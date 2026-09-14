Quién estará detrás del neobanco digital Nubank en Estados Unidos: la decisión de David Vélez

La decisión de Vélez de poner a Junqueira al mando de esta expansión responde a la trayectoria que la ejecutiva construyó.

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Nubank inició operaciones en Estados Unidos este jueves 10 de septiembre con el lanzamiento de Nu Global, una cuenta digital multidivisa dirigida a personas que manejan dinero entre distintos países. Al frente de esta apuesta se encuentra Cristina Junqueira, socia fundadora del banco digital, quien desde Miami encabeza la operación y la estrategia del neobanco en territorio estadounidense.

La decisión de David Vélez, cofundador y actual CEO de Nubank, de poner a Junqueira al mando de esta expansión responde a la trayectoria que la ejecutiva construyó dentro de la compañía desde su fundación en 2013, así como a su experiencia previa en la supervisión del crecimiento del banco en Colombia y México.

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Quién es Cristina Junqueira, la elegida por David Vélez

Cristina Junqueira ejercía como directora de crecimiento de Nubank cuando se trasladó, el año pasado, junto a su esposo, Rubens Pereira, y sus cuatro hijos desde São Paulo a Miami. Desde esa ciudad conduce ahora la entrada del neobanco al mercado estadounidense.

Cristina Junqueira ejercía como directora de crecimiento de Nubank cuando se trasladó, el año pasado, desde São Paulo a Miami. (Rodrigo Capote)

La ejecutiva estudió ingeniería y realizó una maestría en la Universidad de São Paulo. Posteriormente viajó a Estados Unidos, donde cursó un MBA en la Universidad de Northwestern. Tras trabajar como consultora en Boston Consulting Group, ingresó a la banca tradicional para supervisar una cartera de tarjetas de crédito en Itaú Unibanco.

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Con 30 años, fundó Nubank en 2013 junto a David Vélez y el estadounidense Edward Wible, quien se desempeñó como jefe de tecnología de la compañía. Junqueira es la primera multimillonaria de América Latina en haber cofundado una empresa desde cero: su fortuna está avaluada por Forbes en 1.900 millones de dólares.

Los fundadores conservan una parte sustancial del poder de voto a través de acciones ordinarias de Clase B, lo que les otorga la supervisión estratégica de la firma. David Vélez posee entre el 18,8% y el 19,5% del capital total, pero controla cerca del 75,2% del poder de voto. Junqueira, por su parte, posee cerca del 2,7% del capital y controla el 9,7% del poder de voto.

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Se prevé que los primeros usuarios en el mercado estadounidense sean expatriados brasileños, mexicanos y colombianos que ya conocen la marca y que suelen enfrentar dificultades para acceder al crédito en la banca tradicional. Junqueira, quien ha supervisado la expansión en Colombia y México, señaló que el objetivo final es llevar el modelo de Nubank a un público estadounidense más amplio.

David Vélez, fundador y director ejecutivo de Nubank —una startup brasileña de tecnología financiera (fintech)—, se toma una selfi con los cofundadores Cristina Junqueira y Edward Wible mientras celebran la primera operación bursátil de la empresa durante su salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York (NYSE). REUTERS/Brendan McDermid

Nubank en América Latina

La compañía llega a Estados Unidos después de consolidar su presencia en Brasil, México y Colombia. En Brasil atiende a más del 60% de la población adulta.

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En México, Nubank es el banco digital más grande del país. En Colombia, con más de cinco millones de clientes, ocupa el cuarto lugar entre las instituciones financieras por depósitos, además de liderar el crecimiento y la emisión de tarjetas de crédito.

Cómo operará Nubank en el mercado estadounidense

En septiembre de 2025, Nu solicitó una licencia bancaria nacional a la Oficina del Contralor de la Moneda y obtuvo la aprobación condicional para establecer un banco nacional en Estados Unidos en enero de 2026. Se prevé que ese banco comience a operar a partir de 2027.

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David Vélez es un ingeniero y empresario colombiano, reconocido por ser el cofundador y director ejecutivo (CEO) de Nubank.

Mientras tanto, el inicio de las operaciones se realiza mediante un modelo de banco asociado con Lead Bank, a la espera de la autorización regulatoria definitiva. Lead Bank tiene su sede en Kansas City, Misuri, y es una institución asegurada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).

Esta entidad ofrece cuentas, pagos, emisión de tarjetas y préstamos a través de un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API), lo que permite a empresas fintech como Stripe, Affirm, Revolut y ahora Nubank crear productos financieros sin necesidad de contar con una licencia bancaria propia.

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Al frente de Lead Bank se encuentra Jackie Reses, quien además forma parte de la junta directiva de Nubank desde marzo de 2021. El lanzamiento mediante este modelo de banco asociado permite a la compañía comenzar a atender a sus clientes y recopilar comentarios desde etapas tempranas.

Cristina Junqueira estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de São Paulo (USP). (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué productos financieros ofrece Nu Global en Estados Unidos

Nu entra al mercado estadounidense con una oferta que incluye un rendimiento diario del 3,50% de APY (rendimiento porcentual anual) sobre el saldo depositado. Esta cifra se compara con los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años, que se ubican alrededor del 4,98%.

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El producto también incluye la posibilidad de realizar transferencias nacionales e internacionales en pocos minutos y sin comisiones, comenzando con envíos a Brasil, México y Colombia, con la incorporación progresiva de decenas de países adicionales.

La tarjeta de crédito, desarrollada mediante una alianza exclusiva con Mastercard, no tendrá cuota de manejo anual y ofrecerá un cashback ilimitado del 1,5% en cada compra. La cuenta multidivisa permitirá, además, administrar fondos en dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURC), stablecoins vinculadas respectivamente al dólar estadounidense y al euro.

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