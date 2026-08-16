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La guerra secreta entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone que duró dos décadas y terminó en el mismo quirófano

Desde un ramo de flores arrojado en los Globos de Oro hasta cirugías simultáneas de hombro, los dos astros del cine de acción contaron en detalle cómo vivieron años de rivalidad extrema

Schwarzenegger y Stallone
La rivalidad entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone marcó una era del cine de acción y también se trasladó a la competencia por el porcentaje de grasa corporal (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
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La rivalidad entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone marcó una era del cine de acción y llegó incluso al terreno físico: según contó el primero en el especial de TMZArnold And Sly…The Truth Is Out, ambos competían por quién alcanzaba el menor porcentaje de grasa corporal, una disputa que reflejaba la tensión que mantuvieron durante años.

La disputa entre las dos estrellas de acción no se limitó a los sets de filmación ni a las cifras de taquilla. De acuerdo con el especial de TMZ, la rivalidad comenzó de manera oficial en 1977, cuando Rocky ganó el Globo de Oro a Mejor película.

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Schwarzenegger, frustrado ante la victoria de su contrincante, arrojó un ramo de flores sobre la mesa donde estaba sentado el italoamericano. Stallone lo interpretó como una declaración de guerra y decidió superarlo en todo lo que pudiera.

Esa noche Schwarzenegger también se llevó un galardón: el Globo de Oro a la Nueva estrella del año por su papel en El gran guardaespaldas. Los dos actores habían ganado, aunque ninguno lo vivió así en ese momento.

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La competencia por los salarios

Arnold Schwarzenegger - Sylvester Stallone
Schwarzenegger arrojó un ramo de flores a la mesa de Stallone tras la victoria de Rocky, y Stallone tomó ese gesto como una declaración de guerra (REUTERS)

La brecha salarial también alimentó la rivalidad. Schwarzenegger contó a TMZ que, al comienzo de su carrera, le frustraba que Stallone cobrara hasta diez veces más: mientras uno recibía USD 2 millones por película, el otro ganaba alrededor de USD 200.000.

Cuando Stallone alcanzó los USD 10 millones por producción, Schwarzenegger se obsesionó con igualarlo. Esa brecha económica, combinada con la lucha por los mismos papeles en Hollywood, alimentó durante años un choque de egos.

Ese límite también fue físico. La obsesión por superar al otro derivó en una carrera por moldear sus cuerpos hasta cifras extremas. Schwarzenegger persiguió los porcentajes de grasa que marcaba Stallone y los convirtió en un nuevo campo de batalla.

Era como: ‘¿Cuál era tu grasa corporal?’. Y yo estaba en un 7%, y el otro decía que estaba en un 10%, así que se convirtió en una competencia con el cuerpo”, reveló Schwarzenegger, de 79 años, según recogió SensaCine.

La revista detalló que esta competencia corporal llegó a su punto máximo cuando, por casualidad, ambos actores terminaron en camillas del mismo hospital al mismo tiempo, a la espera de ser operados del hombro.

Del enfrentamiento a la admiración mutua

Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone
La competencia física entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone llegó al extremo de medir el porcentaje de grasa corporal y coincidió incluso con una operación de hombro en el mismo hospital (Captura: X/@Schwarzenegger)

A lo largo de los años y conforme fueron transcurriendo las décadas, aquella rivalidad que los había unido y enfrentado se fue modificando de forma gradual. El especial producido por TMZ mostró a dos hombres que ya habían dejado atrás el impulso y la necesidad constante de medirse y compararse entre sí, y que, en cambio, habían logrado encontrar una admiración que es completamente mutua.

Con el paso del tiempo, la rivalidad dio lugar al reconocimiento mutuo: Schwarzenegger destacó la sensibilidad de Stallone para escribir y actuar, mientras este valoró en su colega la disciplina mental y la capacidad de controlar el temperamento, una cualidad que admite que a él mismo le cuesta mantener.

La amistad entre ambos quedó sellada también con colaboraciones concretas. Schwarzenegger y Stallone compartieron pantalla en varias producciones, entre ellas la saga Los indestructibles y el filme Escape imposible, proyectos que terminaron de transformar la vieja tensión en una sociedad profesional.

Ambos reconocieron que aquella competencia terminó funcionando como un estímulo profesional. Schwarzenegger admitió en el especial de TMZ que su rival le dio “algo que perseguir”, mientras Stallone sostuvo que esa presencia también lo impulsó a superarse.

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