Estados Unidos con arancel cero.

La baja calidad del grano limita la competitividad del arroz hondureño frente a las importaciones
El arroz es uno de los productos agrícolas incluidos en las discusiones comerciales entre Estados Unidos y República Dominicana.

Fuera de esa cuota, el cereal estadounidense queda alcanzado por la tarifa de Nación Más Favorecida (NMF), que asciende a 99% ad valorem. Ese mecanismo es el punto central de la objeción expuesta por Washington, según la información publicada por Diario Libre.

Washington vincula el arroz con las obligaciones del DR-Cafta

La representación comercial estadounidense considera que el decreto limita el acceso de su arroz al mercado dominicano en un escenario en el que el DR-Cafta contempla compromisos específicos de liberalización comercial.

El acuerdo, que vincula a Estados Unidos, República Dominicana y países de Centroamérica, estableció cronogramas para la eliminación o reducción de barreras al comercio de distintos productos. En el caso del arroz, la discusión se concentra en la aplicación de contingentes, aranceles y condiciones de ingreso para el producto estadounidense.

El decreto permite el ingreso libre de arancel de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos. Las importaciones que exceden esa cuota quedan sujetas a un arancel de 99% ad valorem en República Dominicana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
El decreto permite el ingreso libre de arancel de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos. Las importaciones que exceden esa cuota quedan sujetas a un arancel de 99% ad valorem en República Dominicana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La USTR indicó que también ve una oportunidad para negociar un Acuerdo de Comercio Recíproco con República Dominicana y expresó su expectativa de que esas conversaciones concluyan en un plazo oportuno. No informó, sin embargo, si hubo un calendario concreto para esas negociaciones ni si las autoridades dominicanas asumieron algún compromiso respecto del Decreto 693-24.

La publicación de la entidad estadounidense reaviva el debate sobre la protección del arroz dominicano frente a la competencia externa. El decreto mantiene un cupo de importación libre de arancel para Estados Unidos, pero aplica una tarifa de 99% a los volúmenes que superan ese límite.

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