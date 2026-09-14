Gobierno de Belice presentará una nota diplomática contra Guatemala por acciones en el río Sarstún

FOTO DE ARCHIVO: Soldados guatemaltecos patrullan la frontera con México como parte de la operación Anillo de Fuego, que busca fortalecer el control fronterizo, en la desembocadura del río Suchiate en Ocos, Guatemala, el jueves 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

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El Gobierno de Belice anunció este fin de semana que presentará una nota diplomática contra Guatemala por acciones de sus fuerzas militares en el río Sarstún, un área delicada de la disputa territorial que ambos países mantienen a la espera de un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La decisión fue comunicada por el ministro de Asuntos Exteriores beliceño, Francis Fonseca, después de un incidente ocurrido el miércoles durante una expedición anual de los Voluntarios Territoriales de Belice (BTV). De acuerdo con la información publicada por Centroamérica360, el episodio no dejó personas heridas.

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Fonseca indicó que la protesta oficial buscará dejar constancia de la posición de Belice frente a lo que su Gobierno considera actuaciones ilegales de las fuerzas guatemaltecas sobre el curso de agua. El canciller afirmó que la nota expresará su “absoluta objeción” de su país a esos hechos.

Presencia militar y civil de Guatemala en el Sarstún

Según el funcionario, durante la jornada hubo una presencia numerosa de embarcaciones militares guatemaltecas, además de algunas naves civiles. La expedición de los BTV coincidió con el despliegue en el río, donde las autoridades de ambos países han tenido incidentes en años anteriores.

Soldados guatemaltecos patrullan el río Suchiate en la frontera con México durante la operación «Cinturón de Fuego» contra el crimen organizado, en San Marcos, Guatemala, 3 de marzo de 2025. REUTERS/Damian Sanchez

Las Fuerzas de Defensa de Belice y la Guardia Costera del país pudieron llevar a cabo una ceremonia de izado de bandera en un puesto de avanzada. En esa actividad también participaron integrantes de los Voluntarios Territoriales de Belice, una organización que realiza recorridos anuales en zonas vinculadas al reclamo territorial.

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El ministro sostuvo que el episodio se produjo pese a los intentos de los dos gobiernos por establecer mecanismos para manejar los incidentes que se producen en el Sarstún. Fonseca señaló que el asunto había sido tratado entre autoridades beliceñas y guatemaltecas durante la semana previa al incidente.

La postura de Belice es que la actuación de efectivos de Guatemala en esa zona representa una imposición de autoridad que no reconoce. El Gobierno beliceño sostiene que documentará formalmente lo ocurrido y remitirá la comunicación diplomática correspondiente.

FOTO DE ARCHIVO: Un ingreso irregular de varios vehículos por un paso no habilitado derivó en un enfrentamiento que dejó un fallecido y motivó a autoridades militares a incrementar patrullajes y dispositivos de vigilancia en la zona (Ejército de Guatemala)

Fonseca explicó que el envío de notas diplomáticas forma parte de la respuesta de Belice cada vez que se registra una situación de este tipo. El Ministerio de Asuntos Exteriores reúne información sobre los hechos y presenta su reclamo a Guatemala para fijar la posición oficial de Belmopán.

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El canciller afirmó que la estrategia no se limita a esas comunicaciones. Funcionarios beliceños también mantienen diálogo con sus pares guatemaltecos con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos episodios en el río.

La controversia territorial entre los dos países continúa bajo análisis de la Corte Internacional de Justicia, que deberá emitir una decisión definitiva sobre el diferendo. Fonseca consideró que, mientras no exista una sentencia, persistirán las tensiones en puntos como el Sarstún.

El río es uno de los sectores más delicados de la relación bilateral. Para Belice, la presencia militar guatemalteca y los controles en el área vulneran su posición sobre la soberanía del territorio. Guatemala, por su parte, no fue citada en la información publicada por Centroamérica360 sobre este incidente.

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La expedición anual de los Voluntarios Territoriales de Belice volvió a situar el conflicto en la agenda diplomática de ambos gobiernos. Tras el anuncio de Fonseca, se prevé que Belice presente la nueva nota oficial y continúe las conversaciones bilaterales mientras avanza el proceso ante la CIJ.